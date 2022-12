USDJPY testet wichtigen Widerstand

USDJPY konnte die Anfangsverluste ausgleichen und bewegt sich nach oben, da die Anleger die neuen Daten verdaut haben, die zeigen, dass die Arbeitslosenquote in Japan im November leicht gesunken ist, während die Einzelhandelsaktivitäten im Land weniger als erwartet zunahmen. Auch die jüngsten Kommentare von Haruhiko Kuroda (Gouverneur der Bank of Japan) belasteten den Yen. Kuroda trat Spekulationen entgegen, dass die Zentralbank ihre ultralockere Geldpolitik bald aufgeben würde, nachdem sie in der vergangenen Woche überraschend das Ziel für die 10-jährige Rendite angepasst hatte. Kuroda sagte: "Die Bank wird bestrebt sein, das Preisziel auf nachhaltige und stabile Weise zu erreichen, begleitet von Lohnerhöhungen, indem sie die geldpolitische Lockerung unter Kontrolle der Renditekurve fortsetzt." Er fügte hinzu, dass sich die Bedingungen auf dem japanischen Arbeitsmarkt, insbesondere für nicht regulär Beschäftigte, voraussichtlich weiter verschärfen werden.

Aus technischer Sicht testet USDJPY derzeit den Widerstand bei 133,10, der durch frühere Kursreaktionen und das 38,2%-Retracement der im Januar 2021 begonnenen Aufwärtsbewegung markiert ist. Sollte es zu einem Durchbruch nach oben kommen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der oberen Grenze des Abwärtstrendkanals fortsetzen. Gelingt es den Verkäufern hingegen, die Kontrolle wiederzuerlangen, wäre ein erneuter Test der Unterstützung bei 130,60 nicht auszuschließen.

USDJPY im D1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.