Gold stoppt die Aufwärtsbewegung, aber wie lange? | Gold Analyse am 16.01.23

Seit Anfang November 2022 befindet sich der Goldpreis in einem starken Aufwärtstrend. In der vergangenen Woche wurde eine wichtige Widerstandszone durchbrochen, aber nach dem Wochenende sehen wir einen Korrekturversuch. Handelt es sich dabei um eine vorübergehende Pause oder vielleicht um das Ende des starken Aufwärtstrends bei diesem Edelmetall?

Ein Blick auf das Tagesdiagramm zeigt, dass die technische Analyse vorerst keine Signale liefert, die auf einen Stimmungsumschwung hindeuten könnten. Am Freitag durchbrach der Kurs mit Schwung die wichtige Widerstandszone im Bereich von 1898 $, die sich aus den vorangegangenen Kursreaktionen und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement ergibt, das durch die gesamte Abwärtswelle ab den Höchstständen vom März 2022 bestimmt wurde. Das Verharren des Kurses oberhalb der Unterstützung bei 1898 $ bestätigt somit, dass die Stimmung weiterhin zinsbullisch ist. Solange der Kurs darüber bleibt, ist ein Angriff auf den nächsten Widerstand nicht ausgeschlossen, der beim nächsten Fibonacci-Retracement - 78,6% - $1973 liegt.

GOLD Chart D1 am 16.01.23. Quelle: xStation5 von XTB

Was den unteren Zeitrahmen - H4 - betrifft, so ist die Dominanz der Käufer ebenfalls offensichtlich.

Die jüngste Aufwärtsbewegung verlief praktisch ohne größere Korrekturen. Im Falle einer Vertiefung der Abwärtskorrektur sollten wir derzeit auf die Unterstützung im Bereich von 1867 $ achten, wo sich die untere Grenze des 1:1-Systems befindet, bestätigt durch den Durchschnitt des EMA 100, der in der Vergangenheit ebenfalls als Unterstützung fungierte. Solange der Kurs nicht darunter fällt, ist das Basisszenario eine weitere Bewegung nach Norden. Nur die Negation des 1:1-Systems und des Durchschnitts kann das Kräfteverhältnis auf dem Chart verändern.

GOLD Chart H4. Quelle: xStation5 von XTB am 16.01.2023

