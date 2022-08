🛢Wird der Ölpreis 100 Dollar erreichen?

Rohöl fiel in dieser Woche auf den niedrigsten Stand seit Mitte Februar. Das sind 30,0% Verlust gegenüber dem Höchststand im März, als der Markt befürchtete, dass Russland die Öllieferungen einstellen könnte. Es scheint, dass sich der Ölmarkt seit diesem Zeitpunkt deutlich stabilisiert hat, auch wenn wir es derzeit nicht nur mit Angebotssorgen zu tun haben, sondern vor allem mit der Nachfrage, die auf eine mögliche Konjunkturabkühlung negativ reagieren könnte. Rohöl bewegt sich seit zwei Wochen unter 100 USD pro Barrel. Wird sich die derzeitige Situation halten? Oder werden die Preise im Herbst vielleicht wieder ansteigen?

Die größte Sorge gilt China!

China ist derzeit die größte Unbekannte, wenn es um die weltweite Ölnachfrage geht. Trotz des starken Anstiegs der Ölimporte aus Russland ist die Ölverarbeitung in China auf dem niedrigsten Stand seit März 2020. Die privaten Raffinerien in China sind nur zu 60% ausgelastet, und wenn die Covid-Beschränkungen zurückkehren, könnte die Verarbeitung sogar auf das Niveau von März und Februar sinken.

Die privaten Raffinerien in China verarbeiten immer weniger Öl. Ein Rückgang der Verarbeitungskapazität auf 60% deutet auf eine schwächelnde Nachfrage hin. Quelle: Bloomberg

Die Nachfrage in den USA sieht nicht schlecht aus, aber ...

In den letzten Wochen gab es viele Kommentare zur Schwäche der US-Nachfrage. Tatsächlich war die implizite Nachfrage zu Beginn des Sommers geringer, was allerdings auch mit extrem hohen Benzinpreisen zusammenhing. Als jedoch der Preis pro Gallone um bis zu einem Dollar sank, zog die Kraftstoffnachfrage wieder an. Andererseits könnte die Fed weiterhin auf eine stärkere Verlangsamung hinarbeiten, was die Nachfrage in den USA ebenfalls senken würde.

Die implizite Benzinnachfrage in den USA lag wieder über dem 5-Jahres-Durchschnitt, aber über das gesamte Jahr gesehen war der Verbrauch schwächer. Quelle: Bloomberg

Der physische Markt ist nicht mehr so angespannt, wie er es frĂĽher war

Der Crack-Spread, d.h. die Differenz zwischen dem Produkt- und dem Ölpreis, ist deutlich gesunken, liegt aber immer noch bei etwa 40 USD pro Barrel. Andererseits ist der Spread zwischen den nächstgelegenen Brent-Ölkontrakten deutlich gesunken (von 4 USD auf unter 1 USD), was darauf hindeutet, dass sich die vorübergehende Nachfrage abgeschwächt hat. Die Terminkurve ist deutlich abgeflacht, obwohl sie sich immer noch im Contango-Bereich befindet. Eine deutliche Abflachung deutet darauf hin, dass die Ölnachfrage zu sinken beginnt.

Crack Spread und COCO Spread zeigen, dass die physische Nachfrage deutlich zurĂĽckgegangen ist. Quelle: Bloomberg

Die Terminkurve ist deutlich abgeflacht. Quelle: Bloomberg

EIA und Bloomberg erwarten ein Überangebot in der zweiten Jahreshälfte

Das Produktionswachstum der OPEC+ wird begrenzt, aber die Produktion der Vereinigten Staaten und sogar Russlands steigt. Angesichts der begrenzten Nachfrage aufgrund der wirtschaftlichen Abschwächung könnte der Markt in der zweiten Jahreshälfte mit einem Überangebot konfrontiert sein!

Bloomberg und EIA weisen darauf hin, dass der implizite Lageraufbau 0,5-1 Mio. Barrel pro Tag und Quartal erreichen könnte. Quelle: EIA

Die Nachfrage muss aber nicht unbedingt schwach sein!

In der Herbst- und Winterzeit ist ein Nachfragerückgang möglich, der jedoch durch einen Anstieg des Ölverbrauchs gegenüber dem Gasverbrauch ausgeglichen werden kann. Viele Länder, die über ölbefeuerte Kraftwerke verfügen, beschließen, diese wieder in Betrieb zu nehmen, da der Gaspreis im Gegenwert eines Barrels Öl sogar 2-3 Mal höher ist, einschließlich der Kosten für Emissionsgenehmigungen. Die so genannte Umstellung von Gas auf Öl könnte eine zusätzliche Nachfrage von 1-5 Millionen Barrel pro Tag erzeugen. Außerdem sollte man bedenken, dass die USA ab Oktober wahrscheinlich keine strategischen Ölreserven mehr freigeben werden, die auf den niedrigsten Stand seit fast 20 Jahren gefallen sind! Ohne zusätzliche 1 Mio. Barrel pro Tag könnten die kommerziellen Lagerbestände sehr stark sinken, was zu höheren Preisen am Ende des Jahres führen könnte!

Die Vorräte, einschließlich der strategischen Reserven, sind seit Jahresbeginn um 120 Millionen Barrel gesunken! Quelle: Bloomberg

Wie geht es weiter mit den Preisen?

Wachsende Sorgen über eine mögliche Konjunkturabschwächung oder gar eine Rezession und Probleme in China könnten zu einem Überangebot auf dem Markt führen, was die Ölpreise auf noch tiefere Tiefststände drücken könnte. Andererseits scheint es, dass der Post-Covid-Aufwärtstrend aufrechterhalten wird. Deshalb sollte der Preis nicht unter 85 USD pro Barrel fallen. Gleichzeitig könnten die steigende Nachfrage und die Unsicherheit in Bezug auf das Angebot den Preis auf über 100 USD pro Barrel treiben. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Preis in eine Konsolidierungsphase um dieses Niveau herum eintritt, wie es in den Jahren 2011-2014 der Fall war.

Quelle: xStation 5



Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

