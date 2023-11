Cardano (ADA) Metriken deuten Bullenmarkt an: Kaspa (KAS) und InQubeta (QUBE) verzeichnen steigende Nachfrage

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Cardano (ADA), eine der führenden Kryptowährungen, hat einen signifikanten Anstieg ihres Marktwerts erlebt. Sie ist kürzlich um 9 % und in den letzten zwei Wochen um beeindruckende 36 % gestiegen. Laut Daten der Analysefirma Santiment stimmt die Aktivität auf der Cardano-Blockchain mit dieser positiven Preisbewegung überein. In der Zwischenzeit haben Kaspa (KAS) und InQubeta (QUBE) aufgrund der erheblichen Investitionen, die in diese Projekte fließen, Aufmerksamkeit erregt. Dieser Zustrom deutet auf wachsendes Vertrauen und Interesse hin.

Krypto-Investoren strömen zur InQubeta-Plattform aufgrund ihres beeindruckenden Vorverkaufs und der vielversprechenden Möglichkeiten, die sie bietet. Dieser neue DeFi-Krypto-Vorverkauf hat beeindruckende 4,8 Millionen US-Dollar an Finanzierung in seiner fünften Phase gesammelt, wobei bereits über 79 % der Token erfolgreich verkauft wurden. Der QUBE-Token wird zu einem Preis von 0,0161 US-Dollar angeboten, sodass zahlreiche Investoren QUBE aktuell als eine der besten Kryptowährungen zum Kauf einstufen.

Dieser Artikel untersucht die Schlüsselindikatoren, die auf einen möglichen Anstieg des Werts von Cardano hinweisen, und geht darauf ein, warum Kaspa und InQubeta einen signifikanten Zustrom von Investitionen erleben.

InQubeta (QUBE): Brückenschlag zwischen Investoren und KI-Startups mit innovativen DeFi-Strategien

InQubeta ist eine neue DeFi-Krypto, die darauf abzielt, die Kluft zwischen Investoren und KI-Startups zu überbrücken und den Investitionsprozess zugänglicher und demokratischer zu gestalten. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie und Smart Contracts hat dieser Krypto-ICO aufgrund seiner Möglichkeit, eine Bruchteilinvestition in KI-Startups mit dem eigenen Token, QUBE, zu ermöglichen, einen erheblichen Zustrom von Investitionen erlebt. Der Ansatz ermöglicht es Investoren unabhängig von ihrer finanziellen Kapazität, zur Entwicklung und Prosperität von KI-Technologie-Startups beizutragen.

Der trendige NFT-Marktplatz von InQubeta auf der Ethereum-Blockchain zieht Investoren an. Dieser bietet Flexibilität, Interoperabilität und Funktionalität. Er dient als Einstieg für eine breite Palette von Investoren. Startups können ihre Investment-NFTs auf der Plattform auflisten, um eine breite Zielgruppe zu erreichen und von der Expertise erfahrener Fachleute zu profitieren, die mit InQubeta verbunden sind.

InQubetas strategischer Ansatz zur Speerung der Token ist entscheidend für die Anziehung von Investoren. Denn der Krypto-ICO hat sich für eine 12-wöchige Vesting-Periode für den QUBE-Token entschieden, um einen stabilen und nachhaltigen Markt zu schaffen. Diese Methode des allmählichen Freisetzens von Token baut Vertrauen bei Investoren auf und stärkt QUBE als eine zuverlässige langfristige Investition in der sich schnell verändernden Welt der KI-Technologie.

Als der native Token von InQubeta bietet QUBE eine überzeugende Investitionsmöglichkeit. Dieser Token folgt einem deflationären Modell mit einer 2 %-Steuer auf Kaufs und Verkaufsvorgänge, die im Laufe der Zeit durch das Verbrennen von Token ihren Wert steigert. Eine 5 %-Verkaufssteuer trägt zu einem dedizierten Belohnungspool bei, der es Token-Inhabern ermöglicht, Belohnungen zu verdienen, indem sie ihre Token staken. QUBE ist aktuell eine der besten Kryptowährungen zum Kauf, die am potenziellen Wachstum von KI-Startups interessiert sind.

Kaspa (KAS): Transformative Kryptowährung mit Ghostdag-Algorithmus gewinnt das Vertrauen der Investoren

Kaspa, eine Kryptowährung, die Aufmerksamkeit in der Welt der digitalen Vermögenswerte erregt, wurde entwickelt, um die Skalierbarkeitsprobleme anderer Blockchain-Netzwerke anzugehen. Sie nutzt den “Ghostdag”-Konsensalgorithmus, der die Transaktionsmenge erhöht und die Bestätigungszeiten verkürzt. Außerdem ist KAS die ideale Wahl für diejenigen, die eine schnellere und skalierbarere Blockchain-Lösung suchen.

KAS verzeichnete zuletzt einen signifikanten Anstieg der Investitionen, was auf wachsendes Vertrauen in ihr Potenzial hinweist. Dieser Anstieg zeigt, dass Kaspas innovativer Skalierbarkeitsansatz die Blockchain-Branche transformieren könnte. Investoren sind von dem Konzept eines schnelleren und skalierbareren Netzwerks angezogen und sehen die Fähigkeit von Kaspa, die Zukunft dezentraler Technologien zu gestalten.

Cardano (ADA): Eine sichere Blockchain-Plattform gewinnt an Schwung

Cardano ist eine Blockchain-Plattform, die dezentrale Anwendungen und Smart Contracts sicher und stabil erstellt. Das Netzwerk verfügt über eine Kryptowährung namens ADA für Transaktionen und Aktivitäten. Cardano gewinnt Anerkennung in der Kryptowährungsbranche, da es sich wissenschaftlichen Prinzipien verpflichtet fühlt und einen klaren Entwicklungsplan hat.

Cardano hat in letzter Zeit einen signifikanten Anstieg der Marktbewertung verzeichnet. Kürzlich stieg sie um 9 % und in den letzten zwei Wochen um beeindruckende 36 %. Dieser Anstieg deutet auf einen positiven Ausblick für ADA hin und wird durch den Markt-Value-to-Realized-Value-Ratio (MVRV)-Indikator unterstützt. Laut dem MVRV-Verhältnis befindet sich der Preis von Cardano nicht in riskantem Gebiet, sodass noch Potenzial für weitere Gewinne vorhanden ist.

Fazit

Cardano zeigt positive Signale für einen möglichen Bullenmarkt, was darauf hinweist, dass Investoren optimistisch sind. Gleichzeitig haben Kaspa und InQubeta erhebliche Investitionen angezogen und unterstreichen das wachsende Interesse an diesen Projekten. InQubeta zeichnet sich durch das beeindruckende Wachstum seines Vorverkaufs, den trendigen NFT-Marktplatz und das Vesting-System aus und scheint somit eine attraktive Option für KI-Investitionen. Investoren, die am Vorverkauf teilnehmen möchten, können den QUBE-Token mit Kryptowährungen wie BTC, USDT und ETH erwerben.

