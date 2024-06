Wochenausblick – Ganz im Sinne der Konjunktur

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche werden wir insbesondere einen Blick auf die makroökonomischen Daten der Woche werfen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Im Fokus stehen am Montag die Schätzungen der Verbraucherpreise für den Monat Juli in Deutschland. In den vergangenen Monaten konnte Deutschland rückläufige bzw. stagnierende Inflationsraten verzeichnen. Darüber hinaus steht am Montagnachmittag in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe für den Juni an. Der ISM-Einkaufsmanagerindex basiert auf Daten, die von Einkaufs- und Versorgungsmanagern im ganzen Land erhoben wurden. Die Umfrageantworten spiegeln wider, ob das Verarbeitende Gewerbe im Allgemeinem am Wachsen oder Stagnieren ist. Auf Seite der Unternehmen stehen keine wesentlichen Termine an.





Dienstag:



Nachdem am Montag die Verbraucherpreise für Deutschland veröffentlich wurden, schließt der Dienstag mit den Verbraucherpreisen für die Eurozone an. Die Verbraucherpreise stellen im Hinblick auf künftige Zinsentscheide einen wesentlichen Indikator für die Europäische Zentralbank dar. Zuletzt stieg die Inflationsrate im Jahresvergleich wieder stärker an. Neben den wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone stehen in den USA die JOLTS Stellenangebote an. Dabei handelt es sich um die Ergebnisse einer monatlichen Umfrage, bei der geprüft wird wie viele offene Stellen es in den USA gibt. Für die Federal Reserve stellt diese Umfrage eine wichtige Indikation für den US-Arbeitsmarkt dar. Wie auch der Montag erwartet die Anlegerinnen und Anleger keine Zahlen aus der Welt der Unternehmen.





Mittwoch:



Zur Wochenmitte erwartet die Finanzmärkte ein ähnliches Bild wie auch im bisherigen Wochenverlauf. Um 11:00 Uhr wird für die Eurozone der Erzeugerpreisindex veröffentlicht sowie der S&P Global PMI Gesamtindex, der über die wirtschaftliche Lage des Dienstleistungs- und Produktionssektors in der Eurozone berichtet. In den USA folgt dann die Anzahl der Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung. Anschließend wird wie in der Eurozone der S&P Global PMI Gesamtindex publiziert. Nachdem die Woche bisher eher von den konjunkturellen Daten bestimmt war, können Anlegerinnen und Anleger die Zahlen des US-amerikanischen Herstellers alkoholischer Getränke, Constellation Brands, erwarten.





Besonders interessant für Sie könnte unser Live-Webinar am Dienstagabend um 18:30 Uhr sein. In der Veranstaltung „Der große charttechnische Halbjahresausblick mit Jörg Scherer“ gibt Ihnen unser charttechnischer Analyst Jörg Scherer einen Überblick, was Anlegerinnen und Anleger für die zweite Jahreshälfte auf den Finanzmärkten erwarten können.





Donnerstag:



Der Donnerstag bleibt im Vergleich zum Rest der Woche sowohl auf Seite der Unternehmen als auch auf konjunkturellere Ebene verhalten und es erwarten Sie nur die Werkaufträge in Deutschland sowie die Verbraucherpreise für die Schweiz.





Freitag:



Auch der Freitag ist ganz im Sinne der Konjunktur. Der Freitag eröffnet mit den Daten der deutschen Industrieproduktion, die das Volumen der Produktion der deutschen Industrie aufzeigt. In der Eurozone werden anschließend die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Anschließend richtet sich der Blick wieder auf den US-amerikanischen Raum. Dort wir die Arbeitslosenquote veröffentlicht, die in Kombination mit den Verbraucherpreisen in den USA eine der maßgeblichen Indikationen für geldpolitische Entscheidungen liefert.





Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.





