Der XTB Wochenausblick 🔴 Drei Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (03.12.22)

In der kommenden Handelswoche werden keine hochkarätigen US-Konjunkturdaten wie der NFP-Bericht veröffentlicht, dafür aber einige bemerkenswerte Umfragedaten, darunter der ISM-Bericht für den Dienstleistungssektor und das Verbrauchervertrauen in Michigan. Abgesehen davon wird das Hauptaugenmerk auf dem Ölmarkt liegen, da die westlichen Sanktionen gegen russisches Rohöl am Montag in Kraft treten werden. Nicht zuletzt wird erwartet, dass die RBA (Reserve Bank of Australia) den Leitzins zum ersten Mal seit 2013 auf 3,0 % oder mehr anheben wird. Achten Sie nächste Woche auf US500, OIL und AUDUSD!

US500 / SP500

Die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für November liegt bereits hinter uns, und obwohl die für die nächste Woche geplanten Daten bei weitem nicht so wichtig sind wie die Arbeitsmarktdaten, werden einige bemerkenswerte Umfragedaten veröffentlicht. Der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan für Dezember wird am Freitag um 15:00 Uhr GMT veröffentlicht. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe fiel im November in den Bereich der Kontraktion, und die Händler sind gespannt, wie der Dienstleistungssektor damit zurechtkommt.

Die kommende Woche könnte für Ölhändler interessant werden, da die Sanktionen gegen russisches Erdöl auf dem Seeweg am Montag, dem 05. Dezember in Kraft treten sollen. Es herrscht immer noch große Ungewissheit über die Auswirkungen auf den Ölmarkt und darüber, wie Russland auf die Länder reagieren wird, die sich diesen Sanktionen anschließen. Russische Beamte warnten, dass ihr Land kein Öl an Länder liefern werde, die Beschränkungen für russisches Rohöl einführen, aber ob sie sich an dieses Versprechen halten, bleibt ein Rätsel, da die Sanktionen selbst als eher mild und unwirksam angesehen werden. Der WTI-Preis konnte seine Talfahrt in der vergangenen Woche stoppen und kletterte wieder über die 80 $-Marke pro Barrel.

AUDUSD

Die Reserve Bank of Australia wird ihre nächste geldpolitische Entscheidung am Dienstag um 3:30 Uhr GMT bekannt geben. Die Erwartungen für den nächsten Schritt der RBA sind gemischt - Ökonomen sehen eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, während die Geldmärkte für die kommende Sitzung nur eine Straffung um 15 Basispunkte erwarten. Die Marktchancen wurden reduziert, nachdem die Inflationsdaten für Oktober unter den Erwartungen lagen. Dennoch würde selbst eine Zinserhöhung um 15 Basispunkte den Hauptsatz der RBA auf 3 % und damit auf den höchsten Stand seit April 2013 bringen. Der AUDUSD kletterte in der vergangenen Woche auf ein fast dreimonatiges Hoch, doch war diese Entwicklung hauptsächlich auf die USD-Schwäche und nicht auf die AUD-Stärke zurückzuführen.

