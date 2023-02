Crypto News: NEO Kursprognose nach Rallye der China-Coins

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Insbesondere chinesische Kryptowährungen gehörten in den vergangenen Tagen zu den größten Profiteuren. Eine der ältesten von ihnen ist NEO, welche innerhalb der letzten Woche zum zweitstärksten Kursgewinner unter den Top 100 der Kryptowährung auf Coinmarketcap mit einem Anstieg von 72,30 % gehörte. Was Neo ist und zu dieser starken Performance geführt hat sowie warum die chinesischen Kryptowährungen steigen und wie die Neo Kursprognose aussieht, soll im folgenden Beitrag thematisiert werden.

Was ist Neo?

Neo ist ursprünglich als Antshares im Jahr 2014 gegründet worden und auch wie Ethereum eine Layer-1-Blockchain. Somit unterstützt sie ebenfalls eine Vielzahl unterschiedlicher Arten von dApps. Anstelle der EVM (Ethereum Virtual Machine) wird jedoch stattdessen die NeoVM (Neo Virtual Machine) genutzt. Laut NDAPP kommt Neo derzeit auf 45 dApps und 4 Apps.

Ein Vorteil gegenüber Ethereum liegt in der Nutzung unterschiedlicher gängiger Programmiersprachen, wie Java, C#, GO, Ruby, Python und weiteren. Somit können wesentlich leichter auch bisherigere Entwickler sich an dem Projekt beteiligen.

Für den Konsensus nutzt es den Delegates Byzantine Fault Tolerance, welches eine Variante des Proof-of-Stake ist. Während der Upgrades auf Neo 3.0 wurde die Netzwerksicherheit verbessert und die TPS erhöht.

Innerhalb des Netzwerks wird NEO für Investitionszwecken und die Governance sowie die zweite Kryptowährung GAS für die Zahlung von Transaktionsgebühren verwendet.

Was hat den Kurs von Neo in letzter Zeit bewegt?

Innerhalb der vergangenen Zeit gab es einige kurstreibende Nachrichten für die chinesische Kryptowährung NEO. Welche davon am wichtigsten waren, werden im Folgenden aufgelistet:

Änderung des China-Narrativs nach Lockerung der Kryptopolitik in Hongkong

Nun hat sich das Narrativ der chinesischen Kryptowährungen geändert, nachdem beschlossen wurde, dass in Hongkong der Handel mit Kryptowährungen ab dem 1. Juni dieses Jahres legalisiert werden soll.

In diesem Zusammenhang sind unter anderem die chinesischen Kryptowährungen Conflux, Filecoin, NEO, Conflux, VeChain und Quantum stark angestiegen. Dabei sollen künftig in Hongkong der Kauf, Verkauf und Handel vollständig legal für die Anwohner sein. Nach Einschätzung einiger Analysten könnte das Narrativ der chinesischen Coins noch etwas länger anhalten.

In diesem Zusammenhang wurde in den Krypto-Communitys vermehrt ein bullishes Sentiment bezüglich der chinesischen Kryptowährungen aufgebaut. So haben auch Watchlisten mit China-Coins die Runde gemacht. Einer dieser Analysten ist Miles Deutscher, welcher die folgende Liste mit chinesischen Kryptowährungen geteilt hat:

Don’t fade the Chinese coins.



Here’s my watchlist: pic.twitter.com/9ZDI9r2vQB — Miles Deutscher (@milesdeutscher) February 18, 2023

Zudem hat die chinesische Zentralbank im selben Moment ihre Liquiditätsförderungsprogramme im Februar gesteigert. Wobei die Vermutung aufkam, dass ein Zusammenhang mit den Anstiegen der chinesischen Kryptowährungen besteht, da nun auch chinesische Unternehmen vermehrt in die Blockchaintechnologien investieren könnten.

The China easing narrative is not some imaginary garbage



Look at the liquidity injections China is ramping up in Feb – most recent 835B CNY via reverse repurchase



Monie printer goes brrrr from the EAST



oh, sorry US inflation, China exporting moar pic.twitter.com/LMmNLP1xHQ — Crypto熊猫 (@NoodleofBinance) February 18, 2023

Pekinger Forschungszentrum für Blockchain-Durchbrüche

Laut Berichten der South China Morning Post vom 16. Februar soll ein neues Forschungszentrum die Blockchains in die Wirtschaft und das Leben der Menschen integrieren. In diesem Zusammenhang soll die Technologie ein zentraler Bestandteil der digitalen Infrastruktur Chinas werden. Dafür sollen Software, Hardware und fundamentale Theorien entwickelt werden. Dennoch bleibt der Bann von Kryptowährungen aus dem Jahr 2021 bestehen.

Genehmigt wurde das neue Forschungszentrum von dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie. Durch diesen Schritt drückt sich wiederum die neu entfachte Begeisterung der Regierung für die neuartige Technologie trotz des Verbots aus.

Neo Jahresrückblick 2022

In 2022, Neo navigated the bear market and continued to build a strong foundation for the future of Web3.



All at Neo extend warm wishes for a happy and successful 2023 to each of you in our valued community.



