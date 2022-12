Binance steigt um 4 % während D2T-Token 10 Millionen Dollar Grenze knackt

Am Wochenende ist wieder wenig Bewegung am Kryptomarkt. Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen bewegt sich nach wie vor knapp über der 800 Milliarden Dollar Grenze (806 Milliarden USD) und auch der Bitcoin notiert weiterhin deutlich unter 17.000 Dollar. Während die meisten der Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung leicht im Minus stehen, hat Binance einen Preisanstieg um 4 % verzeichnen können. Auch der Vorverkauf des D2T-Token verläuft gut und konnte dem Team inzwischen weit mehr als 10 Millionen Dollar im Presale einbringen.

Die Gerüchte um Binance in der vergangenen Woche, dass es auch hier finanzielle Probleme geben würde, haben stark auf den Kurs gedrückt. Nach dem FTX-Crash sind Investoren weiterhin extrem vorsichtig und die Gerüchte um Zahlungsschwierigkeiten der größten Kryptobörse überhaupt haben hier stark auf den Kurs gedrückt. Im 7-Tages-Schnitt liegt BNB immer noch um mehr als 15 % zurück und gehört damit zu den größten Verlierern unter den Top 100. Allerdings steigt der Preis am heutigen Tag um 4 % an und lässt hoffen, dass der Abverkauf ein Ende hat.

Derzeit notiert der BNB Kurs bei 245 USD. Noch Anfang November waren hier Höchstpreise von 360 Dollar zu sehen. Nachdem durch die FTX Pleite sehr viel Kapital aus dem Kryptomarkt abgezogen wurde, zählte Binance im Anschluss schnell zu den Gewinnern der Krise. Gerüchte um Zahlungsschwierigkeiten haben einen Bank-Run ausgelöst, mit dem die größte Kryptobörse zu kämpfen hatte. Die Tatsache, dass Auszahlungen dann in weiterer Folge bis zu 12 Stunden gedauert haben, goss weiteres Öl ins Feuer. Nun scheint sich die Lage aber zu stabilisieren. BNB liegt auf Platz 5 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, welche sich aktuell auf mehr als 39 Milliarden USD beläuft. Derzeit liegt Binance auch “nur” rund 64 % unter seinem Allzeithoch von 690,93 Dollar. Im Vergleich zu den meisten anderen Kryptowährungen der Top 100 sind das gute Zahlen. Selbst der Bitcoin, der als digitale Leitwährung gilt, liegt 75 % unter seinem Allzeithoch.

Presales als Alternative im Bärenmarkt

Während der gesamte Kryptomarkt im letzten Jahr rückläufig ist, lässt sich natürlich weiterhin sehr viel Geld in diesem Bereich verdienen. Wer vor zwei Jahren Coins gekauft hat, konnte dann im Jahr 2021 fast nur gewinnen. Erfahrene Trader verdienen natürlich auch im Bärenmarkt und setzen rechtzeitig auf fallende Kurse. Wer von Leerverkäufen nichts wissen will, der hat aktuell mit Presales und ICOs sehr gute Möglichkeiten, noch extrem hohe Renditen zu erzielen.

Dash 2 Trade knackt 10 Millionen Dollar Marke

Alles was es braucht, um diese Renditen zu erzielen, sind neue Projekte mit Erfolgsaussicht. Dazu sind vor allem ein starker Nutzen des Vorhabens, sowie ein gut durchdachtes Marketing nötig. Wenn eine neue Vision und der dazugehörige Token beides mitbringen, sind das die besten Voraussetzungen für ein gutes Investment. Dash 2 Trade hat beides. MIt seiner einzigartigen Krypto-Tradingplattform, die Handelssignale an Holder des D2T-Token aussendet und mithilfe von Trading-Bots ermöglicht, vollautomatisiert seine eigenen Strategien zu handeln, wird Anfängern und Profis das Trading erleichtert. Damit ist der Usecase des D2T-Token bahnbrechend. Die Tatsache, dass durch den dazugehörigen D2T-Token bereits weit mehr als 10 Millionen Dollar umgesetzt werden konnten, zeigt aber vor allem auch das große öffentliche Interesse und das gelungene Marketing des Teams.

Damit hat Dash 2 Trade alles, was es braucht, um in Zukunft erfolgreich bestehen zu können und einen gelungenen Start hinzulegen. Für alle, die hier noch von Anfang an dabei sein wollen, besteht noch für kurze Zeit die Möglichkeit, den D2T-Token im Vorverkauf zu erhalten. Inzwischen sind mehr als 76 % des Coins verkauft und spätestens in 18 Tagen endet der Vorverkauf, ehe der Coin dann an den ersten Exchanges gehandelt wird. Die Vergangenheit hat bereits mehrfach gezeigt, dass Investoren, die so früh in ein derartiges Projekt einsteigen, bei der Markteinführung extrem hohe Renditen erzielen können. Preisexplosionen um +1.000 % und weit mehr sind hier keine Seltenheit, sobald der Coin nach seinem Listing an den ersten Börsen gehandelt wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.