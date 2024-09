Bitcoin-Prognose: Steigt der Bitcoin im Oktober auf 100.000 US-Dollar an?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptoanleger haben Grund zum Feiern. Der Bitcoin notiert noch in der Nähe der 65.000 Dollar Marke und hat mit mehr als 7 Prozent Performance den stärksten September seit 2012 hingelegt und bereitet sich offenbar schon jetzt auf einen starken Oktober vor, einen der saisonal stärksten Monate im Kryptomarkt. Es sieht also so aus, als könnte es nicht besser laufen. Die Bitcoin-Spot-ETFs erzielen hervorragende Zuflüsse, und das Allzeithoch ist nur noch etwas mehr als 10 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt. Wird das reichen, um auf 100.000 US-Dollar anzusteigen?

(Das Allzeithoch im Bitcoin ist nur noch etwa 10 Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt – Quelle: Tradingview.com)

Das Chartbild könnte fast nicht besser aussehen

Besonders gut sieht das Chartbild von Bitcoin aus. Der EMA 200 wurde schon lange überschritten. Mehrere markante Widerstände, zuletzt der bei 65.103 US-Dollar, wurden ebenfalls schon durchbrochen und das Momentum scheint sogar noch zu steigen. Einziger Wermutstropfen ist, dass der Kurs des Bitcoins immer noch keinen Aufwärtstrend im Tageschart gebildet hat. Ansonsten könnte die Situation nicht besser aussehen. Auch der MACD zeigt nach wie vor ein starkes Kaufsignal an.

(Ein Trend hat sich im Bitcoin zwar noch nicht gebildet, aber ansonsten sieht der Chart hervorragend aus – Quelle: Tradingview.com)

Die nächste große Hürde ist das Hoch bei 69.950 US-Dollar, das aber keinen allzu großen Widerstand bilden dürfte. Schwieriger könnte es mit dem Allzeithoch sein, das bei 73.750,07 US-Dollar liegt und am 14. März dieses Jahres erreicht wurde. Dieser Punkt könnte für den Kurs tatsächlich schwer zu knacken sein.

Betrachtet man alle Umstände aus fundamentaler, saisonaler und technischer Sicht, dürfte es zwar im Oktober überschritten werden, vor dem Anstieg auf 100.000 US-Dollar wird der Bitcoin-Kurs hier aber wahrscheinlich eine Konsolidierung zeigen. Sollte der Bitcoin das Allzeithoch erreichen oder sogar auf 100.000 US-Dollar ansteigen, würden wahrscheinlich gleichzeitig zahlreiche Meme-Coins explodieren. Einer der heißesten Kandidaten dafür ist derzeit Crypto All-Stars ($STARS).

Crypto All-Stars explodiert schon jetzt

$STARS befindet sich zwar erst seit einigen Wochen im ICO, das Wachstum, das dieser Coin aber schon jetzt an den Tag legt, ist unglaublich. So wuchs die Community von Crypto All-Stars in wenigen Wochen bereits auf über 17.000 Anleger an. Diese waren auch schon bereit für hohe Investitionen, weshalb die Vorverkaufssumme von $STARS schon jetzt fast 1,85 Mio. US-Dollar beträgt. Fantastische Erfolge, die in kurzer Zeit erreicht wurden und wenn man verschiedenen Analysten glaubt, könnten diese nach dem Börsenstart noch viel größer werden.

(Crypto All-Stars wächst mit jedem Tag weiter an, weshalb der Kurs nach dem Börsenstart explodieren könnte – Quelle: cryptoallstars.io)

Einer der Hauptgründe für die unglaubliche Entwicklung von Crypto All-Stars ist der sogenannte MemeVault. Das ist ein einzigartiger Staking Contract, der es erstmals ermöglicht, verschiedene große Coins wie etwa $PEPE, $WIF, $SHIB und viele weitere in einem einzigen Pool zu staken, unabhängig davon, welcher Blockchain die Coins angehören. Das Bindeglied zwischen dem MemeVault-Ökosystem und den verschiedenen Coins bildet dabei der $STARS-Token.

Da es sehr wahrscheinlich ist, dass die Nutzung des MemeVault nach Veröffentlichung explodiert, ist es ebenso wahrscheinlich, dass der $STARS-Token eine noch höhere Nachfrage erfährt und der Kurs stark ansteigt. Die Staking-Rendite fällt nämlich umso höher aus, je mehr $STARS ein Anleger hält. Damit Anleger wissen, dass es sich bei diesem Projekt tatsächlich um eine seriöse Chance handelt, wurde es von verschiedenen unabhängigen Prüfstellen wie Coinsult und SolidProof unter die Lupe genommen, die $STARS und den anschließend zertifiziert haben, da der Smart Contract fehlerfrei ist und keine Hintertüren offen lässt. Anleger, die das für sich nutzen wollen, sollten sich aber beeilen, denn in wenigen Stunden findet die nächste Preiserhöhung im Presale statt.

