Eric Trump empfiehlt Kauf von Ethereum nach Crash

Eric Trump, der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, hat kürzlich öffentlich empfohlen, Ethereum (ETH) zu kaufen. Das tat er nach einem Crash am Markt, der Ethereum auf ein Tief von etwa 2.100 US-Dollar fallen ließ. Der Markteinbruch zog die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich, da er eine mögliche Gelegenheit für den Kauf von Kryptowährungen zu einem niedrigeren Preis darstellt.

In einer kürzlich veröffentlichten Nachricht erklärte Eric Trump, dass er der Meinung sei, dass der Zeitpunkt ideal sei, um ETH in das Portfolio aufzunehmen. Er bezeichnete den Rückgang des ETH-Preises als eine „große Gelegenheit“ für Investoren, die langfristig in Ethereum investieren wollen. Nachdem Eric Trump seine Empfehlung ausgesprochen hatte, konnte Ethereum den Preisrückgang teilweise ausgleichen und erholte sich auf etwa 2.720 US-Dollar. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Fall unter 2.100 US-Dollar verzeichnete ETH eine spürbare Erholung.

World Liberty Financial und die große Transaktion

Parallel zu Eric Trumps Empfehlung tätigte World Liberty Financial (WLFI), ein Unternehmen, das mit der Trump-Familie in Verbindung steht, eine große Transaktion auf dem Krypto-Markt. Am 3. Februar 2025 überwies das Unternehmen Vermögenswerte im Wert von insgesamt 307 Millionen US-Dollar auf die Custody-Plattform von Coinbase Prime. Die Transaktion umfasste vor allem Ethereum (ETH) und Wrapped Bitcoin (WBTC), wobei 73.783 ETH einen Großteil der Summe ausmachten. Die genauen Gründe für diese Überweisung sind noch nicht vollständig geklärt, doch WLFI erklärte, dass es sich um routinemäßige Verfahren des Portfolio-Managements handelte und keineswegs Vorbereitungen für einen Token-Verkauf waren.

Neben der großen Übertragung von Vermögenswerten zog WLFI auch 19.423 stETH (Stakeable Ethereum) aus dem Staking zurück und tätigte eine Investition von 5 Millionen USDC, um 1.826 ETH zu einem Preis von 2.738 US-Dollar zu kaufen. Die Übertragung von mehr als 300 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets könnte als ein starkes Signal von WLFI verstanden werden, dass das Unternehmen eine strategische Neuausrichtung oder eine Neugewichtung seines Krypto-Portfolios vornimmt. Es ist jedoch auch möglich, dass diese Handlungen Teil einer langfristigen Marktstrategie sind, die sich auf die verstärkte Nutzung von Ethereum und anderen Kryptowährungen konzentriert.

WLFI und die Krypto-Community: Eine enge Verbindung zu Projekten

In der Krypto-Community kursieren derzeit Berichte, dass World Liberty Financial mit anderen Krypto-Projekten zusammenarbeitet, um Token-Käufe zu arrangieren. Es gibt Hinweise darauf, dass WLFI bereit ist, Projekten Tokens anzubieten, die noch nicht ausgegeben wurden, gegen eine Gegenleistung von mindestens 10 Millionen US-Dollar sowie eine Gebühr von 10 Prozent.

Laut Berichten ist der Start von WLFI für das dritte Quartal 2025 geplant, mit einer angestrebten Marktbewertung (FDV) von 1,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen plant offenbar auch, die Tokens ohne eine übliche Sperrfrist zu vergeben, was das Angebot für potenzielle Investoren noch attraktiver machen könnte.

Gerüchte über mögliche Kooperationen mit großen Krypto-Projekten wie Movement Labs und TRON gingen in der Community um. Movement Labs hatte kurz vor dem Bekanntwerden eines offiziellen Netzwerkanfangs MOVE-Token im Wert von etwa 2 Millionen US-Dollar von WLFI gekauft. Auch das neu gegründete Government Efficiency Committee, das von Elon Musk geführt wird, soll angeblich in Verbindung mit diesen Aktivitäten stehen. Die Co-Founderin von Movement Labs, Rushy Munsch, wies jedoch alle Gerüchte bezüglich einer direkten Verbindung zu Trump und WLFI zurück und betonte, dass es sich um reguläre Markttransaktionen handele.

Es gibt Spekulationen, dass World Liberty Financial (WLFI) in Wall Street Pepe investiert haben könnte. WLFI hat in der Vergangenheit bedeutende Investitionen in Kryptowährungsprojekte getätigt, und Wall Street Pepe könnte als vielversprechendes Projekt angesehen werden, das das Potenzial hat, die Übermacht der großen Investoren, den sogenannten “Walen”, zu verringern und den Markt für Retail zugänglicher zu machen.

Investoren, die in Wall Street Pepe investieren, erhalten Zugang zu einer privaten Community, die hochwertige Handelssignale und Echtzeit-Markteinblicke teilt. Durch die Teilnahme an Wettbewerben und das Einreichen erfolgreicher Trades können sie Krypto-Belohnungen verdienen und von der kollektiven Expertise der Community profitieren.

