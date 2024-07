Dogwifhat vs Meme Games: Darum setzen Anleger jetzt auf MGMES

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt könnte kaum besser sein. Der Bitcoin-Kurs hat die 68.000 Dollar Marke zurückerobert und könnte im Laufe der Woche wieder auf über 70.000 Dollar steigen, morgen starten die Ethereum ETFs in den USA, Donald Trump spricht diese Woche auf der Bitcoin 2024 Konferenz und auch die meisten Altcoins verbuchen durch die Euphorie der Anleger wieder hohe Gewinne. Erneut sind es Meme Coins, die dabei eine entscheidende Rolle spielen. Neben Dogwifhat (WIF) gehört auch Meme Games ($MGMES) zu den Gewinnern. Das hat auch seine Gründe.

WIF steigt um fast 40 %

Es besteht kein Zweifel, dass Dogwifhat (WIF) in diesem Jahr einer der gefragtesten Coins ist. Sowohl wenn es am Kryptomarkt bergauf geht, als auch wenn die Kurse fallen, findet man Dogwifhat (WIF) unter den Top Movern. Bei einem Plus von 2 % für BTC kann der WIF-Kurs schon mal 10 – 20 % steigen, während der Meme Coin in der Zeit, in der Bitcoin 20 % verloren hat, um fast 70 % gefallen ist. Inzwischen geht es für den Hunde Meme Coin auf der Solana Blockchain aber wieder bergauf.

(WIF Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Allein in der letzten Woche ist der WIF-Kurs um über 38 % gestiegen, wobei sich die Marktkapitalisierung wieder der 3 Milliarden Dollar Marke nähert. Das zeigt zwar eindrucksvoll, wie gehyped der Meme Coin ist, aber genau das macht es für Anleger auch schwierig, hier noch die ganz großen Gewinne zu erzielen, da die Bewertung inzwischen einfach sehr hoch ist und die Chance auf x10 – x50 Gewinne dadurch immer niedriger wird. Meme Coins sind mit sehr hohem Risiko verbunden, weshalb auch das Gewinnpotenzial entsprechend hoch sein sollte, was bekanntlich eher bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung der Fall ist. Daher setzen auch immer mehr Investoren auf den neuen Meme Games ($MGMES).

The Meme Games steht noch am Anfang

Kryptowährungen gelten ohnehin schon als riskante Assets und bei Meme Coins steigt dieses Risiko nochmal deutlich, da die Coins meist nur von Spekulation leben und keinen größeren Nutzen mit sich bringen. Dafür können Kurse hier eben auch um tausende Prozent steigen, wie es bei Dogwifhat schon der Fall war. Vor allem am Anfang, wenn die Marktkapitalisierung erst ein paar Millionen Dollar beträgt, kann sich der Wert schnell vervielfachen. Bei The Meme Games ($MGMES) haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da die Coins erst seit wenigen Tagen im ICO erhältlich sind.

(The Meme Games Initial Coin Offering – Quelle: The Meme Games Website)

Das Projekt ist an die Olympischen Sommerspiele angelehnt und lässt erfolgreiche Meme Coin Charaktere, unter denen auch Dogwifhat zu finden ist, in einem Rennen gegeneinander antreten. Investoren können dabei einen Tipp abgeben, wer das Rennen macht und sich so einen Bonus auf ihre gekauften $MGMES-Token sichern.

Durch die Aktualität des Themas könnte $MGMES ein voller Erfolg werden. Außerdem sind während des Vorverkaufs mehrere Preiserhöhungen geplant, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können. $MGMES-Token können auch gestakt werden und so eine Rendite in Form von zusätzlcichen Token einbringen. Die jährliche Rendite ist abhängig von der Größe des Staking Pools und dadurch vor allem am Anfang sehr hoch, wenn noch nicht so viele Käufer involviert sind, die ihre Token staken.

