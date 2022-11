Das war der Handelstag, 22.11.22: US-Aktien steigen vor dem morgigen FED-Protokoll

Die europäischen Indizes beendeten die heutige Sitzung am Dienstag höher, wobei der DAX / DE30 auch über 14.430 Punkte stieg und damit den höchsten Stand seit Anfang Juni erreichte. Öl- und Gasaktien stiegen um mehr als 4,5 % und führten damit die Kursgewinne auf dem "Alten Kontinent" an, gefolgt von einem Anstieg der Bergbauaktien um 2,5 %, da sich die Rohstoffpreise erholten.

Laut EZB-Chef Simkus sind sowohl Anhebungen um 50 als auch um 75 Basispunkte im Dezember möglich

An der Wall Street herrschte eine positive Stimmung, da die Anleger eine Reihe von Unternehmensergebnissen und Reden der Fed verdauten. Der Dow Jones stieg um 0,90 %, der S&P 500 legte um 0,95 % zu, während der Nasdaq die frühen Verluste ausglich und um 0,80 % zulegte.

An der Gewinnfront stiegen die Aktien von Best Buy um mehr als 11 %, nachdem der Elektronikhändler seinen Finanzausblick für 2023 angehoben und die Gewinnprognosen übertroffen hatte. Zoom Video Communications stürzte vorbörslich um fast 10 % ab, nachdem das Unternehmen seine Jahresumsatzprognose gesenkt hatte, doch wurden die Käufer im weiteren Verlauf der Sitzung aktiver.

Fed-Chefin Mester ist der Ansicht, dass die Inflationserwartungen verankert bleiben, während die Nachfrage nach Arbeitskräften das Angebot an Arbeitskräften immer noch übersteigt. In den meisten Sektoren bleiben die Lohnzuwächse hinter dem Inflationsanstieg zurück.

Der Ölpreis stieg am Dienstag kurzzeitig um über 2,0 %, nachdem das WSJ berichtet hatte, dass die G7 und die EU planen, morgen in der Region eine Obergrenze für die russischen Ölpreise von 60 $ pro Barrel auf 70 $ pro Barrel einzuführen. Die Käufer gaben jedoch die meisten Gewinne am Abend wieder ab, nachdem bekannt wurde, dass die EU plant, die Preisobergrenze im Vorfeld der Genehmigung aufzuweichen. Zuvor hatte der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman signalisiert, dass das Königreich bereit sei, die Produktion weiter zu senken, um bei Bedarf ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen.

Der NATGAS-Preis stieg kurzzeitig um über 5,0 %, gab jedoch im weiteren Verlauf der Sitzung einige Gewinne wieder ab, da die Europäische Kommission eine Obergrenze für die Gaspreise von 275 €/MWh vorschlug, während die Beschäftigten der größten US-Eisenbahngewerkschaft gegen eine im September erzielte vorläufige Vertragsvereinbarung stimmten, was die Möglichkeit eines Streiks zum Jahresende erhöht, der die Kohlelieferungen unterbrechen und die Stromerzeuger zwingen könnte, mehr Gas zu verbrennen.

Die Stimmung auf dem Markt für Kryptowährungen verbesserte sich im Laufe des heutigen Tages leicht. Bitcoin gewinnt derzeit über 2,5 % und Ethereum steigt um über 1,3 %. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge erwägt der Krypto-Milliardär Justin Sun, Schöpfer der TRON-Blockchain, immer noch ein Geschäft mit FTX und hat angedeutet, dass "alle Optionen noch auf dem Tisch liegen."

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar einige Gewinne aus der vorangegangenen Sitzung wieder ab, da die Anleger vorsichtig auf das jüngste Fed-Protokoll warteten, das die Aussichten für die US-Zinsen bestimmen könnte. Die morgige Veröffentlichung könnte zu starken Schwankungen der USD-Währungspaare führen.

Der SP/ US500 nähert sich erneut dem psychologischen Widerstand von 4000 Punkten, da es scheint, dass die Anleger über die neuen chinesischen Verbote hinwegsehen und sich auf das morgige FOMC-Protokoll konzentrieren. Heute werden mehrere Fed-Mitglieder sprechen, darunter George und Bullard, was am Abend für Volatilität sorgen könnte.

Quelle: xStation5

