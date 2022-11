Das war der Handelstag, 23.11.22:US Dollar durch leicht abwartendes FED-Protokoll belastet

Die europäischen Indizes beendeten den heutigen Handelstag leicht im Plus, nachdem neue Einkaufsmanagerindizes zeigten, dass sich die wirtschaftliche Kontraktion in der Eurozone im November abgeschwächt hat und der Preisdruck nachgelassen hat.



EZB Währungshüter Centeno (Portugals Notenbankchef) erklärte, dass Zinserhöhungen um 75 Basispunkte nicht die Regel sein können.

Auf dem chinesischen Festland ist die Zahl der täglich neu auftretenden Covid-Fälle auf mehr als 28.000 gestiegen und liegt damit in der Nähe des Niveaus der Abriegelung von Shanghai, die im April begann.

Die Stimmung an der Wall Street verbesserte sich, nachdem aus dem FOMC-Protokoll hervorging, dass eine deutliche Mehrheit der Fed-Mitglieder der Ansicht ist, dass eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos wahrscheinlich bald angebracht wäre, da dies dem Ausschuss eine bessere Beurteilung der Fortschritte bei der Erreichung seiner Ziele der maximalen Beschäftigung und der Preisstabilität ermöglichen würde. Der Dow Jones machte die frühen Verluste wett und notiert 0,305 höher, der S&P 500 stieg um 0,5 % und der Nasdaq legte um 0,9 % zu.

Die US-Konjunktur ist im November den fünften Monat in Folge geschrumpft, wobei der Indikator für das verarbeitende Gewerbe zum ersten Mal seit 2020 unter die Marke von 50 fiel. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA stiegen in der vergangenen Woche stärker als erwartet und erreichten ein Dreimonatshoch.

Die Ölpreise fielen um fast 4,0 %, nachdem berichtet wurde, dass die Europäische Union erwägt, eine Preisobergrenze für russisches Öl im Bereich von 65-70 $ pro Barrel festzulegen. Im weiteren Verlauf der Sitzung zeigten die EIA-Daten, dass die US-Lagerbestände in der vergangenen Woche weitaus stärker als erwartet gesunken waren.

NATGAS gab einen Großteil der anfänglichen Gewinne wieder ab, nachdem die jüngsten EIA-Daten einen geringer als erwarteten Rückgang der Lagerbestände zeigten. Dennoch liegen die Preise weiterhin auf dem höchsten Stand seit zwei Monaten.

Edelmetalle erholten sich am Mittwoch angesichts des schwächeren Dollars und des dovishen FED-Protokolls. Gold prallte von der wichtigen Unterstützung bei $1732,00 ab und testet den lokalen Widerstand bei $1750, während Silber auf $21,50 pro Unze stieg und sich damit vom Zweiwochentief bei $20,8 erholte.

Der Dollar-Index fiel um mehr als 1,0 % auf 106,15 und weitete damit seine Verluste in der zweiten Sitzung aus. Der neuseeländische Dollar legte am Mittwoch zu, nachdem die RBNZ eine überdimensionale Zinserhöhung um 75 Basispunkte bekannt gegeben und die Prognose für den Leitzins von 4,10 auf 5,50% angehoben hatte. Derzeit sind GBP und NZD die Währungen mit der besten Performance, während USD und CAD am stärksten nachgeben.

Auf dem Markt für Kryptowährungen herrschte eine positive Stimmung vor: Bitcoin sprang über die Marke von 16.400 $, während Ethereum kurzzeitig den lokalen Widerstand bei 1175 $ testete.



Der USD schwächte sich nach der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls gegenüber den meisten Währungen ab. Quelle: xStation von XTB

NZDUSD testet erneut den Schlüsselwiderstand bei 0,6240, der mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle markiert ist. Sollte ein Durchbruch nach oben erfolgen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der lokalen Abwärtstrendlinie oder sogar des Widerstands bei 0,6430 beschleunigen. Gelingt es den Verkäufern hingegen, die Kontrolle wiederzuerlangen, kann ein erneuter Test der lokalen Tiefststände bei 0,6065 nicht ausgeschlossen werden. Quelle: xStation5 von XTB

