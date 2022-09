Marktkommentar: S&P 500 - Zwei wichtige Risikofaktoren

Wird die Fed die Märkte überraschen?

Es gibt zwei Gründe, warum Anleger am Mittwoch vorsichtig bleiben und nicht bereit sind, größere Positionen einzugehen. Erstens verschärfte Putin den Krieg gegen Russland. Der russische Präsident kündigte eine Teilmobilisierung an und versprach, die „territoriale Integrität Russlands" mit allen erforderlichen Mitteln zu verteidigen. Zweitens wird die Federal Reserve am Abend den Zinsentscheid für September bekannt geben. Es wird die dritte Anhebung um 75 Basispunkte in Folge erwartet, und Fed-Chef Jerome Powell wird nach der Bekanntgabe eine Pressekonferenz abhalten. Der S&P 500 setzte gestern nicht nur seinen kurzfristigen Abwärtstrend fort, sondern schloss auch unter dem Tief vom 7. September, sodass der Index auf dem tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten notiert.

EURUSD setzt am Mittwoch die gestern eingeleitete Abwärtsbewegung fort und nähert sich dem Jahrestief an. Der tiefste Stand des Jahres wurde am 6. September bei 0,9864 erreicht, sodass der Abstand nur noch um die 50 Pips beträgt. Gegenüber dem Hoch der Vorwoche hat das Paar in der Spitze sogar um mehr als 300 Pips nachgegeben - das entspricht einem Rückgang von 3%. Der US-Dollar könnte gegenüber dem Euro weiter an Wert gewinnen, wenn die Fed die Märkte heute Abend mit einer hawkishen Botschaft überrascht. Ein Bruch unter 0,9864 ist notwendig, um den langfristigen Abwärtstrend zu bestätigen. Ein Anstieg über die Parität könnte ein Zeichen für eine kurzfristige Entspannung sein.

Der DE30 kann die Kursverluste, die heute im vorbörslichen Handel zu beobachten waren, größtenteils wieder ausgleichen und wird wieder über dem Tief vom 5. September (12.593 Punkte) gehandelt. Dies könnte den zweiten Fehlausbruch in Folge darstellen. Bereits am Dienstag stieß der Markt unterhalb der genannten Unterstützung wieder auf Kaufinteresse. Ein Ausbruch nach unten blieb zwar aus, dennoch wurde die Sitzung mit einem deutlichen Minus von rund 2% beendet. Die Unterstützung um den Bereich von 12.593 Punkten wird auch im weiteren Verlauf des Tages eine wichtige Rolle spielen. Die heutige Reaktion könnte darüber entscheiden, ob das Jahrestief getestet wird oder möglicherweise eine Erleichterungsrally stattfindet.



Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.