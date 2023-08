Bitcoin Kurs Prognose: Fällt BTC im August auf 25.000 Dollar zurück? Diese Alternativen sind bullisch

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem der Juli für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung trotz bullischer Nachrichten Verluste gebracht hat, könnte sich im August ein ähnliches Bild zeigen. Obwohl Ripple ein wichtiger Teilsieg gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zugesprochen wurde und erste Bitcoin-ETF-Anträge zur weiteren Prüfung in die nächste Runde gekommen sind, hat es bei BTC nicht für Gewinne gereicht. Für den August gibt es allerdings bullische Alternativen.

Die Umstände hätten eigentlich gestimmt, sodass die älteste Kryptowährung am Markt die Rallye in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen hätte können. Im ersten Halbjahr ist BTC in der Spitze um mehr als 80 % gestiegen. Die zweite Jahreshälfte zeigt sich dagegen weniger bullisch bis jetzt. Obwohl sich die Situation für den Kryptomarkt im Allgemeinen gut entwickelt hat, ist der Bitcoin-Kurs im Juli um rund 1.000 Dollar gefallen.

In den letzten 24 Stunden ist der Kurs allerdings schon um knapp 2,5 % gestiegen und mit der digitalen Leitwährung liegen auch wieder die meisten Altcoins im Plus. Ob sich der Trend fortsetzen kann und der August wieder Gewinne für Bitcoin-Investoren bringt, wird sich erst zeigen.

Ein wichtiger Faktor bleiben die Klagen der SEC gegen Binance und Coinbase. Hier wird es zwar nicht so schnell zu einem Urteil kommen, wie der Fall SEC gegen Ripple bereits gezeigt hat, allerdings kommen vor allem bei Binance immer mehr Fragen auf, die sich zumindest kurzfristig negativ auf den Kurs auswirken könnten.

Der Leiter der SEC, Gary Gensler, macht auch kein Geheimnis daraus, dass er sich vom Urteil im Fall Ripple nicht davon abhalten lassen wird, weiter aggressiv gegen den Kryptomarkt vorzugehen. Die Frage ist natürlich, wie weit er das beeinflussen kann, wenn die Gerichte anderer Ansicht sind als er.

GARY GENSLER: Crypto exchanges are

commingling funds, trading against customers and rife with fraud



pic.twitter.com/Rx0GzVnePV — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) July 27, 2023

Wenn es nicht gelungen ist, den Bitcoin-Kurs durch genehmigte Anträge auf Bitcoin-ETFs und das Urteil zugunsten Ripple anzukurbeln, bleibt natürlich die Frage im Raum, was noch passieren muss, um den Widerstand bei 32.000 Dollar in Angriff zu nehmen und von hier aus neue Höhen zu erreichen. Aktuell sieht es so aus, als wäre den Bullen fürs Erste die Luft ausgegangen.

In diesen Zeiten, in denen bei Bitcoin, Ethereum und vielen weiteren Top-Coins Stillstand herrscht, blicken Investoren umso mehr auf vielversprechende Alternativen. Davon gibt es im August einige. Jenseits der Top 100 werden Tag für Tage Renditen von hunderten bis tausenden Prozent erzielt. Mit SHIBIE, XRP20 und IOTA20 kommen 3 Token auf den Markt, bei denen sich der Einstieg lohnen könnte.

Mix aus Shiba Inu und Barbie: SHIBIE geht nach Kinoerfolg von Barbie viral

Barbie bricht gerade alle Rekorde und schreibt Filmgeschichte. Da hat es natürlich auch nicht lange gedauert, bis die ersten Meme-Coins auf den Zug aufgesprungen sind und auch direkt vom Hype profitiert haben. Nun kommt mit SHIBIE eine Mischung aus Barbie und Shiba Inu, die ebenfalls direkt viral geht.

Der Meme-Coin profitiert dabei von der Bekanntheit der Shiba Inu-Coins und dem aktuellen Barbie-Trend und erscheint gleich am ersten Tag auf zahlreichen Krypto-Nachrichtenseiten. Der Vorverkauf hat innerhalb weniger Stunden mehr als 30.000 Dollar eingebracht und läuft noch für weniger als eine Woche. Investoren, die auf der Suche nach dem nächsten Coin sind, der um mehr als das 10-fache steigen könnte, sollten sich also beeilen.

IOTA20 – Das einfache IOTA

IOTA hat sich lange Zeit unter den Top 20 Kryptowährungen gehalten. Der Anwendungsfall ist allgegenwärtig, die Vorgehensweise innovativ. Dennoch ist IOTA am Ende an seiner Komplexität und an seiner zentralen Struktur in Kritik geraten. Nun kommt mit dem IOTA20-Token eine zweite Chance für diejenigen, die die Erfolgsgeschichte des Originals verpasst haben.

Discover the potential of $IOTA20!



With its thoughtful design on #Ethereum, it promises a seamless journey for those seeking opportunities



Capitalise on the chance to shine in the evolving #Crypto world! #Presale is Live! Join today!



https://t.co/PMbXuMLVqB pic.twitter.com/7BdPi1723K — IOTA20 (@iota20token) July 31, 2023

IOTA20 ist ein ERC20-Token und läuft daher auf der Ethereum-Blockchain, wodurch es möglich war, eine Staking-Funktion zu integrieren, die Hodlern zu passiven Einkommen durch Staking-Rewards verhelfen kann. Mit der Bekanntheit von IOTA und dem Beheben der Schwachstellen, da IOTA20 auf Ethereum basiert und daher völlig dezentral ist, hat der neue Token das Potenzial, durch die Decke zu gehen.

Das sehen auch Investoren so, die IOTA20 bereits für knapp 100.000 Dollar in den ersten beiden Tagen gekauft haben. Wer die Gelegenheit also nutzen möchte und von Anfang an bei einem neuen Token investiert sein will, sollte sich beeilen, da es bei der aktuellen Dynamik so aussieht, als könnte der IOTA20-Presale schon in wenigen Tagen abgeschlossen sein, wenn die Hard Cap von rund 2 Millionen Dollar erreicht ist.

XRP20 – Raketenstart durch Ripple-Sieg gegen die SEC?

Mit dem Teilsieg von Ripple gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, bei dem ein Gericht entschieden hat, dass die öffentlich gehandelten XRP nicht als Wertpapiere einzustufen sind, ist XRP wieder in den Fokus der Investoren gerückt. Damit gibt es kaum einen Coin, der mehr Aufmerksamkeit genießt als XRP. Davon könnte auch der neue XRP20-Token stark profitieren.

Mitten im Trend um 2.0-Coins, die aktuell zu vielen beliebten Kryptowährungen gelauncht werden und oft Renditen von mehr als 10.000 % in kurzer Zeit bringen, kommt XRP20 und könnte ebenfalls bald zu den großen Gewinnern gehören. Der XRP20-Vorverkauf läuft erst seit wenigen Stunden und hat bereits mehr als 66.000 Dollar eingebracht, wodurch schnell klar wird, welches Potenzial hier vorhanden ist.

XRP20 läuft außerdem ebenfalls auf der Ethereum-Blockchain und ist damit auch dezentral, während das Original von Ripple ausgegeben wird und damit dem Grundsatz von Kryptowährungen in die Quere kommt. Mit einer Staking- und einer Burning-Funktion hat man zahlreiche Mechanismen eingebaut, die den XRP20-Preis auch langfristig in die Höhe treiben könnten.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.