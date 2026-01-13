Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
14.01.26 03:24 Uhr
Dezentralisierung, Sicherheit und Skalierbarkeit in Einklang zu bringen gilt als das Trilemma der Blockchain. Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin sieht dies nun als technisch gelöst an.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch