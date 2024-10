Bitcoin Kurs Prognose: Geringe Verfügbarkeit an Börsen deutet auf Allzeithoch hin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Noch wissen Anleger nicht so richtig, was sie von der Bitcoin-Kursentwicklung im Oktober halten sollen. Eigentlich gilt der Oktober als saisonal starker Monat, da der Kurs in den letzten 11 Jahren nur 9 x in diesem Monat gefallen ist. Der durchschnittliche Gewinn im Oktober liegt bei fast 27 %. Bisher ist davon aber nichts zu spüren. $BTC notiert heute knapp 1 % tiefer als beim Monatswechsel. Das könnte sich nun aber schon bald ändern. Zumindest werden die Anzeichen, die darauf hindeuten, deutlich mehr. Nicht nur die geringe Verfügbarkeit an den Börsen lässt darauf schließen.

Makroökonomische Bedingungen wenden sich zum Guten

Die Bedingungen in diesem Jahr waren alles andere als einfach. Die Zinsen waren hoch, die Inflation ebenfalls, der Arbeitsmarkt in den USA schwächelte und geopolitische Spannungen haben dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Dennoch gelang es Bitcoin schon im März dieses Jahres, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Seitdem war der Handel mit der größten und ältesten Kryptowährung aber nicht mehr unbedingt spannend.

(Bitcoin Kursentwicklung – Quelle: Tradingview)

Seit dem Erreichen des Allzeithochs von 73.750 Dollar bewegt sich Bitcoin in einer breiten Range seitwärts mit einer leichten Abwärtsneigung. Tiefere Hochs, tiefere Tiefs gab es bis Anfang September zu sehen, sodass man von einem Abwärtstrend sprechen konnte, der nun wieder in einen Aufwärtstrend überzugehen scheint.

Das dürfte unter anderem daran liegen, dass sich die makroökonomischen Bedingungen gebessert haben. Die Inflation sinkt weiterhin in den USA, woraufhin die Federal Reserve auch die Leitzinsen gesenkt hat und damit auch den Arbeitsmarkt wieder ankurbelt. Es herrscht also vorsichtiger Optimismus an den Börsen, auch am Kryptomarkt.

Bitcoin-Verfügbarkeit an den Börsen sinkt auf 5-Jahres-Tief

Makroökonomische Bedingungen, geopolitische Spannungen und vieles mehr nehmen zwar Einfluss auf den Bitcoin-Kurs, am Ende sind es aber natürlich Angebot und Nachfrage, die darüber entscheiden, ob der Kurs steigt oder fällt, wie bei jedem anderen Asset auch. Auf der Blockchain ist bekanntlich jedes Detail öffentlich einsehbar und die On-Chain-Daten zeigen nun, dass die Bitcoin-Verfügbarkeit an den Börsen ein 5-Jahres-Tief erreicht.

2,57 Millionen Bitcoin sind aktuell an den Börsen verfügbar, Tendenz sinkend. Gleichzeitig steigt beispielsweise durch die Emittenten der Spot Bitcoin ETFs in den USA die Nachfrage extrem an. Es wird erwartet, dass in den nächsten Monaten weitere Milliarden durch die börsengehandelten Fonds in Bitcoin investiert werden, sodass das ohnehin schon begrenzte Angebot noch deutlich knapper werden und den Kurs in die Höhe treiben könnte.

In diesem Zyklus zeigt sich, dass der Bullrun diesmal ganz anders verläuft als von den meisten Experten prognostiziert. Institutionelle Anleger spielen dabei eine entscheidende Rolle, sodass es wohl nicht das explosionsartige Wachstum sein wird, das man von früheren Bullruns kennt, sondern vielmehr ein langsamer, aber beständiger Anstieg. Das Kursziel von 100.000 Dollar könnte Bitcoin also doch noch in den nächsten Monaten erreichen, wovon auch Altcoins wie Flockerz ($FLOCK) profitieren dürften.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

Flockerz Nachfrage explodiert

Geht es für Bitcoin bergauf, geht es auch für die meisten Altcoins bergauf. Ein Blick auf die Kursentwicklung der größten 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt in diesem Jahr immer öfter, dass vor allem Meme Coins extrem gefragt sind. Immer öfter erreichen sie Bewertungen in Milliardenhöhe.

Dabei ist der Einstieg natürlich riskant, unter anderem deshalb, weil meist nur eine Person den jeweiligen Meme Coin kontrolliert und Wale, die früh einsteigen, den Coin auf Kosten der späteren Käufer dumpen. Mit Flockerz ($FLOCK) kommt ein Meme Coin auf den Markt, bei dem die Entwickler einen anderen Weg gehen.

($FLOCK Initial Coin Offering – Quelle: Flockerz Website)

Bei Flockerz gibt es einen Vote 2 Earn-Mechanismus, über den jeder Tokeninhaber über die Zukunft des Projekts mitbestimmen kann und dafür sogar mit $FLOCK-Token belohnt wird. Außerdem wird $FLOCK derzeit über ein ICO angeboten, sodass jeder Interessent die Möglichkeit hat, zum selben Preis einzusteigen und niemand direkt beim Launch eine erhebliche Menge kauft, um den Coin später zu dumpen.

Bei Flockerz handelt es sich also um einen fairen Launch, weshalb Investoren innerhalb kürzester Zeit $FLOCK-Token im Wert von fast 700.000 Dollar gekauft haben. Aufgrund der hohen Nachfrage gehen Analysten davon aus, dass der Kurs des Coins nach dem ICO beim Handelsstart an den Börsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die vor allem am Anfang sehr hohe Renditen ermöglicht, wenn noch nicht so viele Token im Staking Pool sind.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

