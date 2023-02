Nordstrom: Aktie steigt um 25%, da der Investor Ryan Cohen eine Beteiligung übernimmt

Die Aktien von Nordstrom (JWN.US) stiegen im vorbörslichen Handel um 25%, nachdem bekannt wurde, dass der aktivistische Investor Ryan Cohen eine bedeutende Beteiligung an dem Luxuskaufhaus erworben hat und auf einen Sitz im Vorstand drängt.

Der Chewy-Mitbegründer und GameStop-Vorsitzende ist nun einer der fünf größten familienfremden Aktionäre von Nordstrom und möchte laut Wall Street Journal den Wandel vom persönlichen Einkaufen zum Online-Shopping begleiten und den Vorstand des Unternehmens auffrischen.

Die Aktie von Nordstrom (JWN.US) stieg vorbörslich stark an und testet derzeit die obere Grenze der 1:1-Struktur bei 26,65 Dollar. Sollte es zu einem Durchbruch nach oben kommen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 29,00 Dollar fortsetzen der durch frühere Kursreaktionen und das 50%-Retracement der im November 2020 begonnenen Aufwärtswelle markiert wird. Quelle: xStation5 von XTB

