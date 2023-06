Die drei besten Kryptowährungen unter 10 Cent - 100x innerhalb von 12 Monaten?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Investoren bevorzugen oft Kryptowährungen mit einem Token-Preis von unter 10 Cent. Denn ein niedriger Token-Preis gewährt den Investoren die Möglichkeit, eine größere Anzahl von Token zu erwerben. Zugleich kann ein günstiger Token-Preis den Einstieg in den Markt erleichtern und Investitionen für Einsteiger attraktiver machen. Allerdings sind diese Argumente vornehmlich emotionaler Natur. Denn natürlich können Anleger im Jahr 2023 auch Bruchteile vom Bitcoin erwerben, oft schon ab 10 $.

Hier ist es wichtig zu beachten, dass der Token-Preis allein keine angemessene Bewertung des Projekts darstellt. Faktoren wie die Gesamtmenge der verfügbaren Token (Total Supply) und die Marktkapitalisierung sind von größerer Bedeutung, um die tatsächliche Wertentwicklung eines Krypto-Projekts zu beurteilen.

Da Anleger jedoch derartige Storys lieben, haben wir bewusst drei Kryptowährungen identifiziert, die einen Token-Preis von unter 10 Cent haben und sich theoretisch mittelfristig verhundertfachen könnten.

Wall Street Memes (WSM)

Bereits am heutigen Sonntag zeichnet sich ab, dass der Vorverkauf von Wall Street Memes (WSM) die Marke von 4 Millionen $ erreichen wird. Bei Redaktionsschluss beläuft sich das Raising Capital auf 3,668 Millionen $. Die nächste Phase des Presales dürfte wieder vorzeitig enden. Anleger sind bullisch für WSM und spekulieren auf eine 10-fache Performance bei WSM.

Zunächst verfügt Wall Street Memes über eine äußerst faire Tokenomics, bei der 100 % der Token der Community gehören. Dies schließt einen sogenannten Rug-Pull aus, der bei anderen Kryptowährungen oft zu Kursverlusten führt. Im Presale werden 50 % des Gesamtangebots verkauft, während 30 % für Belohnungen und jeweils 10 % für Liquidität bei dezentralen (DEX) und zentralisierten (CEX) Börsen reserviert sind.

Bereits vor dem ICO hat Wall Street Memes eine große und leidenschaftliche Community. Über verschiedene soziale Netzwerke und Kanäle stehen mehr als eine Million Finanzfans hinter dem Projekt. Dies stärkt die Glaubwürdigkeit und Bekanntheit von Wall Street Memes. Der virale Effekt wird somit zur selbsterfüllenden Prophezeiung.

We get it, it's tempting



Don't listen to the haters, they'll all join eventually. pic.twitter.com/SZZrTYSVtd — Wall Street Memes (@wallstmemes) May 31, 2023

Als Symbol des Kampfes der kleinen Anleger gegen große Hedgefonds zieht WSM die Aufmerksamkeit politisch und finanziell interessierter Menschen auf sich. Das Team hinter Wall Street Memes möchte mittelfristig eine Marktkapitalisierung von eine Milliarde $ erreichen, was eine 15x Performance nach ICO indiziert. Da preisliche Staffelungen WSM kontinuierlich verteuern, lohnt sich der frühe Einstieg besonders.

VeChain (VET)

Das Krypto-Projekt VeChain verfolgt u.a. das Ziel, das Lieferkettenmanagement mithilfe der Blockchain-Technologie zu revolutionieren. Das Unternehmen bietet hier äußerst innovative Lösungen für B2B-Prozesse wie das Lieferkettenmanagement oder die Automatisierung. Dafür kommen im Ökosystem von VeChain zwei Kryptowährungen zum Einsatz: VeThor (VTHO) für Transaktionsgebühren und VeChain (VET) als nativer Coin.

Durch die Integration von IoT-Geräten und NFC-Chips ermöglicht VeChain eine transparente Verfolgung und Verifizierung von Produkten über deren gesamten Lebenszyklus. Die Supply Chain wird mit der Blockchain transparent und sicher. Unternehmen können mit VeChain die Effizienz steigern, Kosten senken und das Vertrauen stärken.

Das Unternehmen hat sich als Vorreiter in der Entwicklung und Umsetzung von Blockchain-Lösungen etabliert, insbesondere im Einzelhandel und bei der Echtheitsverfolgung. Wenn es um Real-World-Usecases geht, die die Blockchain-Technologie schon heute aufweist, ist VeChain weit vorne dabei.

Mit einem aktuellen Token-Preis von 0,0199 $ notiert VeChain (VET) rund 93 % unter dem Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 1,4 Milliarden $. Im Hinblick auf das gigantische Marktpotenzial und die attraktive Positionierung könnten hier bei fortschreitender Krypto-Adoption und dem nächsten Bullenmarkt weit überdurchschnittliche Gewinne möglich sein.

yPredict (YPRED)

Die KI-basierte Krypto-Handels- und Marktintelligenz-Plattform yPredict hat im Vorverkauf erst kürzlich einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht, indem über 2 Millionen $ von Investoren aufgewendet wurden. Der Fokus von yPredict liegt nun auf einem vielseitigen KI-basierten Plattformmodell, das Krypto-Prognosen, KI-Signale und Marktintelligenz bietet. Mit dem laufenden Fundraising ist die Finanzierung gewährleistet. Durch die Nutzung der disruptiven Kraft der KI können Krypto-Händler unmittelbar profitieren und mehr Geld mit Trading verdienen.

Sobald der Vorverkauf 2,982 Millionen $ erreicht, steigt der Preis des YPRED Tokens um weitere 11 % auf 0,1 $. Die Hardcap von 6,5 Millionen $ könnte in wenigen Wochen erreicht werden. Der YPRED Token wird später im Jahr 2023 dann bereits an großen Börsen für 0,12 $ gehandelt – ergo bleiben Buchgewinne in Höhe von 33 % möglich.

Der YPRED Token von yPredict basiert auf der Polygon-Blockchain, woraus niedrige Gas-Gebühren und schnelle Transaktionen resultieren. Durch den Vorverkauf haben Investoren die Möglichkeit, 80 % aller Token zu erwerben. Die Community sichert sich somit eine massive Beteiligung am Projekt. Neue Nutzer, die Premium-Funktionen nutzen möchten, müssen eine Abo-Gebühr in YPRED entrichten. 10 % dieser Gebühren werden an bestehende YPRED-Inhaber ausgeschüttet. Hier entsteht ein passiver Einkommensstrom, der den Verkaufsdruck kurzfristig reduziert.

https://t.co/O3DpDatBLj is leading the charge in the ever-evolving world of crypto markets!



Our AI-driven trading platform is blazing a trail of innovation, propelling retail traders to new heights of success.



With an impressive $2M already raised in our presale,… pic.twitter.com/sOz9wFDeys — yPredict.ai (@yPredict_ai) June 3, 2023

Die faire Tokenomics schafft einen Anreiz für Investoren, langfristig am Erfolg des Projekts teilzuhaben. Statt Pump-and-Dump winkt mit einer günstigen Market Cap von unter 8 Milliarden $ nach ICO (vollständig verwässert) eine Vervielfachung des Investments.

