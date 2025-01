DAX kann den Handelstag positiv beenden

Nachdem die Handelswoche am Montag erneut mit einem Minustag startete, konnte sich der deutsche Leitindex gestern wieder ein wenig von den amerikanischen Aktienmärkten differenzieren und schloss den Handelstag im Plus ab. Der DAX schloss den Dienstag mit einem Plus von 0,69 Prozent ab und steht bei 20.271 Punkten. Doch auch die US-Märkte fanden am gestrigen Dienstag wieder mehr Stabilität, die durch die positiven Inflationszahlen aus den USA unterstützt wurden. Die Preissteigerungsrate konnte schwächer berichtet werden, als der Markt dies angenommen hatte. Das wiederum sorgte kurzfristig für Aufatmen an den Märkten und könnte in den nächsten Handelstagen dazu beitragen, dass sich die Aktienmärkte stabilisieren.





Der Trump Faktor an den Märkten erzeugt Volatilität

Ein weiterer Faktor, der aktuell noch etwas als Bremse fungiert, ist die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump. Die Märkte scheinen unsicher zu sein, ob der neue Präsident mit einem Paukenschlag in seine neue Legislaturperiode startet und vor allem mit welcher Macht aus den Reihen der eigenen Partei. Es gibt Gerüchte, dass sich die Partei gegen den ein oder anderen Minister stellen könnte, welchen Donald Trump vorgesehen hat.





Deutsche Bank und Siemens Energy an der Spitze

Der DAX jedenfalls konnte sich gestern wieder in eine etwas bessere Position schieben, um das neue Allzeithoch doch schon bald erreichen zu können.

Bei den Einzelwerten waren es gestern die Aktien der Deutschen Bank und Siemens Energy, welche den Ton angegeben haben. Die Deutsche Bank stieg um 3,4 Prozent und der DAX-Überflieger Siemens Energy legte um 3,3 Prozent zu. Die Aktie von Sartorius, die am Montag überzeugen konnte, musste mehr als die Hälfte der Gewinne wieder abgeben und beendete den Handelstag mit einem Minus von 2,8 Prozent. Das könnte ein kleiner Rückschlag in der Bodenbildung von Sartorius bedeuten.













Die bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzanalyse dar. Das Material wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und ist daher als Marketingkommunikation zu betrachten.

Alle Informationen wurden von ActivTrades ("AT") erstellt. Die Informationen enthalten weder eine Aufzeichnung der Preise von AT, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zu einer Transaktion in einem Finanzinstrument. Es wird keine Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen gegeben.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele und die finanzielle Situation der Personen, die sie erhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. AT bietet einen reinen Ausführungsdienst an. Folglich handelt jede Person, die auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen handelt, auf eigenes Risiko.