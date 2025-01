J.P. Morgan – sell on good news?

Am Dienstag, den 14. Januar 2025 ging die Aktie an der New Yorker Wertpapierbörse „NYSE“ (New York Stock Exchange) mit einem Kursplus von 1,335 Prozent und einem Schlusskurs von 247,47 US-Dollar aus dem Handel.

Um 13:00 Uhr stehen heute die Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 an und parallel dazu die Jahreszahlen zur Veröffentlichung an.





Den Konsensschätzungen der Analysten dürfte das EPS mit 4,08 US-Dollar bei einem Quartalsumsatz von rund 41,9 Milliarden US-Dollar ausgewiesen werden.





Im Geschäftsjahr 2023 wies die Bank einen Gesamtumsatz von 239,1 Milliarden US-Dollar aus, ein EBIT von 61,6 Milliarden US-Dollar und einen Überschuss von 49,3 Milliarden US-Dollar.





Am 11. Oktober legte J.P. Morgan zuletzt die QIII/2024er-Zahlen vor. Parallel zu diesen Zahlen lieferte die Bank auch Vergleichsdaten zu den letzten Quartalszahlen von QI/2024 und QII/2024 zu QIII/2024. Der Überschuss in QI/2024 betrug 13,419 Milliarden US-Dollar, in QII/2024 lag dieser bei 18,149 Milliarden US-Dollar und in QIII/2024 bei 12,898 Milliarden US-Dollar. Auf Sicht der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 (9M/2024) lag der Überschuss bei 44,466 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu 9M/2023 mit 40,245 Milliarden US-Dollar konnte die Bank im Schlussquartal QIV/2023 9,307 Milliarden Überschuss draufsatteln.





Sollte es J.P. Morgan im Schlussquartal 2024 ebenso gelingen allein auf diesem Niveau einen Überschuss auszuweisen, läge der Gesamtjahresüberschuss locker bei 54 Milliarden US-Dollar, wenn nicht deutlich darüber. Dies dürfte kurzfristig für einen weiteren Auftrieb bei der Aktie führen, jedoch wären per Tagesschluss ebenso Gewinnmitnahmen möglich und zwar nach dem Börsenmotto: „Buy the rumor, sell the fact“.





Für das erste Quartal 2025 dürfte der Umsatz auf rund 43,3 Milliarden US-Dollar ansteigen, die EPS-Prognosen belaufen sich auf ein Niveau von 4,32 bis 4,37 US-Dollar.





Die neuesten Analysen der Investmentbanken und Researchhäuser aus dem Monat Januar 2025 weisen Kursziele von 269,00 US-Dollar (Wolfe Research) bis 304,00 US-Dollar (Barclays) auf. Die neueste Einstufung stammt vom 07. Januar von der Bank of America, die mit „buy“ votiert und ein Zeil von 280,00 US-Dollar auswarf.





J.P. Morgan – was sagt die Charttechnik?

Die Chartanalyse erfolgt im vorliegenden Fall im Tageschartbild. Als Referenzwert gilt der jeweilige Kurs des CFDs auf die Aktie von J.P. Morgan, die via „New York Stock Exchange“ (NYSE) mit hohem Volumen gehandelt wird. Der Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Rekordhoch des 29. November 2024 von 251,720 US-Dollar bis zum Zwischentief des 18. Dezember 2024 bei 229,480 US-Dollar, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden. An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der Handelsplattform „ActivTrader“ ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten dann der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.





Auf der Oberseite wären die Widerstände bei der Marke von 251,720 US-Dollar (1.00%), sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 256,969 US-Dollar (1.236%), 260,216 US-Dollar (1.382%) und 265,464 US-Dollar (1.618%) abzuleiten. Zur Unterseite könnten die Marken von 246,471 US-Dollar (0.764%), 243,224 US-Dollar (0.618%), 240,600 US-Dollar (0.50%), 237,976 US-Dollar (0.382%), 234,729 US-Dollar (0.236%) und 229,480 (0.00%) als künftige Unterstützungen herangezogen werden. Dem Chartbild wurden hier auch die drei EMAs (EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt. Die jeweiligen Kurszielbereiche für die Bullen und Bären wären hier mit den rot und grün eingefärbten Rechtecken visualisiert.





Zur Oberseite wäre ein Test der 1.618prozentigen Fibonacci-Projektion von 265,464 US-Dollar möglich. Zur Unterseite könnte das 0.00prozentige Fibonacci-Retracement von 229,480 US-Dollar getestet werden. Der Relative-Strength-Index (RSI) wies mit 60,01 Punkten noch eine technisch neutrale Marktverfassung auf.