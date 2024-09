Bitcoin Kurs Prognose: Wie wahrscheinlich sind 100.000 Dollar im Jahr 2024?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen kommen langsam wieder in Schwung. Nachdem der Bitcoin-Kurs im ersten Quartal eine Rallye hingelegt hat, die auch die meisten Altcoins mit nach oben gezogen hat, waren die letzten Monate eher schwierig. Der Bitcoin-Kurs ist um rund 30 % eingebrochen, sodass es kurzfristig sogar nochmal möglich war, Bitcoin für unter 50.000 Dollar zu kaufen. Heute sieht es schon wieder anders aus. Kaum geht es bergauf, werden auch die Prognosen wieder umso optimistischer. Dabei stellen sich viele die Frage, ob ein Bitcoin Kursziel von 100.000 Dollar überhaupt möglich ist und falls ja, ob das tatsächlich schon in diesem Jahr passieren kann.

Inflation und Leitzinsen

Um die Frage zu beantworten, ob der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch auf 100.000 Dollar steigen kann, muss man sich auch die Rahmenbedingungen anschauen. Die USA sind der größte Kurstreiber für Bitcoin und haben als größte Wirtschaft macht der Welt erheblichen Einfluss auf die Märkte. Eine hartnäckig hohe Inflationsrate und hohe Leitzinsen haben sich zuletzt negativ auf den Kryptomarkt ausgewirkt. Nun wendet sich das Blatt aber.

(US-Inflationsdaten der letzten 12 Monate – Quelle: Trading Economics)

Nachdem es im ersten Quartal einen Anstieg der Inflation gab, sinkt diese nun wieder. Mit 2,5 % lag die Inflation im August sogar unter den Prognosen der Analysten. Damit nähert man sich auch dem Zielwert von 2 % wieder, sodass es nun schon bald zu Zinssenkungen kommen dürfte. Der erste Zinsschritt wird am kommenden Mittwoch erwartet, wobei manche sogar schon von einer Zinssenkung um 0,50 % ausgehen, statt der bisher erwarteten 0,25 %. Das könnte ein erster Impuls sein, um den Kryptomarkt weiter in die Höhe zu treiben.

Präsidentschaftswahl als weiteres Kriterium

Ein weiteres Ereignis, das dafür sorgen könnte, dass der Bitcoin-Kurs noch in diesem Jahr auf die 100.000 Dollar Marke steigt, ist die Präsidentschaftswahl in den USA. Donald Trump hat sich im Wahlkampf schon früh hinter die Krypto-Industrie gestellt und versichert, dass die Zukunft des Bitcoins unter seiner Führung in den USA geschrieben wird.

Er möchte von strengeren Regulierungsmaßnahmen nichts wissen und sieht auch keinen Grund, Bitcoin Mining Unternehmen das Leben schwer zu machen. Im Gegenteil möchte Trump dafür sorgen, dass der Energiebedarf, der durch KI und Kryptowährungen explodiert, in den USA gedeckt werden kann und Energie günstig zur Verfügung steht. Damit stehen die Chancen gut, dass der Bitcoin-Kurs noch in diesem Jahr auf 100.000 Dollar steigt. Auch die meisten Altcoins dürften davon profitieren, wobei vor allem beim neuen Crypto Allstars ($STARS) vieles auf eine baldige Kursexplosion hindeutet.

Crypto Allstars: Eine einmalige Gelegenheit für Investoren?

Während sich der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch fast verdoppeln könnte, können kleinere Altcoins ihren Wert vervielfachen. Kurssprünge von weit mehr als 1.000 % sind dabei keine Seltenheit, wenn die Voraussetzungen stimmen. Bei Crypto Allstars ($STARS) deutet derzeit vieles auf eine solche Kursentwicklung hin. Der neue Coin ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon in dieser frühen Phase explodiert die Nachfrage, was auf das einzigartige Konzept zurückzuführen sein dürfte.

($STARS Initial Coin Offering – Quelle: Crypto Allstars Website)

Crypto Allstars kommt mit dem neuen MemeVault-Ökosystem, das es erstmals ermöglicht, unterschiedliche Meme Coins verschiedener Blockchains auf einer Plattform zu staken. Egal ob Dogwifhat auf Solana oder BRETT auf Base, auf Crypto Allstars ($STARS) können die größten Meme Coins gestakt werden, wofür Anleger eine Rendite in Form von $STARS-Token erhalten. Je mehr $STARS man besitzt, desto höher die Staking-Rendite.

Dieser Ansatz führt dazu, dass sich Anleger darum reißen, wer die meisten $STARS-Token hält und diese auch langfristig hodln wollen. Das könnte nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einem massiven Kursanstieg führen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. Schon während des Vorfverkaufs wurden über 1,2 Millionen Dollar umgesetzt, wobei der Preis schon bis zum Listing an den Börsen mehrfach erhöht wird, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können.

