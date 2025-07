Bitcoin setzt Rekordjagd fort - Kurs überspringt Marke von 117.000 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitag ein weiteres Rekordhoch erreicht. Auf der Handelsplattform Bitstamp stieg der Preis für die älteste und bekannteste Digitalwährung am Freitagmorgen bis auf 117.407 US-Dollar. Damit setzte der Bitcoin seine Rally der vergangenen Handelstage fort. Im Wochenverlauf kletterte der Preis um gut acht Prozent. Im Jahresverlauf verteuerte sich der Bitcoin um rund ein Viertel./zb/jha/