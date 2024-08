Erster Solana ETF genehmigt! Werden weitere folgen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kaum ein Thema hat in diesem Jahr so viel Aufmerksamkeit erregt wie die Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA. Das hat auch einen guten Grund. Spot ETFs sind tatsächlich mit dem zugrundeliegenden Vermögenswert besichert, sodass die Emittenten immer Bitcoin im jeweiligen Wert kaufen müssen, wenn Anleger Anteile des ETFs kaufen. Nach den Bitcoin-Fonds sind heuer auch Ethereum ETFs in den USA zugelassen worden und auch für Solana-Fonds wurden in den USA bereits Anträge gestellt. In Brasilien hat es heute sogar bereits die erste Genehmigung für Spot Solana ETFs gegeben.

Brasilien genehmigt Solana ETF

Brasilien ist zwar nicht mit dem Einfluss der USA auf den Kryptomarkt vergleichbar, da die USA die größte Wirtschaftsmacht der Welt sind, dennoch kommen heute positive Nachrichten für den Kryptomarkt aus Brasilien, da das Land den ersten Spot Solana ETF überhaupt zugelassen hat.

BREAKING BIG:



Brazil's Regulators have approved the launch of the world’s first spot $SOL ETF. pic.twitter.com/1ec9ftpCj1 — SolanaFloor (@SolanaFloor) August 7, 2024

Das bedeutet, dass Anleger schon bald über einen ETF in Solana investieren können, wobei der Emittent, also das Unternehmen, das den ETF ausgibt, auch tatsächlich SOL kaufen muss, um den Fonds zu besichern. Schon im August sollen die Solana ETFs in Brasilien in den Handel kommen. Die Auswirkungen auf den Kurs könnten also schon bald spürbar sein, da die Marktkapitalisierung von Solana noch deutlich geringer ist als die von Bitcoin oder Ethereum, sodass auch weniger Kapital reichen würde, um den Kurs in die Höhe zu treiben.

Werden die USA nachziehen?

Spot Solana ETFs sind keine ganz neue Idee. Spätestens seit die SEC grünes Licht für Spot Ethereum ETFs gegeben hat, träumt man davon, dass es auch in den USA bald solche Solana-Fonds geben wird. 21Shares und VanEck haben auch bereits entsprechende Anträge bei der SEC gestellt.

BREAKING: VanEck officially files for spot Solana ETF. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 27, 2024

Bisher ist noch unklar, ob die US-Börsenaufsichtsbehörde Solana ETFs zulassen wird. Der Market Maker GSR hat aber bereits analysiert, wie weit der SOL-Kurs dadurch steigen könnte und ist zu dem Entschluss gekommen, dass die ETFs wohl ausreichen würden, um die 1.000 Dollar Marke weit zu übersteigen. Sollte es dazu kommen, würden wohl auch die meisten Coins, die auf der Solana Blockchain gehandelt werden, explodieren. Neben Meme Coins wie WIF und BONK könnte auch Base Dawgz ($DAWGZ) zu den großen Gewinnern gehören.

Profitiert Base Dawgz vom Solana Hype?

Base Dawgz basiert zwar – wie der Name vermuten lässt – auf der Base Chain, wird aber auch auf der Solana Blockchain handelbar sein. Die Entwickler verfolgen offenbar große Ziele, da sie von Anfang an auf einen Multi Chain Launch setzen, sodass $DAWGZ neben Base und Solana auch auf Ethereum, Avalanche und der BSC verfügbar sein wird. Dadurch wird das größtmögliche Publikum angesprochen und viele Käufer könnten den Kurs bekanntlich schnell in die Höhe treiben.

($DAWGZ Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Das Konzept eines Meme Coins, der auf sämtlichen Blockchains verfügbar ist, kommt bei Anlegern offenbar extrem gut an. Die $DAWGZ-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon in dieser frühen Phase haben Anleger Token im Wert von 2,8 Millionen Dollar gekauft. Schon während des Vorverkaufs erhöhen die Entwickler den Tokenpreis immer wieder um 5 %, sodass frühe Käufer bis zum Handelsstart an den Börsen schon einen hohen Buchgewinn mitnehmen können.

Neben dem Multi Chain Launch überzeugt $DAWGZ auch mit einer Staking-Funktion, wobei die jährliche Rendite (APY) derzeit noch bei über 900 % liegt, wenn man seine Token stakt und damit für mindestens eine Woche nach dem Launch sperrt. Die APY sinkt zwar noch, wenn mehr Token im Pool sind, hat aber dazu beigetragen, dass bereits ein Großteil der bisher verkauften Token gestakt wurde. Dadurch ist das Angebot beim Launch extrem knapp, sodass eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird, da die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen könnte.

