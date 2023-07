Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. NVIDIA, Rivian, Tesla, Amazon, Microsoft und Apple)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Tesla Rivian Apple C3.ai NVIDIA Visa Advanced Micro Devices Eversource Energy Target Microsoft

Die Entscheidung Chinas, Exportbeschränkungen für wichtige Metalle einzuführen, die in Produkten wie Halbleitern, Elektrofahrzeugen und anderen High-Tech-Geräten verwendet werden, hat die Stimmung in der Technologiebranche gedrückt. Dies wird als Vergeltungsmaßnahme für die Entscheidung des Weißen Hauses gesehen, amerikanischen Unternehmen den Export von Hightech-Geräten wie hochentwickelten Chips, die für künstliche Intelligenz benötigt werden, nach China zu verbieten, um das Land von Schlüsseltechnologien abzuhalten. Das Verbot konzentriert sich auf Gallium und Germanium, aber der Schritt hat Befürchtungen geweckt, China könnte das Vorgehen auf andere wichtige Metalle wie Lithium oder Seltene Erden ausdehnen.

Die Nachricht schürt die Ängste der US-Halbleiterhersteller: AMD verliert 1,2 %. Auch andere Unternehmen müssen Einbußen hinnehmen: Intel fällt um 2,5 %, Qualcomm verliert 2,1 % und der Speicherchiphersteller Micron 2,6 %. NVIDIA trotzt dem Abschwung und steigt um 0,7 %. Die US-Chiphersteller wurden bereits aufgefordert, den Export fortschrittlicher Chips nach China zu stoppen, wodurch ein wichtiger Teil des Umsatzes gefährdet ist. NVIDIA war einer derjenigen, die an ihren Chips herumgebastelt haben, um die Beschränkungen zu umgehen, aber die US-Regierung erwägt Berichten zufolge die Einführung strengerer Vorschriften, um diese Schlupflöcher zu schließen. Für die Branche ist es nicht nur schwieriger, ihre Produkte aufgrund der Beschränkungen im eigenen Land zu verkaufen, auch die Beschaffung von wichtigen Metallen, die sie für die Herstellung der Chips benötigt, könnte aufgrund der neuen Vorschriften aus Peking schwieriger werden.

Amazon quotiert kaum verändert, während Microsoft um 0,2 % steigt, nachdem das Wall Street Journal berichtet hat, dass die US-Regierung die Einführung von Beschränkungen erwägt, die die Bereitstellung von Diensten durch US-Cloud-Computing-Unternehmen an chinesische Unternehmen verhindern oder einschränken würden.

Tesla legt 0,3 % zu, obwohl auch das Unternehmen von der wachsenden Sorge betroffen ist, dass die Versorgung mit wichtigen Metallen durch die Eskalation der Spannungen zwischen den USA und China beeinträchtigt werden könnte. Der Elektroautohersteller fällt von einem Neunmonatshoch, das erreicht wurde, nachdem Tesla im zweiten Quartal einen Auslieferungsrekord verzeichnete und damit zeigte, dass seine Preissenkungsstrategie funktioniert und die Nachfrage hoch bleibt. Die Nikkei berichtete heute, dass Tesla die Preise für das Model 3 und Model Y in Japan um 3 bis 4 % gesenkt hat.



Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Die Aktie des kleineren Elektrofahrzeugherstellers Rivian steht heute deutlich besser da und steigt um 2,0 %. Damit erreicht sie den höchsten Stand seit fast 17 Monaten und baut auf den Gewinnen vom Montag auf, als das Unternehmen bekannt gab, dass es im letzten Quartal mehr Fahrzeuge als erwartet ausgeliefert hat. Die heutige Unterstützung kommt von der Nachricht, dass das Unternehmen mit der Auslieferung von elektrischen Lieferwagen, die es für Amazon herstellt, nach Europa begonnen hat, was die ersten Lieferungen außerhalb der USA darstellt. In den kommenden Wochen sollen über 300 Lieferwagen in Deutschland zum Einsatz kommen. Amazon ist der größte Anteilseigner von Rivian und einer der größten Kunden des Unternehmens. Das Unternehmen hat bereits 2019 100.000 Elektro-Lieferwagen bestellt, die Rivian noch vor Ende dieses Jahrzehnts ausliefern wird.

Apple verliert 0,8 %, da das Unternehmen unter dem allgemeinen Druck in der Technologiebranche leidet. Heute wurde bekannt, dass Hon Hai Precision, besser bekannt als Foxconn und einer der Hauptzulieferer von Apple, im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von mehr als 14 % verzeichnete, dass sich aber die Aussichten verbessern, da sich die Kunden auf die Einführung neuer Produkte im Laufe dieses Jahres vorbereiten. Das dritte Quartal werde "besser sein als das zweite", hieß es.

Kryptowährungsaktien folgten heute zunächst dem Bitcoin und erholten sich dann, wobei Marathon Digital um 2,4 % und Riot Platforms um 3,1 % gestiegen sind. Beide Aktien wurden heute sehr aktiv gehandelt, nachdem der Bitcoin heute zwischenzeitlich über 1% auf rund $30,400 gefallen ist, was den niedrigsten Stand seit Anfang Juli markiert. Coinbase fällt heute um 1,2%.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.