Bitcoin Spot ETFs bald in Deutschland? BaFin-Chef Mark Branson äußert Bedenken gegen BTC

Inmitten der steigenden Akzeptanz von Bitcoin Spot ETFs in den USA stellt sich die Frage nach der Möglichkeit solcher Finanzprodukte in Deutschland. BaFin-Chef Mark Branson hat sich kürzlich in einem Interview mit der Wochenzeitung “Die Zeit” zu diesem Thema geäußert und eine klare Haltung eingenommen. Laut Branson seien Geschäfte mit Bitcoin oder ähnlichen digitalen Werten hochspekulativ.

BaFin Chef positioniert sich gegenüber Bitcoin-ETFs: Kritische Sicht auf Krypto-basierte Fonds

Branson äußerte sich skeptisch über die Pläne von Vermögensverwaltern, Fonds zu entwickeln, die in Bitcoin investieren. Seiner Meinung nach könnte dies zwar Bitcoin einen gewissen “Heiligenschein” verleihen, aber das inhärente Risiko der Kryptowährung bleibt bestehen.

Ein ETF, der ausschließlich in Bitcoin investiert, würde in Deutschland aufgrund der Anforderung der Diversifizierung in mehrere Werte auf Hindernisse stoßen.

Das neuste Präsidentengespräch! Willi Rugen und Dominik Damast sprachen mit Mark Branson, dem Präsidenten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, über Inflation, Zinsen und neuen Herausforderungen. Zu finden unter: https://t.co/PEF6kpiuBT#bdvb #bdvbaktuell pic.twitter.com/CfHt0cnPPT — Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte (@bdvb_ev) January 15, 2024

Bedingungen für Krypto-ETFs in Deutschland: Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Legalität

Ein reiner Bitcoin-ETF wäre nach aktueller Gesetzeslage in Deutschland nicht zulässig. Die BaFin fordert, dass Fonds in eine Vielzahl von Werten investieren müssen, um das Risiko für die Anleger zu streuen.

Branson äußerte außerdem Bedenken bezüglich der Nutzung von Bitcoin für kriminelle Aktivitäten. Er verwies darauf, dass die Anonymität von Bitcoin und anderen Kryptowährungen sie attraktiv für organisierte Kriminalität und Terrorfinanzierung mache. Häufig fordern Hackergruppen Lösegeld in Bitcoin, was die Sicherheitsbedenken weiter verstärkt.

In Deutschland bleibt die Zukunft von Bitcoin Spot ETFs somit ungewiss. Während in den USA ein zunehmendes Interesse und eine steigende Akzeptanz zu beobachten sind, steht die deutsche Regulierungsbehörde solchen Produkten skeptisch gegenüber. Diese Haltung spiegelt die generelle Vorsicht wider, die viele Regulierungsbehörden weltweit angesichts der Volatilität und des Risikos von Kryptowährungen zeigen.

Für Anleger in Deutschland bedeutet dies, dass sie weiterhin auf alternative Wege angewiesen sind, um in Bitcoin und andere Kryptowährungen zu investieren. Die Entwicklungen in den USA könnten jedoch langfristig Einfluss auf die europäische Haltung zu Krypto-ETFs haben und möglicherweise zu einer Neubewertung der regulatorischen Rahmenbedingungen führen.

Bitcoin Spot ETFs in Deutschland: Auch Krypto-Branchenexperten sind skeptisch

Inmitten der Diskussionen über die Möglichkeit von Bitcoin Spot ETFs in Deutschland äußern sich Branchenexperten skeptisch. Jan Altmann, Investmentstratege bei der ETC Group und Experte für börsengehandelte Indexfonds (ETFs), hat in einem Interview mit der Wirtschaftswoche seine Ansichten zur Wahrscheinlichkeit einer baldigen Einführung eines Bitcoin ETFs in Deutschland dargelegt.

Altmann sieht derzeit keine realistische Chance für die Zulassung von Bitcoin-ETFs in Europa. Er verweist auf die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen, die es laut der europäischen Wertpapierrichtlinie verbieten, Fonds zu betreiben, die nur in ein einzelnes Asset investieren. Weiterhin dürfen Publikumsfonds in Europa nicht direkt in Kryptowährungen investieren, sondern nur indirekt über Verbriefungen.

Langfristige Perspektive: Wie könnte Bitcoin nach Europa kommen?

Nach Altmanns Einschätzung wird sich an dieser regulatorischen Lage auch in absehbarer Zukunft nichts ändern. Diese Aussage unterstreicht die bestehenden regulatorischen Unterschiede zwischen den USA und Europa im Hinblick auf Kryptowährungen und deren Integration in traditionelle Finanzprodukte.

Die Einschätzungen von Jan Altmann und anderen Branchenexperten zeigen deutlich, dass trotz des wachsenden Interesses an Kryptowährungen und der zunehmenden Akzeptanz in einigen Ländern, in Deutschland und Europa insgesamt noch erhebliche regulatorische Hürden bestehen.

