Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst

14.01.26 03:24 Uhr
Dezentralisierung, Sicherheit und Skalierbarkeit in Einklang zu bringen gilt als das Trilemma der Blockchain. Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin sieht dies nun als technisch gelöst an.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch