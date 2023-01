Crypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Drei Wochen des neuen Jahres sind bereits Geschichte. Rückblickend lässt sich konstatieren, dass sich der digitale Währungsmarkt wohl deutlich besser als erwartet schlug. In der vergangenen Woche pumpte der Bitcoin Kurs weiter. Zugleich verkündete die US-Justiz das Verbot von Bitzlato – unter Spott der Krypto-Community – und die Rezessionsängste kehren langsam am Aktienmarkt zurück. Während wir an anderer Stelle retroperspektivisch die wichtigsten News der vergangenen Woche zusammenfassen, wollen wir hier einen Blick in die Zukunft werfen. Was wird für Krypto-Anleger nächste Woche wichtig?

1. Meta Masters Guild Presale tritt in dritte Phase ein

Krypto-Presales bleiben auch in 2023 ein lukratives Marktsegment für alle renditeorientierten Investoren. Mit weniger als 200.000 $ fehlendem Kapital für den Abschluss der Vorverkaufsphase 2 dürfte diese in den nächsten beiden Tagen enden, wenn man die aktuelle Geschwindigkeit und Nachfrage einer Berechnung zugrunde legt. Wer noch vor der Preisanhebung um 30 % investieren möchte, sollte sich somit beeilen.

Das erste P2E-Game von Meta Masters Guild ist bereits weit fortgeschritten. Möglicherweise halten die Verantwortlichen mit dem Erreichen der dritten Vorverkaufsphase weitere News für alle interessierten Investoren bereit. Da die angestrebte Hardcap weniger als fünf Millionen $ beträgt, dürften die realistischen Ziele die Nachfrage in den nächsten Wochen antreiben. Die preisliche Staffelung im Presale ist für Früh-Investoren überaus lukrativ.

2. Gewinnmitnahmen oder weitere Erholung: Der Bitcoin Kurs am Scheideweg

Mit leichten Gewinnmitnahmen wird aller Voraussicht nach der Bitcoin Kurs die laufende Woche unter 23.000 $ beenden. Der Ausbruch über die Kursmarke gelang bis dato noch nicht nachhaltig. Zugleich befindet sich der Bitcoin Kurs an dem langfristigen Abwärtstrend. Die kommende Woche dürfte einen spannenden Kampf zwischen Bären und Bullen bereithalten. Wer behält hier die Oberhand? Möglicherweise sammeln Investoren weitere Indizien, dass der Bärenmarkt bald nachhaltig endet.

3. Quartalssaison am Aktienmarkt: Microsoft, Tesla und Co. öffnen ihre Bücher

Nachdem Netflix bei den Q4-Zahlen für 2022 positiv überraschen konnte und die Erwartungen der Analysten bei Nutzerwachstum und Gewinnausblick deutlich übertraf, spitzt sich die aktuelle Quartalssaison zu. Zahlreiche Unternehmen mit Gewicht für den Aktienmarkt berichten über die letzten drei Monate des vergangenen Jahres. Wenn Microsoft, Tesla und Co. gute Zahlen melden, könnte dies auch am digitalen Währungsmarkt weitere Kursgewinne bedingen.

Microsoft kicks off tech earnings set to slump most since 2016#Microsoft https://t.co/RFc4x9JlmN — Express Technology (@ExpressTechie) January 22, 2023

4. FGHT Token Preis steigt linear bis Ende März: Move-2-Earn-Coin Fight Out mit nächstem Meilenstein

Am Dienstagmorgen wird die erste Vorverkaufsphase des neuen Move-2-Earn-Coins Fight Out enden, in welcher Investoren den nativen ERC-20-Token für 0,0166 $ erwerben konnten. Die Preissteigerungen erfolgen im Anschluss linear bis Ende März. Der finale Presale-Preis, der gleichzeitig auch für die initialen Börsen-Notierungen gilt, wird bei 0,0333 $ liegen. Früh-Investoren erhalten somit einen Aufschlag von 100 % – zuzüglich etwaiger Boni, von denen man bei entsprechender Investitionssumme und Sperrfrist 50 % im Vorverkauf erhalten kann.

Mit einem Raising Capital von mittlerweile 3,2 Millionen $ erfreut sich der neue M2E-Coin in der Community großer Beliebtheit. Dies scheint auch wenig verwunderlich, denn die Verantwortlichen haben Move2Earn weiterentwickelt und ein umfassenderes Konzept als bei STEPN & Co. etabliert. Wer in Zukunft mit einem virtuellen Avatar im Fitness-Metaverse interagieren, sämtliche sportliche Aktivität tracken und individuelle Trainingspläne erhalten möchte, ist bei Fight Out genau richtig. Das wachstumsstarke Marktumfeld bietet beträchtliche Chancen für Früh-Investoren.

5. Wirtschaftswachstum & Arbeitsmarkt in den USA

Wie entwickelt sich die wichtigste Volkswirtschaft der Welt? Darüber erhalten Investoren Auskunft, wenn in den Vereinigten Staaten von Amerika am Donnerstag Zahlen zum BIP im vierten Quartal 2022 veröffentlicht werden. Zeigen sich bereits rezessive Tendenzen oder bleibt eine sanfte Landung der US-Wirtschaft eine wahrscheinliche Option? Zugleich werden auch Zahlen zum aktuellen Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Lohnentwicklung dürften im Hinblick auf die Fed-Zinspolitik wichtige Parameter sein.

6. FTX, Genesis & Co.: Was gibt es Neues von den angeschlagenen Krypto-Unternehmen?

Diverse News zu insolventen Krypto-Dienstleistern gab es in der letzten Woche. Die FTX Krypto-Börse fand rund 5 Milliarden $ an liquiden Vermögenswerten, die eine (partielle) Erstattung der Kundeneinlagen deutlich wahrscheinlicher macht. Der Interims-CEO von FTX prüft die Möglichkeit, die Krypto-Börse erneut freizuschalten – bewusst wolle man sich alle Optionen offenhalten. Dann kommt es zur erwarteten Insolvenz von Genesis nach Chapter 11. Auch in der kommenden Woche dürfte der digitale Währungsmarkt insoweit keine Ruhe finden. Fraglich ist, inwieweit Neuigkeiten Einfluss auf die Preisbildung am Markt haben.

FTX Liquidators looking to restart the exchange.

I can't wait to KYC on an exchange controlled by a US court-appointed liquidator. You? — Ran Neuner (@cryptomanran) January 20, 2023

7. Schafft Calvaria schon nächste Woche den Sold-out im Vorverkauf?

Noch rund neun Tage dauert der Presale beim NFT-Sammelkartenspiel Calvaria: Duels of Eternity. Mit einem Fortschritt von über 94 % und fehlendem Kapital von weniger als 170.000 $ besteht jedoch die reale Möglichkeit, dass der Presale in der nächsten Woche endet. Dann gibt es in der Woche darauf bereits den IEO des nativen RIA Token. Das innovative NFT-Game, das auf kostenlosen Zugang durch Smartphone-App, Polygon-Blockchain und Story-Modus setzt, könnte Früh-Investoren zeitnah erhebliche Gewinne bescheren.

