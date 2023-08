Aus Twitter wird X: Darum könnte Elon Musks Neuausrichtung für Dogecoin & Co. von großer Bedeutung sein

"App für alles"

Der blaue Vogel ist einem X gewichen - Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst Twitter kürzlich in X umbenannt und plant nun, eine "App für alles" zu kreieren. Auch eine Bezahlfunktion ist wohl geplant, die insbesondere Dogecoin & Co. Aufschwung verleihen könnte.

• Elon Musk nennt Twitter in X um

• "App für alles" soll Social Media-Inhalte, Abo-Funktionen, aber auch Bezahlfunktion enthalten

Aus Twitter wird X - Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst Twitter vergangene Woche in X umbenannt. Der blaue Vogel ist also nach rund 15 Jahren überraschend einem "X" gewichen. Twitter, so wie man es bislang kannte, dürfte damit schon bald der Vergangenheit angehören. Auf dem Dach der Twitter-Firmenzentrale in San Francisco erschien in Folge der Umbenennung ein riesiges leuchtendes "X".

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz - Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

Inzwischen wurde das leuchtende X-Logo allerdings schon wieder entfernt, da es für die Konstruktion nicht die nötigen Genehmigungen gegeben habe, wie die Gebäudeaufsicht der Stadt feststellte.

Eine "App für alles"

Musk verfolgt die Vision einer "App für alles", die eine Vielzahl an Online-Services zusammenführt, wie er kürzlich noch einmal auf der Social Media-Plattform mitteilte. Die Menschen sollen bezahlen, shoppen, kommunizieren, Pizza bestellen oder auch ein Taxi rufen können - quasi "das WeChat der USA", wie Musk bereits im vergangenen Jahr erklärt haben soll, so Der Spiegel. Diese Visionen hat er in den letzten Jahren immer mal wieder mit der Öffentlichkeit geteilt - nun scheint er Ernst zu machen.

"Basierend auf Audio, Video, Nachrichten, Banking erschaffen wir einen globalen Marktplatz für Ideen, Waren, Dienstleistungen und Möglichkeiten", erklärt derweil Twitter-Chefin Linda Yaccarino.

X is the future state of unlimited interactivity - centered in audio, video, messaging, payments/banking - creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine. - Linda Yaccarino (@lindayaX) July 23, 2023

Die "Veränderungen waren unvermeidlich", betonte Elon Musk BTC-Echo zufolge. "Der Name Twitter machte Sinn, als es sich nur um 140-Zeichen-Nachrichten handelte, die hin- und hergeschickt wurden - wie das Zwitschern von Vögeln -, aber jetzt kann man fast alles posten, einschließlich mehrerer Stunden Video", wird Musk weiter zitiert. "In den kommenden Monaten werden wir eine umfassende Kommunikation und die Möglichkeit hinzufügen, Ihre gesamte Finanzwelt zu steuern. Der Name Twitter macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn, also müssen wir uns von dem Vogel verabschieden".

Auswirkungen auf Dogecoin & Co.?

Experten zufolge dürfte die Umbenennung Twitters auch Auswirkungen auf die Kryptowelt und insbesondere den Memecoin DOGE - Musks Lieblings-Coin - haben. "Dogecoin könnte meine Lieblings-Kryptowährung sein. Es ist ziemlich cool", hatte Musk 2019 getwittert. Es wird erwartet, dass ein Bezahlsystem in die X-App integriert werden wird. "Elon hat eindeutig eine Affinität zu DOGE, fast als Scherz, aber ich wäre nicht überrascht, wenn er tatsächlich Zahlungen über DOGE ermöglichen würde", zitiert CoinDesk Brian D. Evans, CEO und Gründer von BDE Ventures. "Ich vermute, dass er andere Krypto-Assets wie Bitcoin, Ethereum und Stablecoins wie USDC integrieren wird, aber DOGE ist so ein Teil von Elons Online-Präsenz, dass er fast eine DOGE-Funktion einbauen müsste, wenn er ein Krypto-Zahlungssystem auf Twitter einführen würde", merkte Evans weiter an.

Phillip Shoemaker, Geschäftsführer von Identity.com, einer gemeinnützigen Organisation, ist sich ebenfalls nahezu sicher, dass Kryptos eine relevante Rolle bei X spielen werden: "Es ist klar, dass er großes Interesse daran hat, das umbenannte Twitter in eine Art Zahlungsgiganten zu verwandeln, und daher ist es nur natürlich, dass er die Integration von Krypto in diese Funktionalität in Betracht zieht". Und auch Raluca Cherciu, Vorstandsvorsitzende der PairedWorld Foundation, einem Ökosystem, das die Nutzung sozialer Kontakte aus Basistechnologiegetriebenen Anreizmechanismen fördert, äußerte CoinDesk zufolge ähnliche Gedanken: "Wenn wir Musks Vision für die Entwicklung einer Alles-App betrachten, wäre es ein absoluter Game-Changer, Kryptowährungszahlungen als Teil dieses Ökosystems zu integrieren". Und weiter: "Dies findet nicht nur großen Anklang bei der äußerst aktiven Krypto-Community auf Twitter, sondern spiegelt auch Musks bekannte Faszination für die Kryptosphäre wider".

Der Dogecoin hat seit den Änderungen bei Twitter bereits an Wert gewonnen - von knapp über 0,07 US-Dollar stieg er zeitweise bis auf rund 0,082 US-Dollar, was einem zwischenzeitlichen Kurszuwachs von rund 14 Prozent entspricht. Ein Grund für diese Entwicklungen könnte auch eine kleine Änderung in Musks Profilbeschreibung sein. An der Stelle, an der eigentlich eine Ortsbeschreibung steht, findet sich bei Elon Musk "XD". Während das X natürlich für den neuen Namen und die Neuausrichtung Twitters steht, könnte das D durchaus für DOGE stehen.

Musk hat sich Lizenzen gesichert

Mit der Twitter Payment LLC, einer Tochtergesellschaft von Twitter, habe sich Musk in den US-Bundesstaaten Michigan, Missouri und New Hampshire bereits Geldtransmitterlizenzen gesichert, die es dem Unternehmen ermöglichen, Gelder zu empfangen und Überweisungen zu tätigen, erklärt CoinDesk. "Wenn es richtig gemacht wird, könnte Twitter zur bevorzugten Plattform für Zahlungen im Allgemeinen werden, unabhängig davon, ob es sich um normale Fintech-Anwendungen oder Blockchains wie Ethereum und Solana handelt", schätzt Cherciu.

