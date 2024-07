Bitcoin Kurs von 47.000 USD? Analyst sieht keinen Grund zur Panik

Notierte ein Bitcoin (BTC) am 14. März noch bei einem Höchststand von rund 73.500 US-Dollar, sind es aktuell nur noch rund 56.000 US-Dollar. Analysten zufolge könnte das jedoch weiterhin nicht das Ende der Fahnenstange sein. Dennoch sieht ein Analyst auch Chancen im Bitcoin Kurs Crash.

In den Wochen und Monaten vor dem Bitcoin-Halving hatten sich Analysten mit ihren kurz- und mittelfristigen Prognosen regelmäßig überboten. Einen Bitcoin-Kurs von über 100.000 US-Dollar hielten viele Krypto-Experten sogar für unausweichlich. Nun richtet sich der Blick jedoch erst einmal wieder nach unten. Hatte Bitcoin nach Erreichen des Allzeithochs noch lange an der 70.000 Dollarmarke gekratzt, stürzte die größte Kryptowährung in den vergangenen 30 Tagen um 20 Prozent ab. Die meisten Altcoins traf es derweil schlimmer. Und ein Ende des Abwärtsgangs scheint sich nicht anzubahnen.

Zuletzt sorgten vor allem die Bitcoin-Verkäufe von deutschen Behörden sowie die Freigabe jahrelang zurückgehaltener Kryptowährungen der ehemaligen Krypto-Börse Mt.Gox durch das zusätzliche Angebot bei nicht gleich stark steigender Nachfrage für den großen Preissturz. Die negative Marktphase könnte jedoch schon bald ein Ende haben, wenn es nach Cryptoquant-CEO Ki Young Ju geht.

I believe the #Bitcoin bull cycle will continue until early next year.



For those trading in spot, it would be wise to DCA while keeping in mind that it could drop to $47K from here.



If you are not an experienced futures trader, do not open high-leverage long or short positions…