Check out Neo's highlights from 2022:https://t.co/qNmfOfgndc — Neo Smart Economy (@Neo_Blockchain) January 11, 2023

Am 11. Januar wurde der NEO-Jahresrückblick veröffentlicht. Dabei hat sich das Team das Ziel gesetzt, dass der Aufbau von Projekten für Entwickler und Unternehmen besonders vereinfacht wird.

Zudem wurden im vergangenen Jahr von Neo N3 mit dem Polaris Launchpad weitere Projekte auf dem Ökosystem durch Investments in die Seedphases in die Wege geleitet. Dabei wurden insgesamt 20 Teams gefördert, welche an dem Inkubationsprogramm der Draper Universität teilnehmen.

Zudem wurde im September des vergangenen Jahres die NeoPod-Initiative ins Leben gerufen, mit welcher engagierte und sachkundige Talente aus der Community gefördert werden sollen. Auf diese Weise sollen die Reichweite und das Innovationspotenzial von Neo gesteigert werden.

Über dies engagierte sich das Projekt auch an Universitäten in den USA und machte eine Tour durch das Land. Dabei kamen sie mit Hunderten Studenten, Dozenten und Branchenführern von 16 Spitzenuniversitäten zusammen. Auf diese Weise sollen neue junge Branchenführer gefunden, ausgebildet und betreut werden.

Mithilfe von der Erweiterung GrantShares sollte die Dezentralisierung auf Neo auch weiter vorangetrieben werden. Dabei handelt es sich um ein dezentrales und transparentes Förderprogramm, das über Diskussionen und Vorschläge einer DAO gesteuert wird. Auf diese Weise konnten im vergangenen Jahr bereits 145.000 US-Dollar an Zuschüssen für neue Projekte gewährt werden.

Nach Aussagen des Teams florieren zu dem die Emission und der Handel von NFTs. Ebenso wurden die Bereiche DeFi, Gaming, Web und das Metaversum weiter ausgebaut. Die Entwicklungen vieler der im vergangenen Jahr gestarteten Projekte sollen sich erst in Kürze zeigen.

Viele Umfragen

Which of these tracks do you most want to see Neo focus on in 2023? — Neo Smart Economy (@Neo_Blockchain) January 25, 2023

Zudem veranstaltet Neo auf den sozialen Medien wie Twitter auch einige Umfragen bezüglich der zukünftigen Ausrichtung des Ökosystems. In diesem Zusammenhang hat sich die Community mit großem Abstand für eine Fokussierung auf den Bereich DeFi entschieden. An zweiter Stelle steht GameFi, gefolgt von SocialFi.

Bei den Technologien soll sich das Projekt künftig vornehmlich auf den Bereich Zero-Proof konzentrieren, wobei auch das Metaverse von 30 % als wichtig erachtet wurde. Dementsprechend kann sich das Projekt noch stärker den Nutzerwünschen entsprechend entwickeln, woraus eine bessere Resonanz erfolgen könnte.

Neo Kursprognose 2023

Derzeit befindet sich Neo auf Coinmarketcap auf Platz 54 der größten Kryptowährungen und Rang 14 der Plattformen, mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 990,391 Mio. US-Dollar. Von den insgesamt 100 Mio. Token sind momentan 71 % bereits im Umlauf.

Seit Beginn des Jahres konnte Neo bereits um 142,20 % steigen, wobei eine Konsolidierung bei dem horizontalen Widerstand bei 13,78 US-Dollar stattfand. Dennoch liegt der Coin derzeit 129,04 % über dem Niveau von Jahresbeginn. Allein am heutigen Tag konnte er um weitere 34,64 % ansteigen.

Zudem hat auch das Interesse an Neo zugenommen, wobei die größte Zunahme des Volumens in der zweiten Februarwoche und eine Woche später zu verzeichnen waren. Während das tägliche Handelsvolumen im Januar noch bei 11,5 Mio. US-Dollar lag, konnte es heute auf bis zu 693,98 Mio. US-Dollar um 5.934,61 % ansteigen.

Sollte der Schlusskurs der Tageskerze über dem Widerstand von 13,78 US-Dollar liegen, so deutet dies auf eine Fortsetzung des Trends hin. In diesem Falle liegen die nächsten Widerstandsbereiche bei 16,44, 19,44 und 21,16 US-Dollar. Sollte eine Korrektur stattfinden, so sind Unterstützungen bei 11,57, 10,44 und 9,37 US-Dollar anzufinden.

Ein besonders gefragtes ICO konnte innerhalb weniger Wochen fast alle Coins verkaufen. Zurückzuführen ist diese unter anderem auf den interessanten Ansatz, bei welchem Play-to-Earn mit Sport zu einem besonders unterhaltsamen und motivierenden Erlebnis kombiniert werden sollen. Innerhalb des Sport-Metaversums können die Anwender gegen Mitglieder auf der ganzen Welt in Duellen, Herausforderungen und hochkarätigen Turnieren sowie originellen Modi antreten. Dabei können sie für ihre Leistungen dann Belohnungen in Kryptowährungen verdienen. Über den Presale kann von den schrittweisen Preiserhöhungen 42,19 % Buchgewinne, bis zu 67 % Gratiscoins, weiteren Boni und dem 5-%-Affiliatebonus profitiert werden.

