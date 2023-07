Quartalszahlen der Woche (u.a. Tesla, Netflix, Goldman Sachs, TSMC, IBM und Bank of America)

Quartalszahlen der Woche: 17. bis 21. Juli



Die Quartalssaison startet diese Woche so richtig durch. Die US-Banken werden zu Beginn der Woche für Schlagzeilen sorgen: Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Charles Schwab, Bank of NY Mellon und eine Reihe kleinerer Unternehmen werden ihre Ergebnisse veröffentlichen. Außerdem stehen die Ergebnisse des Elektroautoherstellers Tesla, des Streaming-Giganten Netflix, des Chipherstellers IBM, des taiwanesischen Unternehmens TSMC, des Pharmariesen J&J sowie von American Airlines und United Airlines an.





Bank of America-Aktie: Vorschau auf die Q2-Ergebnisse (Dienstag, 18. Juli)



Die Ergebnisse einiger der größten Banken in den USA liegen bereits vor. Sowohl JPMorgan als auch Wells Fargo haben die Erwartungen nach oben geschraubt, da sie von den steigenden Zinsen profitieren und die Stärke der US-Wirtschaft loben. Wir sind nun gespannt, ob die Bank of America, die in diesem Jahr unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, folgen wird. Es wird erwartet, dass die Bank of America im zweiten Quartal einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um 17 % auf 0,85 USD melden wird. Das wäre ein viel langsamerer Anstieg als bei anderen Banken, was zum Teil daran liegt, dass die Bank of America im Vergleich zu Unternehmen wie Wells Fargo nicht so stark von höheren Zinsen profitiert. Die starken Ergebnisse, die bisher veröffentlicht wurden, öffnen jedoch die Tür für einen möglichen Anstieg. Die Bank of America könnte ein langsameres Kreditwachstum als ihre Konkurrenten verzeichnen, und die Einlagen fließen weiterhin aus der gesamten Branche ab. Das Investmentbanking bleibt eine Herausforderung, und auch die Erträge aus dem Handelsgeschäft werden nur mühsam wachsen, doch wäre dies besser als bei den Konkurrenten. Die Rückstellungen nehmen zu, da die Rezessionsrisiken weiterhin bestehen, und es wird erwartet, dass die Bank of America im zweiten Quartal 1,2 Mrd. USD zurücklegen wird.





Morgan Stanley und Goldman Sachs Aktien: Vorschau auf die Q2-Ergebnisse (Dienstag, 18. Juli und Mittwoch, 19. Juli))



Morgan Stanley und Goldman Sachs unterscheiden sich von ihren Konkurrenten, da sie nicht so stark von den höheren Zinsen profitieren und sich mehr auf den Handel, das Investmentbanking und die Vermögensverwaltung konzentrieren. Das Investmentbanking leidet weiterhin unter einem Mangel an Geschäftsabschlüssen, Börsengängen und Kapitalbeschaffungen. Die Handelsbereiche, die mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien handeln, haben ebenfalls zu kämpfen. Morgan Stanley wird voraussichtlich einen Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um 1,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,42 $ verzeichnen, während Goldman Sachs einen wesentlich stärkeren Rückgang um 26 % auf 5,72 $ erleiden dürfte. Der Gewinnrückgang bei Morgan Stanley dürfte geringer ausfallen als bei Goldman Sachs, da die Investmentbanking-Sparte des Unternehmens voraussichtlich widerstandsfähiger sein wird und auch die Vermögensverwaltungssparte des Unternehmens dazu beitragen dürfte, den Rückschlag abzufedern. Verständlicherweise haben beide Unternehmen in diesem Jahr schlechter abgeschnitten als ihre traditionellen Bankkonkurrenten.





Tesla-Aktie: Vorschau auf die Q2-Ergebnisse (Mittwoch, 19. Juli)



Tesla hat bereits bekannt gegeben, dass das Unternehmen im zweiten Quartal über 466.000 Fahrzeuge ausgeliefert hat und damit einen neuen Quartalsrekord aufgestellt hat! Die Reihe von Preissenkungen und anderen Anreizen wie Rabatten scheint die Nachfrage auf dem richtigen Weg gehalten zu haben, und die Märkte gehen davon aus, dass die Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte weiter steigen werden. Die wichtigste Frage in dieser Woche lautet jedoch: Wie hat sich das auf die Rentabilität von Tesla ausgewirkt? Tesla hat bereits erklärt, dass es bereit ist, einige seiner marktführenden Margen zu opfern, um das Wachstum zu unterstützen, und die Rentabilität ist seit dem Höchststand vor etwas mehr als einem Jahr bereits gesunken. Die Märkte gehen davon aus, dass die Bruttomarge im zweiten Quartal den niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie erreichen wird, während die operative Marge voraussichtlich auf ein Zweijahrestief sinken wird. Die Wall Street geht jedoch davon aus, dass dies die Talsohle für die Margen sein wird. Steigende Auslieferungen und eine Erholung der Margen verheißen Gutes für die zweite Hälfte des Jahres 2023, wenn Tesla die Erwartungen erfüllen kann. Die Tesla-Aktie hat sich seit Anfang 2023 um das 2,5-fache erhöht und ist damit der drittbeste Wert im Nasdaq 100 und im S&P 500. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Dynamik nachlässt, so dass Tesla diese Woche beeindrucken muss, wenn die Rallye in naher Zukunft anhalten soll.





