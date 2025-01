Bitpanda wird Premium-Partner von Paris Saint-Germain

Premium-Partnerschaft: Paris Saint-Germain ist stolz darauf, Bitpanda als Premium-Partner an seiner Seite zu haben.

Paris Saint-Germain ist stolz darauf, Bitpanda als Premium-Partner an seiner Seite zu haben. Mehr als nur ein Fußballverein: Paris Saint-Germain ist ein weltweites Symbol für Kultur, Lifestyle und sportliche Spitzenleistung - und passt perfekt zu Bitpandas Position als Premium-Finanzmarke, die neu definiert, wie Menschen in Krypto-Werte investieren.

Paris Saint-Germain ist ein weltweites Symbol für Kultur, Lifestyle und sportliche Spitzenleistung - und passt perfekt zu Bitpandas Position als Premium-Finanzmarke, die neu definiert, wie Menschen in Krypto-Werte investieren. Europäischer Marktführer: Bitpanda festigt seine Position als Europas führende Krypto-Plattform.

Bitpanda festigt seine Position als Europas führende Krypto-Plattform. Einzigartige Fan-Erlebnisse: Die mehrjährige Zusammenarbeit umfasst prominente Markenpräsenz im legendären Parc des Princes, innovative digitale Integrationen und exklusive Erlebnisse, die die Verbindung der Fans zu ihrem Verein vertiefen.

Wien/Paris, 9. Januar 2025: Paris Saint-Germain (PSG) und Bitpanda haben eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Bitpanda, Europas führende Krypto Plattform, wird Premium-Partner von PSG. Diese Zusammenarbeit betont Bitpandas Anspruch, mit Weltklasse-Organisationen zu kooperieren, die für Exzellenz und einen modernen Lifestyle stehen, der ein globales Publikum anspricht.

Als Teil dieser Partnerschaft wird Bitpanda seine Präsenz im ikonischen Parc des Princes zum Leben erwecken. Die Vereinbarung geht jedoch über bloße Sichtbarkeit hinaus: Sie umfasst innovative digitale Aktivierungen, die Einbindung von Spielern in Content-Produktionen sowie exklusive Erlebnisse, die Fans näher an den Verein bringen. Bitpanda-Kunden erhalten besondere Vorteile, darunter privilegierten Zugang zu PSG-Spielen, Einladungen zu exklusiven Events und die Möglichkeit, aktuelle und ehemalige PSG-Legenden persönlich zu treffen.

Nicola Ibbetson, Global Partnership Director bei Paris Saint-Germain, sagt:

"Wir freuen uns sehr, Bitpanda als Premium-Partner willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation und Exzellenz wider und bietet einzigartige Möglichkeiten, unsere Fans weltweit zu erreichen und die Zukunft der digitalen Interaktion im Sport mitzugestalten."

Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda, kommentiert:

"Paris Saint-Germain ist weit mehr als nur ein Fußballverein - der Club ist ein globales Symbol für Kultur, Lifestyle und sportliche Exzellenz und spiegelt damit perfekt die Identität von Bitpanda als Premium Financial Brand wider.

Die Rolle als Premium-Partner von PSG unterstreicht unsere Position als Europas führende Krypto-Plattform und unterstreicht unsere Ambition, mit Weltklasse-Organisationen zusammenzuarbeiten, die Exzellenz und einen modernen Lifestyle verkörpern, der Menschen auf der ganzen Welt anspricht."

Diese Partnerschaft hebt PSGs Anspruch hervor, mit visionären Marken zusammenzuarbeiten, die das Erbe des Clubs als globales Symbol für Kultur, Lifestyle und sportliche Spitzenleistungen bereichern. Gemeinsam werden Paris Saint-Germain und Bitpanda neue Maßstäbe setzen, Fans außergewöhnliche Erlebnisse bieten und die immer größere Rolle digitaler Innovationen im Sport weiter vorantreiben.

Über Bitpanda

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist die führende europäische Krypto-Plattform. Mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 500 Krypto-Werte sowie zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Einhorn eines der umfangreichsten Investment-Angebote. Mehr als 6 Millionen Nutzer:innen und Dutzende Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform. Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Neben dem Büro in Wien hat Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.

www.bitpanda.com | Twitter | Facebook | Instagram

Pressekontakt:

Bitpanda GmbH

Paul Wolter

Tel.: +49 151 70 11 19 89

Email: paul.wolter@bitpanda.com

Web: https://www.bitpanda.com/de

HBI GmbH (PR-Agentur)

Corinna Voss

Tel.: +49 (0) 89 99 38 87 -30

Email: bitpanda@hbi.de

Web: https://www.hbi.de