Analysten prognostizieren für bestes GameFi 400 % - 1900 % Rendite nach Presale

Das beeindruckendste neue Play-to-Earn-Spiel Calvaria konnte selbst im Bärenmarkt und unter den Belastungen durch FTX und Binance im Presale eine hohe Finanzierungssumme erzielen. So erreichte der Vorverkauf seit seinem Beginn im Oktober 2022 eine beeindruckende Summe in Höhe von mehr als 2,5 Mio. US-Dollar. Was für diese hohe Nachfrage gesorgt hat und von dem Projekt in nächster Zukunft zu erwarten ist, wird in diesem Beitrag behandelt.

Analysten prognostizieren für Calvaria glorreiche Zukunft

Aufgrund der einzigartigen Vorteile kann sich Calvaria ausgezeichnet gegenüber seinen Wettbewerben behaupten und somit möglichweise für ein beachtliches Wachstumspotenzial sorgen. Zudem konnte es in der Vergangenheit schon viele maßgebliche Erfolge bezüglich der Roadmap erzielen. Beispielsweise hat Calvaria aufgrund seiner hohen Attraktivität schon in einem Jahr annähernd dieselbe Anzahl an Followern erreicht wie die Konkurrenz nach über 4 Jahren.

Im Vergleich zu vielen anderen Kryptogames handelt es sich bei Calvaria um ein bereits entwickeltes Game, von welchem auch schon die ersten Einblicke zu sehen sind. Jedoch erhält das Strategiespiel noch einen Feinschliff und noch ein paar Ergänzungen, bevor es in der Alphaversion im zweiten Quartal von 2023 gelauncht wird.

Bis dahin finden jedoch diverse Listungen an Exchanges statt, welche gewöhnlich den Kursen von neuen Kryptowährungen massiven Auftrieb verleihen können. Denn dadurch wird die Aufmerksamkeit von vielen neuen Investoren auf diesen Coin gelenkt sowie der Zugriff zu diesem erleichtert. Außerdem interessieren sich einige Anleger für die meist besonders attraktiven Renditen des Staking und Liquidity Farming nach dem Launch neuer Token. Wobei für Calvaria von den Tokenomics insgesamt 25 % der Coins für das Staking eingeplant sind.

Bisher konnte Calvaria schon beeindruckende Erfolge vor Abschluss des Vorverkaufs erzielen. So unterzeichnete das Team mit KuCoin und Gate.io – einige der größten Kryptobörsen – schon die ersten Verträge, sodass den Listing nichts mehr im Wege steht. Aber auch der Handelsplatz XT.com sowie weiteren 5 bis 10 andere Exchanges sind für Q1 des nächsten Jahres angesetzt.

So viele Listungen in so kurzer Zeit dürften bei den Anlegern für ein besonders großes FOMO sorgen. Denn anstelle von 2 oder 3 Listungen finden gleich beeindruckende 8 bis 13 statt. Daher besteht also auch innerhalb des kommenden Quartals ein besonders großes Aufwärtspotenzial für den $RIA-Token. Zudem dürfte das Projekt auch durch die Alphaversion im zweiten Quartal für eine höhere Nachfrage und somit tendenziell auch steigende Kurse sorgen. Daher rechnen auch immer mehr Analysten von massiven Preisexplosionen für Calvaria auf bis zu 0,20 USD.

Calvaria noch im Presale verfügbar

Rechtzeitige Investoren haben noch einmal die letzte Chance, den stark gefragten Token über den Vorverkauf zu erhalten. Dabei können sie den Coin noch für einen Preis von 0,0325 USD kaufen. Überdurchschnittlich profitieren die ersten Anleger, da diese bis zu 225 % Rendite über die schrittweisen Wertsteigerungen bis zum Listing erfahren. Durch den temporären Verlustschutz bei den Kursen stellt es auch eine interessante Anlageidee in einem Kryptowinter dar. Allerdings können nur noch Coins von knapp 500.000 USD über den Vorverkauf erworben werden. Interessierte sollten daher besser nicht zu lange warten, um nicht die einmalige Gelegenheit zu verpassen.

