Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 3,07 Prozent auf 88.424,33 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 85.794,45 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 auf. Es geht 2,47 Prozent auf 333,03 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 325,02 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.089,56 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.001,82 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,38 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 3,25 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 94,34 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 91,38 US-Dollar wert war.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,435 US-Dollar) geht es um 1,50 Prozent auf 2,472 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 3,60 Prozent auf 0,7344 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,7089 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 17:11 auf. Es geht 1,78 Prozent auf 220,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 216,53 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1919 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0053 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0051 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,2829 US-Dollar am Vortag auf 0,2913 US-Dollar nach oben (2,98 Prozent).

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0192 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0197 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,21 Prozent auf 24,08 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 23,33 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 1,59 Prozent auf 8,205 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 8,077 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net