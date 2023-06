Gold reagiert auf höhere Wahrscheinlichkeit einer Fed-Erhöhung

Das starke Beschäftigungswachstum in den USA im Mai bedeutet, dass eine Zinserhöhung durch die Fed während der nächsten zwei Sitzungen immer noch auf dem Tisch liegt. Derzeit rechnet der Markt mit einer Anhebung um 22 Basispunkte im Juli.

Es ist zu beachten, dass die Arbeitslosenquote deutlich gestiegen ist, was ein Signal für die Fed sein könnte, dass ihre Straffungspolitik zu greifen beginnt. Zu berücksichtigen ist auch, dass es sich bei den Non-Farm Payrolls (NFP) um eine Erhebung bei den Unternehmen handelt, während die Umfragen bei den privaten Haushalten einen erheblichen Beschäftigungsrückgang ergeben haben.

Trotz der guten Daten ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Fed die Zinssätze im Juni beibehalten wird, wie sie es zuvor mitgeteilt hatte.

Dennoch beobachten wir heute einen Anstieg der Renditen und eine leichte Korrektur des Goldpreises.

Die gestrigen Kursgewinne wurden wieder aufgezehrt, und der Goldpreis nähert sich derzeit einem Test der Marke von $ 1960 pro Unze. Eine wichtige Unterstützung befindet sich im Bereich von $1945-1950 pro Unze. Längerfristig korreliert Gold stärker mit den Renditen, aber kurzfristig, insbesondere in den letzten Sitzungen, haben wir eine fast perfekte Korrelation mit EURUSD gesehen.

Wenn sich der Weg für eine stärkere Erholung von EURUSD öffnet, könnte Gold wieder in Richtung $ 2000 steigen. Die Saisonalität deutet darauf hin, dass die größten Gewinne nach einer anfänglichen Konsolidierung Anfang Juli einsetzen dürften.

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.