CFD-Broker: Ein Herz für Profis

€uro am Sonntag

von Emmeran Eder, Euro am Sonntag

Hoher Hebel für Profis." Mit diesem Slogan wirbt der CFD-­Anbieter FXCM auf seiner Website dafür, dass sich Kunden als professionelle Trader einstufen lassen. Nicht nur FXCM, alle CFD-Broker haben ihr Herz für Profianleger entdeckt. Denn durch die strenge Regu­lierung der europäischen Aufsichts­behörde ESMA, die seit Anfang August in Kraft ist, wurden die hohen Hebel für Privatanleger stark begrenzt. Waren vorher Hebel von 100 bis 500 üblich, sind diese nun maximal auf den Faktor 30 limitiert. Je nach Basiswert fallen sie sogar noch viel geringer aus - bei Aktien liegen sie etwa höchstens bei fünf.

Viele Anleger kaufen CFDs aber nur, weil sie wegen der hohen Hebelwirkung auch mit geringem Kapitaleinsatz enorme Gewinne erzielen können. Die Regulierer bringen das Geschäft einiger Broker somit in Bedrängnis. Das sehen auch die Börsianer so. Die Aktien der beiden größten Anbieter sind um 30 bis 40 Prozent eingebrochen, seitdem die Regulierung gilt.

Hohe Hebel ziehen Kunden an

Daher suchen die Broker nach neuen Erlösquellen. Professionelle Trader bieten sich da an. Für sie gelten die strengen Auflagen der ESMA nämlich nicht. Sie können weiterhin mit Hebeln bis zu 500 spekulieren. Das kommt dem Geschäftsmodell der Broker entgegen. Denn es basiert zu einem großen Teil auf zwei Faktoren. Erstens: Je höher die Gewinnchancen, desto größer der Zulauf an Kunden. Zweitens: Wer höhere Hebel fährt, macht statistisch gesehen eher Verluste, was Erträge für den Broker bedeutet, da dieser häufig die Gegenposition einnimmt.

Das Problem ist aber, dass die Hürden für die Einstufung eines Privatinvestors als Profitrader hoch sind. Normalerweise ist sie institutionellen Anlegern vorbehalten. Aber auch Privatinvestoren können zum Profi werden, wenn sie mindestens zwei von drei Kriterien erfüllen, welche die ESMA fordert: im Schnitt zehn ­Trades pro Quartal während eines Jahres, wenigstens 500.000 Euro Bankguthaben und Wertpapiere sowie für mindestens ein Jahr die Ausübung eines ­Berufs am Kapitalmarkt, der Wissen über die in Betracht kommenden Geschäfte voraussetzt.

"Die Umstufung von privaten zu ­professionellen Tradern ist wegen der hohen Anforderungen nur für eine Minderheit der CFD-Anleger möglich", erklärt Philipp Hendel, Anwalt für ­Kapitalmarktrecht bei der Kanzlei Roller & Partner Rechtsanwälte. Einige CFD-Anbieter scheinen daher die Prämissen sehr breit auszulegen oder es mit der Prüfung nicht so genau zu nehmen. So erhielt Andreas Müller, Blogger und Trading-­Coach, mit nur 20 Euro auf dem Konto bei einem CFD-Anbieter den Status als professioneller Trader.

Das ist aber nicht der Regelfall. Auf Nachfrage von €uro am Sonntag bei den wichtigsten CFD-Anbietern stellte sich heraus, dass diese von ihren Kunden Kontoauszüge oder andere schriftliche Belege über deren Vermögensverhältnisse fordern. Vorgeschrieben ist das zwar nicht, aber im Haftungsfall sind die Finanzinstitute damit aus dem Schneider.

Eigentlich reicht den Anbietern die Kundenauskunft. Sie müssen jedoch dann nachfragen, wenn die Angaben nicht plausibel erscheinen. Im Falle Müllers wäre eine Nachfrage sicher angeraten gewesen, meint Hendel: "Broker dürfen die Augen nicht vor Offensichtlichem verschließen."

Auch bezüglich der Handelserfahrung wollen viele CFD-Anbieter schriftliche Belege sehen. GKFX etwa verlangt ein Arbeitszeugnis. Hat es ein Anleger endlich geschafft, professioneller CFD-Trader zu werden, kann er ohne Hebelbegrenzung handeln. Ansonsten halten sich die Vorzüge in Grenzen: Er kann bei einigen Anbietern an ­Bonus- und Rabattprogrammen teilnehmen oder erhält einen bevorzugten VIP-­Service.



Andererseits gibt es gravierende Nachteile. So besteht für Profis Nachschusspflicht, falls wegen Verlusten nicht mehr genug Kapital auf dem Konto ist. Das kann zu riesigen Einbußen führen. Bei Privatkunden ist das ausgeschlossen. Einige Broker wie CMC Markets, WH Selfinvest oder Activ­Trades verzichten auf Nachschusspflicht, bei ­anderen wie Admiral Markets greift diese erst ab 70.000 Euro Verlust.



Bei Privatanlegern sind die Anbieter auch verpflichtet, standardisierte Risikowarnungen an Kunden zu senden. Das trifft auf Profis nicht zu. Zudem dürfen Broker bei versierten Händlern Fachtermini in der Kommunikation verwenden. Ein weiterer Nachteil ist, dass ein normaler Kunde eine Beschwerde beim Ombudsmann der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen kann, was kostenfrei ist. Bei Beträgen bis 10.000 Euro darf dieser entscheiden. Dem Profi-Trader steht dagegen nur der teure Klageweg offen.

Im Insolvenzfall benachteiligt

Überdies sind die Broker bei Profis nicht verpflichtet, die Kundengelder getrennt vom eigenen Kapital zu halten. Im Falle einer Insolvenz des Brokers ist das Kapital der Profis somit schlechter geschützt, und sie dürften weit weniger zurückerhalten als normale Investoren.



"Der professionelle Kunde verzichtet auf einen Großteil der Schutzmechanismen, die durch die EU erlassen worden sind", warnt Dominic Schorle, Manager Kundenservice bei WH Selfinvest. An­leger sollten sich daher genau überlegen, ob sie für den Vorteil eines höheren Hebels die vielen Nachteile in Kauf nehmen wollen.

Einhaltung der Kriterien:

Kontrolle

Die Bafin kann veranlassen, dass das Thema Profi-Trader Schwerpunkt bei der Wirtschaftsprüfung ist. Bei Hinweisen darauf, dass Broker die Einstufung zu lasch handhabten, dürfen Sanktionen verhängt werden.



Klagen

Ob Anleger, die aufgrund von Falschangaben Profis werden, bei Verlusten auf Schadenersatz klagen können, ist unklar. Die Gerichte müssen erst noch entscheiden, ob die Broker zu sorgfältigerer Prüfung verpflichtet sind.

