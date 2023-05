Chart des Tages: BITCOIN (29.05.2023) 🚀

US-Schuldenabkommen wurde am Wochenende erzielt

EinfĂŒhrung des "Web3 Innovation and Development White Paper" in Peking

Bitcoin erlebte in dieser Woche einen Preisanstieg auf ĂŒber 28.000 $, der auf verschiedene Faktoren zurĂŒckzufĂŒhren ist. Eine wichtige Entwicklung war die AnkĂŒndigung einer Einigung ĂŒber die Schuldenobergrenze durch das Weiße Haus, die die Marktstimmung ankurbelte und zu einem Anstieg von 4,9% bei Bitcoin und 4,9% bei Ether fĂŒhrte. DarĂŒber hinaus veröffentlichte eine chinesische Regierungsbehörde ein Weißbuch mit VorschlĂ€gen fĂŒr Chinas Web3-Politik, was einen Fortschritt in einem Land signalisiert, das seinen Ansatz gegenĂŒber KryptowĂ€hrungen neu bewertet hat.

Die Veröffentlichung des Weißbuchs in Peking fiel mit neuen Vorschriften fĂŒr digitale Vermögenswerte in Hongkong zusammen und weckte weiteres Interesse an Chinas Haltung gegenĂŒber der Krypto-Industrie. Das Dokument mit dem Titel "Web3 Innovation and Development White Paper" (Weißbuch zur Innovation und Entwicklung von Web3) erkennt die Web3-Technologie als einen wesentlichen Aspekt der zukĂŒnftigen Entwicklung der Internetindustrie an. Die Stadtregierung von Peking will die Stadt als herausragendes globales Innovationszentrum fĂŒr die digitale Wirtschaft etablieren und stellt zu diesem Zweck bis 2025 jĂ€hrlich mindestens 100 Millionen Yuan zur VerfĂŒgung. Zur Erinnerung: Kleinanleger in Hongkong dĂŒrfen ab dem 1. Juni mit KryptowĂ€hrungen handeln.

Bitcoin (H1-Zeitrahmen) wird derzeit bei 27.933 $ gehandelt und verzeichnete am Wochenende einen Preisanstieg von 4,9 %. Der Preis nĂ€hert sich einer Widerstandslinie bei 28.000 $, wo er zuvor von einer AbwĂ€rtstrendlinie um 28.400 $ zurĂŒckgewiesen wurde. Zwar ist Bitcoin im letzten Monat immer noch um 2,8% gefallen, doch wenn die Widerstandszone durchbrochen wird, ist ein Test des wichtigen Widerstandsniveaus bei 30.000 $ in naher Zukunft möglich. Gelingt es dem Kurs nicht, diesen Widerstand zu ĂŒberwinden, liegt die nĂ€chste UnterstĂŒtzungsmarke bei 26.500 $. Der RSI-Indikator (Relative Strength Index) zeigt, dass Bitcoin bei etwa 70 Punkten leicht ĂŒberkauft ist und sich abkĂŒhlt.