Innovativstes GameFi-Konzept

Eine herausragende Stellung erzielt Calvaria durch den besonders leichten Einstieg für Gamer. Denn das Spiel ist im Gegensatz zu seiner P2E-Konkurrenz auch ohne eine Wallet sowie ein Investment nutzbar. Dieser Umstand ist umso bedeutender, da Free-to-Play einer der Erfolgsgaranten einiger der bedeutendsten Spiele war.

Calvaria nutzt diesen Trend und ergänzt ihn um den neusten Megatrend im Gamingbereich, das Play-to-Earn. Dabei baut es durch die zwei unterschiedlichen Versionen eine Brücke zwischen den traditionellen und den modernen Games. Für die Berechtigung von Belohnungen wird dann jedoch auch ein Investment in NFT-Kartendecks vorausgesetzt.

Allerdings können sich so Anfänger erst einmal mit dem Game vertraut machen, bevor sie ein Investment in dieses tätigen. Der zweite Bereich ist dann eher vergleichbar mit Onlinepoker, wobei die Nutzer durch ihre Expertise sowie die Kombination von sich optimal ergänzenden Karten eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit erzielen können. Zudem bieten sich Möglichkeiten für Wetten auf Spielergebnisse innerhalb der Plattform.

Um weitere Vorteile im Spiel zu erzielen, können die NFT-Karte auch aufgerüstet werden. Dafür wird allerdings ein Duplikat dieser benötigt, welches in diesem Falle vernichtet wird. Somit wird die auf eine bestimmte Anzahl limitierte Kollektion über die Zeit noch weiter in der Anzahl reduziert. Diese deflationären Effekten sollten sich wertsteigernd auf die verbliebenen Spielkarten auswirken.

Somit können also auch Investoren von Calvaria profitieren. Insbesondere die Karten der ersten Generation neigen dabei zu exorbitanten Preisen, so wie es auch bei Pokémon der Fall war, wobei einzelne Spielkarten für mehrere Hunderttausende bis Millionen US-Dollar verkauft wurden. Ein ähnliches Potenzial könnte sich auch für Calvaria ergeben.

Denn es soll ebenfalls um das postapokalyptische Game im Afterlife-Design ein eigener Kult aufgebaut werden. Zu diesem zählen unter anderem Comicfilme, Bücher und Fanartikel. Daher werden auch Personen von weit außerhalb des Kryptospaces über diverse Medien angesprochen sowie zusätzliche Einnahmen für das Projekt erzielt.

Was Calvaria sonst noch besonders macht

Abseits davon wartet das innovative P2E-Kryptogame noch mit einer Vielzahl weitere überzeugender Argumente auf. Denn erstmalig in diesem Bereich werden besonders hochwertige und animierte Kartendesigns in 3D angeboten. Hinzu kommen der Missionsmodus sowie viele unterschiedliche Modi, welche für eine größere Abwechslung sorgen. Diese sollen über die Zeit auch noch weiter ausgebaut werden.

Ein weiterer bedeutender Vorteil von Calvaria liegt in dem Mobilegame, welches auch kompatibel mit der Computerversion sein soll. Auf diese Weise können sich wesentlich leichter Spielpartner finden, sodass für eine höhere Nachfrage und leichtere Verbreitung gesorgt werden dürfte. Zudem profitiert das Game von dem Mobilegaming mit einer Penetrationsrate von 22,9 % und bis 2027 erwarteten 29,2 %. Außerdem kann es dadurch die Konkurrenz in den Schatten stellen.

Zusätzliche Vorteile erhält das beeindruckende Strategiespiel über die DAO. Denn somit können die Investoren und Nutzer über das Spiel und dessen Inhalte, Fairness und künftigen Entwicklungen abstimmen. Möglich wird dies durch das Halten der RIA-Token, welche ein Stimmrecht vergleichbar mit einer Aktie verleihen. Dieser Umstand ist umso bedeutender, da für eine hohe Nachfrage die Kundenbedürfnisse bestmöglich befriedigt werden müssen.

Zudem wurde Calvaria speziell für den E-Sport entwickelt, weshalb bei dem Game größter Wert auf eine strategische Vielfalt und fesselnden Spiel- und Sammelspaß gelegt wurde. Über dies wurde es besonders kompetitiv und abwechslungsreich gestaltet. So werden in Calvaria verschiedene Rassen, Zauber, Tränke, Upgrades, Modi und mehr geboten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.