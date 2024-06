BRETT nähert sich seinem Allzeithoch, während andere Meme Coins schwächeln! Jetzt einsteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es war ein spektakulärer Aufstieg, den BRETT in den letzten Wochen hingelegt hat. Der Meme Coin ist der erste, der auf der Layer 2 Chain Base die Milliarden Dollar Marke geknackt hat. Erfahrungsgemäß könnte das einen Hype auslösen, wie es auch auf der Solana Blockchain zu beobachten war, nachdem BONK dort als erster Meme Coin die Milliarden Dollar Marke überschritten hat. BRETT hält sich auch überraschend stabil, während die restlichen Milliarden Dollar Meme Coins mit teilweise hohen Verlusten zu kämpfen haben. Lohnt sich der Einstieg noch?

BRETT gewinnt, während alle anderen verlieren

Wer sich nicht wirklich mit Meme Coins befasst, denkt dabei vielleicht höchstens an Dogecoin (DOGE), der im Jahr 2021 auf eine Bewertung von über 80 Milliarden Dollar gestiegen ist. Damit haben viele davon gesprochen, dass die Blase bald platzen wird, wenn Token, die nur zum Spaß gelauncht werden, Bewertungen in dieser Höhe erreichen. Heute, 3 Jahre später, weiß man es besser. In diesem Jahr gibt es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie noch nie zuvor. In der letzten Woche haben fast alle Meme Coins, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind, Verluste eingefahren. BRETT ist die einzige Ausnahme und konnte auch unter diesen schwierigen Bedingungen zulegen.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Der heutige Tag ist es, der BRETT auf Wochensicht in die Gewinnzone bringt. Wer dagegen auf andere Meme Coins setzt, kann heute zwar aufatmen, da sich wie für Sonntage üblich nicht viel tut, auf Wochensicht sieht es aber schon anders aus. Während man bei PEPE mit einem Minus von 1,94 % noch eher glimpflich davongekommen ist, haben Investoren, die auf Dogwifhat gesetzt haben, allein in den letzten 7 Tagen fast 30 % verloren. Vom Allzeithoch, welches WIF am 31. März erreicht hat, ist der Kurs sogar um mehr als 60 % eingebrochen.

Lohnt sich der Einstieg bei BRETT noch?

Ein Investment in einen Meme Coin ist immer ein Hochrisiko-Investment, dessen sollten sich Anleger bewusst sein. Das Gewinnpotenzial, das hier vorhanden ist, ist enorm, dafür kann es eben auch schnell wieder bergab gehen. Allerdings muss man sich bei einem Milliarden Dollar Meme Coin zumindest keine Sorgen um einen Rug Pull oder ähnliches machen, da die Liquidity gesperrt ist und auch die Verteilung des Coins inzwischen stimmt, sodass nicht nur eine handvoll Personen den Kurs um 90 % drücken könnten, wie das bei anderen Meme Coins oft der Fall ist. Dennoch ist es schwer, eine Prognose für BRETT abzugeben.

Was man mit Sicherheit weiß ist, dass die First Mover, die auf einer Blockchain die Milliarden Dollar Marke überschritten haben, noch eine deutlich höhere Bewertung als eine Milliarde Dollar erreicht haben. DOGE hat seine eigene Chain und hat eine Marktkapitalisierung von über 80 Milliarden Dollar erreicht, SHIB auf der Ethereum Chain knapp 40 Milliarden Dollar, BONK auf Solana knapp 3 Milliarden Dollar, wobei die Chancen bei BONK nicht schlecht stehen, dass es hier nochmal zu einem neuen Allzeithoch kommt, wenn der Bullrun weitergeht.

Es ist also durchaus denkbar, dass BRETT den endgültigen Peak beim bisherigen Allzeithoch noch nicht erreicht und noch eine große Zukunft vor sich hat. Auch ein Anstieg auf 10 Milliarden Dollar wäre denkbar, wenn der Bitcoin-Kurs tatsächlich auf 100.000 Dollar steigen sollte, wie von den meisten Experten erwartet, und der gesamte Markt dadurch beflügelt wird. Dennoch sollten Anleger beachten, dass die ganz großen Gewinne von tausenden Prozent hier aufgrund der hohen Bewertung inzwischen eher unwahrscheinlich sind. Daher setzen auch immer mehr Investoren auf Meme Coins mit einer niedrigeren Bewertung, die noch am Anfang stehen. Zwar ist das Risiko hier höher, dafür auch das Gewinnpotenzial. Aktuell rück vor allem WienerAI ($WAI) in den Fokus der Investoren.

WienerAI überzeugt durch hohe Nachfrage bei niedriger Bewertung

Bei WienerAI ($WAI) haben Investoren noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der Coin derzeit noch im Vorverkauf angeboten und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Nach einem erfolgreichen Initial Coin Offering (ICO) haben viele Coins beim Listing an den Börsen eine Kursexplosion hingelegt und auch bei WienerAI ist die Nachfrage schon während des ICOs extrem hoch und könnte nach dem Handelsstart an den Börsen nochmal deutlich mehr werden. Inzwischen haben Investoren bereits Token im Wert von über 6 Millionen Dollar gekauft.

(WienerAI Token-Vorverkauf – Quelle: WienerAI Website)

WienerAI ($WAI) überzeugt nicht nur mit weiteren Hunde Memes, sondern liefert auch einen eigenen Trading Bot und vereint damit Memes mit KI – zwei der gefragtesten Bereiche am Kryptomarkt. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die es ermöglicht, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu erzielen, wie bei anderen Proof of Stake Coins auch. Die jährliche Rendite (APY) variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und ist daher vor allem am Anfang extrem hoch.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WAI im Presale kaufen.







