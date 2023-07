Wochenausblick - Mitten in der Berichtssaison: Zinsentscheide im Fokus

Wir sind nun endgültig in der Berichtssaison angekommen und erwarten für diese Woche eine Fülle an Quartalsergebnissen von großen Unternehmen aus aller Welt und weitere spannende Konjunkturdaten. Besonders wichtig diese Woche: die Zinsentscheide der Fed und EZB.



Montag

Der Montag startet gemütlich mit vereinzelten Quartalsergebnissen, wie z.B. von Philips, sowie des Automobilzulieferers Hella. Später am Tag finden die Hauptversammlungen von Linde und Snap statt. Montagvormittag erwarten wir dann die Konjunkturdaten des Verarbeitenden Gewerbes für Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Europäischen Union.





Dienstag

Am Dienstag hingegen mehren sich die Quartalszahlen amerikanischer Unternehmen. Besonders hervorzuheben ist das Quartalsergebnis von Microsoft. Der Technologie-Riese unter der Leitung von CEO Satya Nadella war zuletzt unter anderem wegen Chat GPT in den Schlagzeilen. Außerdem gewähren uns der Musikstreamingdienst Spotify und General Motors einen Einblick in ihre Bücher. Aus Deutschland werden uns unter anderem Ergebnisse von Hochtief und der Deutschen Börse AG präsentiert. Einen Aufschluss darüber, wie es mit der wirtschaftlichen Lage in Deutschland weitergeht, kann uns auch der Ifo Geschäftsklimaindex geben, der am Vormittag veröffentlicht wird.





Mittwoch

Mitten in der Woche angekommen, dürfen wir uns auf eine Vielzahl von Quartalsergebnissen freuen. Begonnen mit Telefonicá-Deutschland, Porsche, Puma und Stellantis, werden gegen Nachmittag Coca-Cola, Boeing, Airbus und Meta ihre Zahlen vorlegen. Wie wird sich die seit Dezember anhaltende Kursrally von Meta fortsetzen?



Um 20:00 deutscher Zeit erwarten wir gespannt die Pressekonferenz der Federal Reserve (FED), bei dem uns der neue Zinsentscheid mitgeteilt wird.





Zusätzlich setzten wir am Mittwoch unsere Webinar-Reihe „Alternative zum Tagesgeld - wie funktionieren Anlageprodukte" fort.





Donnerstag

Nach einem sehr vollgepackten Mittwoch, erreichen wir am Donnerstag unser Wochenpeak, zumindest was die Anzahl der Ereignisse angeht. Auf Unternehmensseite erreichen uns Zahlreiche Q2-Daten. In Europa starten wir ab sieben Uhr mit Mercedes Benz, Roche, Nestlé, Volkswagen und vielen mehr. Gegen Nachmittag erwacht auch die andere Seite des Atlantiks. Hier werden uns Quartalsergebnisse von McDonalds, T-Mobile, Intel und Ford vorgestellt. Für Motoradfans können auch die Zahlen des Herstellers Harley-Davidson interessant werden. Nach dem Zinsentscheid der Fed vom Mittwoch legt die EZB am Donnerstagnachmittag nach. Christine Lagarde stellt sich ab 14:45 den Fragen der Presse.





Freitag

Die Informationsdichte der letzten Handelstage setzt sich auch am Freitag fort. Neben weiteren Quartalszahlen von BASF, Procter & Gamble, sowie Chevron, lohnt es sich einen Blick auf zahlreiche Daten zur Konjunkturellen Lage zu werfen. Die Länder Deutschland, Spanien, Frankreich und Irland veröffentlichen vorläufige Ergebnisse zu den Verbraucherpreisen. Wie wird sich die Inflation in den wichtigsten Industriestaaten Europas weiterentwickeln?





Zusammen mit Ihnen blicken wir auf eine fulminante nächste Woche mit vielen Daten auf konjunktureller und unternehmerischer Seite. Falls Sie sich jeden Tag „up to Date“ halten wollen, empfehlen wir den Daily-Trading-Newsletter. Hier finden Sie börsentäglich neben Technischen Analysen auf DAX® und Co., auch die Termine des anstehenden Tages.



Das war der Wochenausblick – weitere Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie darüber hinaus auf unserer Homepage.

Auf der HSBC-Zertifikate Homepage ist für jeden Anleger etwas dabei.

