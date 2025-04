Devisen: Euro weiter knapp unter 1,08 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im späten US-Devisenhandel kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung Eurohandelte knapp unter der Marke von 1,08 US-Dollar und kostete zuletzt 1,0792 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0788 (Montag: 1,0815) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9269 (0,9246) Euro gekostet.

Weiterhin steht die Zollpolitik im Blick der Finanzmärkte . Am Mittwoch will US-Präsident Donald Trump weitreichende Zölle ankündigen. Das könnte die internationalen Handelskonflikte verschärfen und auch die Währungsmärkte beeinflussen./bek/jha/