Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Im Minus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -0,23 Prozent schwächer bei 19.164,03 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 19.209,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,12 Prozent auf 108,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 108,72 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1.314,39 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagvormittag um -0,47 Prozent auf 1.308,22 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 52,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (52,20 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,36 Prozent.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt -1,32 Prozent auf 0,4592 US-Dollar, nach 0,4654 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3516 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3518 US-Dollar.

Nach 142,81 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagvormittag um 0,21 Prozent auf 143,10 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2452 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2472 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0031 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0032 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1113 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1104 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0374 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0374 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,83 Prozent auf 40,49 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 40,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -0,48 Prozent auf 7,981 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 8,019 US-Dollar wert.

