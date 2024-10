BlackRock CEO Larry Fink: “Die Präsidentschaftswahl wird für Bitcoin keinen Unterschied machen”

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auch wenn das Jahr 2024 bisher noch nicht die enorme Bitcoin-Rallye mit sich gebracht hat, die sich viele erhofft haben, sind die Entwicklungen unglaublich. Viele Anleger neigen dazu, mit zu hohen Erwartungen einzusteigen und könnten enttäuscht sein, dass Bitcoin noch nicht auf 100.000 Dollar gestiegen ist. Schaut man sich aber die Entwicklungen an, die dieses Jahr bisher schon mit sich gebracht hat, wird schnell klar, dass ein solcher Anstieg wohl nur noch eine Frage der Zeit ist und nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte. Nicht nur, dass der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, einen eigenen Spot Bitcoin ETF auf den Markt gebracht hat, der CEO des Unternehmens kommt auch nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Larry Fink ist überzeugt

Larry Fink ist der CEO eines der einflussreichsten Unternehmens der Welt, was ihn selbst zu einer extrem einflussreichen Persönlichkeit macht. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter überhaupt und verfügt im Auftrag seiner Kunden über ein Kapital von mehr als 10 Billionen Dollar. Wenn BlackRock seinen Kunden empfiehlt, in Bitcoin zu investieren, hat das durchaus Gewicht und wird die eine oder andere Milliarde in den Markt spülen. Und das passiert bereits seit einiger Zeit.

Der Spot Bitcoin ETF von BlackRock hat jetzt schon über 17 Milliarden Dollar in den Markt gespült und Larry Fink ist sicher, dass das erst der Anfang ist. Im Gegensatz zu vielen Analysten ist er der Meinung, dass es für Bitcoin keine Rolle spielen wird, wer die Präsidentschaftswahl in den USA im November gewinnt. Er geht davon aus, dass Bitcoin für sich steht und sich langfristig von solchen Entwicklungen nicht beeinflussen lassen wird.

JUST IN: World's largest asset manager BlackRock CEO Larry Fink says "#Bitcoin is an asset class in itself." pic.twitter.com/l6vcpTTIZI — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 14, 2024

Auf X sind heute Aufzeichnungen eines Telefonats zu den Earnings von BlackRock aus dem dritten Quartal veröffentlicht worden, bei dem Larry Fink davon spricht, dass er davon ausgeht, dass digitale Assets weltweit immer mehr Anklang finden werden und von Anlegern als Alternative zu Gold und anderen Rohstoffen immer beliebter werden. Er geht auch davon aus, dass sich dieser Effekt in naher Zukunft noch verstärken wird, wie aus Gesprächen zwischen BlackRock und Investoren weltweit hervorgeht.

Tatsächlich sagt man, dass politische Börsen kurze Beine haben, was so viel bedeutet wie, dass es zwar zu einem Kursrutsch kommen könnte, wenn Harris gewinnen sollte, langfristig die Rallye dadurch aber nicht gestört werden dürfte. Umfragen zeigen, dass jeder zweite ETF Investor in den USA in Krypto ETFs investieren möchte. Damit stehen die Chancen gut, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren noch deutlich höher steigen wird, wovon auch viele Altcoins wie zum Beispiel Flockerz ($FLOCK) profitieren dürften.

Flockerz explodiert auf 700.000 Dollar

Während sich der Bitcoin-Kurs in naher Zukunft noch verdoppeln könnte, können viele Altcoins natürlich deutlich höhere Renditen bringen, auch wenn der Einstieg hier riskanter ist. Vor allem Meme Coins sind in diesem Jahr extrem gefragt. Flockerz ($FLOCK) ist der erste Meme Coin, bei dem nicht nur eine Person das Sagen hat, die den Coin entwickelt hat, sondern die ganze Community über die Zukunft des Projekts mitbestimmen kann.

Über einen Vote 2 Earn-Mechanismus können alle $FLOCK-Besitzer ihre Stimme abgeben und dafür sogar zusätzliche Token als Belohnung erhalten. Ein Konzept, das bei Anlegern offenbar viel Anklang findet, da Scams und Rug Pulls vor allem am Meme Coin Markt Überhand nehmen. Obwohl die $FLOCK-Token derzeit noch im ICO angeboten werden, haben Anleger bereits fast 700.000 Dollar investiert.

($FLOCK Initial Coin Offering – Quelle: Flockerz Website)

Schon während des Vorverkaufs erhöhen die Entwickler die Tokenpreise mehrfach, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können. Neben dem Vote 2 Earn-Konzept überzeugt $FLOCK auch mit einer Staking-Funktion, die vor allem am Anfang eine extrem hohe Rendite abwirft, da die APY anhand der Größe des Staking Pools berechnet wird und in dieser frühen Phase eben noch nicht viele Token im Pool sind. Derzeit liegt die APY bei über 2.500 %. Aufgrund der hohen Nachfrage vermuten Analysten, dass der $FLOCK-Kurs nach dem Launch schnell um das 10-fache steigen könnte.

