Analysten sehen den nächsten Bitcoin Kursanstieg auf 41.000 $ - Shiba Inu (SHIB) und Everlodge (ELDG) zeigen bullische Performance

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

EGRAG CRYPTO, ein namhafter Kryptoanalyst, stellte kürzlich fest, dass Bitcoin (BTC) in den kommenden Monaten auf 41.000 $ ansteigen könnte. Ein anderer Analyst, KALEO, vertritt die gleiche Ansicht. Shiba Inu (SHIB) zeigt ebenfalls eine positive Performance im Chart, und Everlodge (ELDG) hat mit der Dynamik seines Presales viel Aufmerksamkeit erregt.

Zusammenfassung

Zwei Analysten prognostizieren einen Anstieg von Bitcoin (BTC) auf 41.000 Dollar

Der Shiba Inu Kurs könnte bis Ende 2023 $0,000010 erreichen

Everlodge (ELDG) könnte bei der Markteinführung einen deutlichen Wertzuwachs erfahren und einen hohen ROI bieten

Bitcoin (BTC) steigt auf 41.000 $, basierend auf Daten von zwei Analysten

Bitcoin (BTC) könnte nach den Prognosen zweier Analysten bald einen deutlichen Wertzuwachs erfahren. Laut der EGRAG CRYPTO Bitcoin-Preisprognose kann der Preis im kommenden Monat auf 41.000 $ steigen. Ein anderer Analyst, KALEO, geht davon aus, dass BTC bis Ende Dezember ebenfalls auf diesen Wert ansteigen kann.

Die Marktkapitalisierung von Bitcoin (BTC) liegt jetzt bei 714.439.896.421 $, da der Kurs in der letzten Woche von 35.841,31 $ auf 37.903,66 $ gestiegen ist. Im vergangenen Jahr ist der Bitcoin Kurs um 132 % gestiegen, was das Vertrauen in BTC massiv erhöht.

Shiba Inu (SHIB) könnte auf 0,000010 $ klettern

Shiba Inu (SHIB) schlug im Jahr 2023 hohe Wellen, insbesondere mit der Einführung des Shibarium Layer-2-Netzwerks. Das Netzwerk erreichte 4.048.521 Transaktionen und 1.270.742 Wallets, was einen großen Erfolg für das Shiba Inu (SHIB) Ökosystem darstellt.

Das Handelsvolumen von Shiba Inu stieg um 45 %, und der Shiba Inu Coin Kurs stieg von einem Tiefststand von 0,00000780 $ auf einen Höchststand von 0,00000908 $. Laut der aktuellen Shiba Inu Prognose könnte der Wert von SHIB bis Ende 2023 auf 0,000010 $ ansteigen.

Everlodge (ELDG) macht Immobilien für 100 $ verfügbar

Abgesehen von Bitcoin (BTC) und Shiba Inu (SHIB) schlägt Everlodge (ELDG) in der Branche hohe Wellen. Denn hierbei handelt es sich um eine aufstrebende Plattform, die im Wesentlichen alle Probleme des Immobiliensektors, der 280 Billionen US-Dollar wert ist, in Angriff nehmen will.

Der Kauf einer Immobilie auf herkömmliche Weise ist schwierig, da er einen hohen Kapitaleinsatz erfordert. Everlodge (ELDG) bekämpft dies, indem es den Zugang zu einer Immobilie für nur 100 $ erleichtert.

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass unsere Website gerade ein neues Gesicht bekommen hat!



Sehen Sie sich den neuen Look an und entdecken Sie die NEUEN Funktionen, die wir hinzugefügt haben.



Und vergesst nicht, dass unser Vorverkauf noch läuft: https://t.co/SIYWBylwQD#RWA pic.twitter.com/aTuT8x7z36 — Everlodge (@EverlodgeHQ) Oktober 23, 2023

Durch die Umwandlung von Immobilien in fraktionierte NFTs können Investoren mit weniger Geld in die Märkte einsteigen. Die Teilinvestitionen ermöglichen ihnen außerdem eine einfache Diversifikation ihrer Bestände.

Alle wichtigen Details wie Titel, Urkunden und andere Eigentumsangaben werden in den Metadaten des Smart Contracts gespeichert. Derzeit befindet sich das Projekt in Phase 7 des Presales, und ELDG wird zu einem Preis von 0,025 US-Dollar angeboten. Bei der Markteinführung kann der Wert aufgrund von Prognosen stark ansteigen.

Everlodge besuchen

Website: https://www.everlodge.io/

Telegram: https://t.me/everlodge

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten eigene Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und könnten veraltet sein.Durch den Zugriff auf diesen Artikel und dessen Lektüre erklären Sie sich mit den oben genannten Angaben und dem Haftungsausschluss einverstanden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.