Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 60.965,81 US-Dollar und damit 0,03 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 60.947,64 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,8 Prozent aufweist und bei 8,21 EUR notiert.

Daneben fällt Litecoin um 1,09 Prozent auf 42,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 43,17 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,50 Prozent auf 1.572,51 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.580,40 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Samstagvormittag hinzu. Um 7,43 Prozent auf 224,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 209,23 US-Dollar.

Daneben fällt Ripple um 0,48 Prozent auf 1,091 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,096 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 0,37 Prozent auf 308,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 307,10 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1567 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1569 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2033 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1994 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3212 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,98 Prozent auf 577,15 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 571,56 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0814 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0812 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (63,49 US-Dollar) geht es um 1,16 Prozent auf 62,75 US-Dollar nach unten.

Nach 6,704 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Samstagvormittag um 0,51 Prozent auf 6,670 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 7,368 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,343 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,7032 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7007 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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