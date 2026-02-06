Bitcoin Kurs Prognose: Beste Kaufchance? Experte unsicher

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kurssturz auf rund 60.000 US-Dollar und die anschließende Rückeroberung der 70.000-Marke haben Bitcoin innerhalb weniger Stunden von „Panikmodus“ zurück in eine technische Erholungsphase katapultiert. Laut Marktberichten markierte der Dip das niedrigste Niveau seit Oktober 2024, bevor die Gegenbewegung einsetzte.

Genau diese Dynamik treibt nun die Debatte: War das bereits der schnelle Boden – oder nur ein Zwischenspurt in einem weiter laufenden Abwärtszyklus?

Bitcoin Analyse: Rebound nach Kapitulation – was kommt jetzt?

Der kräftige Rebound kam, nachdem Bitcoin intraday bis knapp über 60.000 US-Dollar gefallen war und damit einen der schärfsten Rücksetzer seit der FTX-Erschütterung 2022 spiegelte. In der Folge zog BTC am selben Tag wieder über 70.000 US-Dollar an; Reuters spricht von der größten Tagesbewegung seit März 2023. Parallel erholten sich auch andere Risikoassets, insbesondere Tech-Aktien, was den „Risk-On“-Impuls im Kryptomarkt verstärkte.

Trotz der Erholung bleiben die Signale gemischt. So liegt Bitcoin auf Wochensicht weiterhin im Minus und es zeigt sich, dass Anleger über Optionen eher defensiv vorgehen. Das spricht weniger für Entwarnung als für ein Umfeld, in dem Liquidationen und technische Marken kurzfristig überproportional wirken. Auch die Einordnung vieler Beobachter bleibt deshalb vorsichtig: Eine starke Gegenbewegung kann einen Boden markieren – sie kann aber ebenso ein typischer „Countertrend-Rally“-Move in einem angeschlagenen Trend sein.

Zwei Experten, zwei Modelle: Wann kommt der Bitcoin-Boden?

Benjamin Cowen argumentiert mit dem klassischen Vierjahres-Zyklus und verortet das wahrscheinlichste Tief eher im Oktober 2026, mit einem möglichen früheren Szenario im Mai – abhängig davon, ob Erholungsrallys nur kurz ausfallen oder sich über Wochen ziehen. Er verweist zudem darauf, dass Vierjahres-Muster nicht exklusiv für Bitcoin sind und in anderen Märkten ebenfalls auftreten können.

The most likely low for BTC is October 2026, based on the 4 year cycle.



Under some circumstances it could happen as early as May.



BTC does not have a monopoly on the four-year cycle.



You can that the S&P 500 has gone through many periods where it bottoms approximately every 4… pic.twitter.com/OG6kUaqXVb — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) February 6, 2026

Demgegenüber steht das „Drawdown“ Narrativ von @gem_detecter: Historische Bitcoin-Bärenmärkte seien von Zyklus zu Zyklus weniger brutal gewesen (2011 bis 2022), daraus leitet er grob eine potenzielle nächste Spitze-zu-Tief-Spanne von rund 70% ab – was bei einem Referenzhoch um 126.000 US-Dollar rechnerisch nahe 38.000 US-Dollar läge. Das Modell wirkt eingängig, bleibt aber stark vereinfachend: Es setzt voraus, dass sich ein Trend in der Abschwächung der Drawdowns zuverlässig fortschreibt, obwohl Makro-Regime, Marktstruktur (ETFs, Derivate, Liquidität) und Schockereignisse die Verläufe stark verändern können.

Bitcoin bear market drawdowns:

2011: -93%

2015: -86%

2018: -84%

2022: -77%



Clear pattern: ~7% less brutal each cycle.



2026 math: -70% from $126K = $38K bottom.



Good luck buying your dip at $69K, $60K, $50K.



I'll be waiting at $38K. This is how it always works. pic.twitter.com/MMT17evSEi — GEM DETECTER (@gem_detecter) February 6, 2026

Bitcoin Entwicklung: Technologische Impulse für mehr Nachfrage

Ob der jüngste Kursrückgang tatsächlich das zyklische Tief markiert, bleibt unter Analysten umstritten. Klar ist jedoch: Neue Nachfragefaktoren können Marktphasen schneller verändern als klassische Zyklusmodelle erwarten lassen. Dazu zählen insbesondere technologische Entwicklungen rund um Bitcoin selbst. Sollte etwa die Akzeptanz von Layer-2-Lösungen deutlich zunehmen, könnte das zusätzliche Nutzungsszenarien schaffen und damit auch die fundamentale Nachfrage nach BTC stärken. Genau in diesem Umfeld rücken derzeit einzelne Infrastrukturprojekte stärker in den Fokus.

Ein Beispiel dafür ist Bitcoin Hyper. Dies ist ein Projekt, das sich auf eine skalierbare Erweiterung der Bitcoin-Blockchain konzentriert. Technisch basiert der Ansatz darauf, die Solana Virtual Machine als zusätzliche Ausführungsebene einzubinden. Das Ziel ist es, Transaktionen schneller und günstiger abzuwickeln sowie Anwendungen zu ermöglichen, die über reine Wertaufbewahrung hinausgehen – etwa schnelle Zahlungsabwicklung oder datenintensive Anwendungen. Damit adressiert das Projekt ein häufig diskutiertes Thema im Markt: die begrenzte native Funktionalität der Bitcoin-Basisschicht.

Auffällig ist aktuell vor allem das Kapitalinteresse. Nach Projektangaben wurden im laufenden Presale bereits rund 31,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Solche Zuflüsse gelten zwar nicht als Qualitätsnachweis, zeigen aber, dass Infrastruktur-Narrative trotz unsicherer Marktphase weiterhin Aufmerksamkeit erhalten

Im laufenden Presale sind laut Projekt feste Preisstufen vorgesehen, wodurch bei schnell Buchgewinne entstehen können. Der Erwerb erfolgt über die Projektwebsite, indem eine kompatible Wallet verbunden und der Token anschließend per Swap erworben wird. Das Staking bringt aktuell schon im Presale starke 38 Prozent APY.

