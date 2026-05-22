Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.
Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,35 Prozent auf 76.907,95 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 76.638,15 US-Dollar gelegen hatte.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,0 Prozent auf 9,49 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 2,9 Prozent.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 53,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (53,43 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,08 Prozent.
Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,09 Prozent auf 2.118,74 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.116,88 US-Dollar wert.
Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:26 ab. Es geht 0,96 Prozent auf 351,97 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 355,37 US-Dollar stand.
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 1,364 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (386,64 US-Dollar) geht es um 0,14 Prozent auf 386,10 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2457 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2451 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1488 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1479 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3637 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,49 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 12:26 auf 658,90 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 655,66 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1031 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1029 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,67 Prozent auf 86,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 85,62 US-Dollar.
Nach 9,381 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagmittag um 0,63 Prozent auf 9,322 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 0,27 Prozent auf 9,580 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,554 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 1,060 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
