Dogecoin Kurs: Kann Musk den Memecoin wieder explodieren lassen?

Schon lange ist Dogecoin bekannt als der Liebling von Elon Musk. Aktuell zeigt sich der größte unter den Memecoins und die Nummer 8 unter den Top 100 mit ähnlichen Symptomen wie der restliche Kryptomarkt. Seit Anfang August gehen die Preise des Tokens kontinuierlich zurück und fielen so von rund 0,13 auf unter 0,09 US-Dollar. Aktuell zeigt der Coin einen Preis von 0,0971 US-Dollar und liegt damit 22,8 % unter dem 7-Tages-Vergleich. Die psychologisch wichtige Marke um 0,10 US-Dollar stellt dabei sowohl eine Support- als auch eine Widerstandsmarke dar.

Nun kommen immer wieder Gerüchte auf, dass Dogecoin schon bald als Zahlungsmittel auf internationalem Niveau verwendet werden könnte. Gerade der Social-Media-Kanal X bringt hier immer wieder neue Spekulationen ans Licht, die natürlich gerne auch von dem wichtigsten Befürworter von Dogecoin, Elon Musk, geteilt werden.

Technische Analyse

Die Bollinger-Bänder zeigen aktuell eine verringerte Volatilität von Dogecoin, während auch der RSI eher auf eine überverkaufte Situation am Markt hinweist. Am Montag fiel der RSI auf Tagesbasis auf knapp über 30, wobei er sich in den letzten beiden Tagen etwas erholen konnte und im neutralen Bereich bei 50 liegt. Damit könnte sich eine Trendumkehr zeigen, da sich auch Dogecoin vom Montagsschock zu erholen beginnt. Allerdings schafft er es nach der gestrigen Steigerung heute kaum vom Fleck und verweilt auf der Vortagesbewertung.

Der Preis von Dogecoin befindet sich seit April generell im Abwärtstrend, obwohl es Phasen der Konsolidierung gab. Aktuell wird DOGE mit 0,0971 US-Dollar bewertet, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von rund 977 Millionen US-Dollar. DOGE ist in den letzten 24 Stunden um 0,95 %.

Bearische Aussichten

Das Analyseportal Coinkodex sieht mittelfristig keine guten Aussichten für Dogecoin. Aufgrund der Marktbedingungen wird von einem gleichbleibenden bis fallenden Kurs ausgegangen.

Möglicher Kursverlauf von Dogecoin, Quelle: https://coincodex.com/crypto/dogecoin/price-prediction/

So die Plattform: „Laut unserer aktuellen Dogecoin-Preisprognose wird der Preis von Dogecoin voraussichtlich um -14,05 % fallen und bis zum 6. September 2024 0,083738 US-Dollar erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung bärisch, während der Fear & Greed Index einen Wert von 29 (Angst) anzeigt. Dogecoin verzeichnete in den letzten 30 Tagen 12/30 (40 %) grüne Tage mit einer Preisvolatilität von 9,89 %. Basierend auf der Dogecoin-Prognose ist es derzeit eine schlechte Zeit, Dogecoin zu kaufen.“

