Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagvormittag

23.05.26 09:48 Uhr
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag.

BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
58.563,0945 CHF -646,6551 CHF -1,09%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
64.323,4307 EUR -707,0197 EUR -1,09%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
55.536,4063 GBP -627,9779 GBP -1,12%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.883.202,7566 JPY -135.273,8749 JPY -1,13%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74.640,8919 USD -849,6836 USD -1,13%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.590,4276 CHF -28,5870 CHF -1,77%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.746,8640 EUR -31,3102 EUR -1,76%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.508,2303 GBP -27,5127 GBP -1,79%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
322.718,1512 JPY -5.911,6568 JPY -1,80%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.027,0605 USD -37,1324 USD -1,80%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
64,4598 CHF -1,6249 CHF -2,46%
SOL/EUR (Solana-Euro)
70,8002 EUR -1,7811 EUR -2,45%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
61,1284 GBP -1,5574 GBP -2,48%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.079,7224 JPY -334,2474 JPY -2,49%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
82,1565 USD -2,0995 USD -2,49%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0333 CHF -0,0132 CHF -1,26%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1349 EUR -0,0144 EUR -1,26%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,9799 GBP -0,0128 GBP -1,29%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
209,6675 JPY -2,7508 JPY -1,29%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3170 USD -0,0173 USD -1,29%
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
501,1399 CHF -8,4391 CHF -1,66%
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
550,4326 EUR -9,2413 EUR -1,65%
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
475,2397 GBP -8,1298 GBP -1,68%
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
101.687,7041 JPY -1.747,3332 JPY -1,69%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:40 um 0,32 Prozent auf 75.249,82 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 75.490,58 US-Dollar gestanden hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,0 Prozent auf 9,49 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 2,9 Prozent.

Währenddessen kommt der Litecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 52,58 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.064,19 US-Dollar) geht es um 0,39 Prozent auf 2.056,08 US-Dollar nach unten.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,10 Prozent auf 360,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 360,22 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,334 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 1,330 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 1,56 Prozent auf 375,49 US-Dollar. Gestern war Monero noch 381,44 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2413 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1428 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3610 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,72 Prozent auf 645,04 US-Dollar. Am Vortag standen noch 649,70 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1008 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Samstagvormittag nach. Um 0,38 Prozent auf 83,93 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 84,26 US-Dollar.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 9,080 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,141 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,67 Prozent.

Währenddessen wird Chainlink bei 9,264 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,408 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Sui-Kurs 2,96 Prozent schwächer bei 1,017 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,048 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

