Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

28.07.24 17:23 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,52 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 67.674,11 US-Dollar wert, nach 68.028,58 US-Dollar am Vortag. Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 394,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vortag (392,55 US-Dollar). Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,24 Prozent auf 3.262,42 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.254,59 US-Dollar wert. Nach 71,44 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um -0,95 Prozent auf 70,76 US-Dollar gesunken. Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,6010 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen wird Cardano bei 0,4075 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,4188 US-Dollar). Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,01 Prozent auf 164,24 US-Dollar, nach 162,59 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeit muss IOTA Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der IOTA-Kurs um -1,92 Prozent auf 0,1632 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1664 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0044 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0043 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1005 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1017 US-Dollar. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0197 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Dash-Kurs -1,27 Prozent schwächer bei 26,64 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 26,98 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich NEO im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,78 US-Dollar) geht es um -2,34 Prozent auf 11,51 US-Dollar nach unten. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