Netflix-Aktie: Vorschau auf die Q2-Ergebnisse (Mittwoch, 19. Juli)



Netflix ist seit Jahresbeginn um mehr als 48 % gestiegen, da der Streaming-Gigant mit seinem Plan, das Wachstum wieder anzukurbeln und die Rentabilität zu verbessern, durch sein hartes Durchgreifen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern und sein neues werbegestütztes Angebot das Vertrauen der Märkte zurückgewonnen hat. Das Abonnentenwachstum von Netflix ist nach dem Auf und Ab des Jahres 2022 wieder auf dem richtigen Weg. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im zweiten Quartal netto 1,8 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen hat. Die Anleger werden wissen wollen, wie viele der Neuzugänge auf die neue Strategie zurückzuführen sind. Das härtere Vorgehen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern, das durch strengere Verfahren zur Begrenzung der Konten auf einen Haushalt und die Ermutigung derjenigen, die sich im Huckepackverfahren anmelden, durch eine neue kostenpflichtige Sharing-Option unterstützt wird, dürfte kurzfristig ein größerer Treiber sein, da es eine unmittelbarere Wirkung hat. Netflix hat den Großteil der Einführung auf das zweite Quartal verschoben, ist aber jetzt in über 100 Ländern aktiv, so dass dies das erste Update über die ersten Auswirkungen sein wird. Das Unternehmen hat bereits gewarnt, dass ein Teil des Aufschwungs durch die gemeinsame Nutzung von Passwörtern aufgrund der Verzögerung in das dritte Quartal verschoben werden wird. Die Tatsache, dass Netflix über zwei wesentliche neue Katalysatoren verfügt, die dazu beitragen, dass die Abonnentenzahlen auf neue Rekordhöhen klettern, deutet darauf hin, dass in diesem Quartal die Chance auf einen Gewinn besteht. Andererseits würde ein Fehlschlag darauf hindeuten, dass der neue Plan nicht so schnell aufgeht, wie es die Märkte in diesem Jahr erwartet haben: Sowohl das Umsatz- als auch das Abonnentenwachstum werden sich in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen und die Rentabilität verbessert sich. All dies hat das Potenzial, der Netflix-Aktie weiterhin Schwung zu verleihen, allerdings nur, wenn das Unternehmen mit den Markterwartungen Schritt halten kann.





IBM-Aktie: Vorschau auf die Q2-Ergebnisse (Mittwoch, 19. Juli)



Die Wall Street geht davon aus, dass der Umsatz von IBM im zweiten Quartal mit 15,5 Milliarden Dollar auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Beratung und Software wachsen, werden aber durch die anhaltende Schwäche der Nachfrage nach Infrastruktur-Hardware konterkariert. Dennoch leidet IBM unter der allgemeinen Abschwächung der Nachfrage nach Mainframes und ist davon betroffen, dass Unternehmen ihre Ausgaben für große IT-Projekte zurückziehen oder verschieben. Red Hat wird weiterhin glänzen, ist aber nicht immun gegen die Bremsen, die auf den Umsatz wirken. Es wird erwartet, dass der bereinigte Gewinn je Aktie um mehr als 13 % auf 2,00 $ fallen wird, da die Kosten weiter steigen und die Einnahmen stagnieren. Wir sollten mehr Einblick in die im letzten Monat angekündigte Übernahme von Apptio erhalten.





TSMC-Aktie: Vorschau auf die Q2-Ergebnisse (Donnerstag, 20. Juli)



Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, besser bekannt als TSMC, hat in den letzten Jahren zuverlässig ein beeindruckendes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt, aber es wird erwartet, dass sich das Blatt im zweiten Quartal wendet. TSMC hat bereits bekannt gegeben, dass der Umsatz im zweiten Quartal um etwa 10 % gesunken ist, so dass der Schwerpunkt auf den Erträgen liegen wird. Es wird erwartet, dass der bereinigte Gewinn je Aktie bei 6,67 NT liegen wird, was einem Rückgang von 27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wall Street rechnet mit einer Bruttomarge von 53,2 % und einer operativen Marge von 41,0 %. Die Anleger werden hoffen, dass die neue Nachfrage nach künstlicher Intelligenz dazu beitragen kann, den erwarteten Gewinnrückgang auszugleichen und einen neuen Katalysator für die Zukunft zu schaffen. Auch der Kommentar zur Expansion des Unternehmens wird von Bedeutung sein, da es im nächsten Jahr mit der Produktion in den USA beginnen will. Die Aktie befindet sich derzeit auf einem Einmonatshoch.







United Airlines und American Airlines Aktien: Vorschau auf die Q2-Ergebnisse (Donnerstag, 20. Juli)



Die Aktien von American Airlines und United Airlines sind nach den Ergebnissen des Konkurrenten Delta Air Lines gestiegen. Das Unternehmen meldete Rekordumsätze und -gewinne, da sich die Erholung von der Pandemie fortsetzt. Die Inlandsnachfrage ist nach wie vor robust und der internationale Reiseverkehr erlebt ein großes Comeback. Die Anleger werden hoffen, dass andere Fluggesellschaften folgen werden. American Airlines wird voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 2,2 % auf 13,7 Mrd. USD verzeichnen. Dies wäre zwar lau, würde aber einen neuen Quartalsrekord bedeuten, und der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte sich gegenüber dem Vorjahr auf 1,58 USD mehr als verdoppeln. United Airlines wird voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 14,7 % auf 13,9 Mrd. USD und einen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie von 1,43 USD im Vorjahr auf 4,0 USD verzeichnen, was ebenfalls einen neuen Rekord bedeuten würde. Das deutet darauf hin, dass United Airlines in dieser Saison der stärkere der beiden Werte sein wird, obwohl beide seit Jahresbeginn um 42 % bis 44 % gestiegen sind und 2023 ein Rekordergebnis erzielen dürften.











