Ethereum Kurs: Analyst erwartet massiven Anstieg in der kommenden Woche

Es hätte eines der größten Ereignisse in der Geschichte von Ethereum werden sollen. Die Spot Ethereum ETFs wurden Ende Juli zugelassen und Anleger haben darauf gehofft, dass der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung dadurch explodiert. Bisher ist allerdings genau das Gegenteil passiert. Der ETH-Kurs hat seit der ETF-Einführung deutlich nachgegeben. Auch vom Crash am Montag hat sich Ethereum noch nicht so richtig erholt. Das soll sich nun schon bald ändern.

Analyst erwartet Anstieg des gesamten Ethereum-Ökosystems

Durch die Markteinführung der börsengehandelten Fonds wurden die Kursziele für Ethereum immer bullisher. Die 10.000 Dollar Marke galt inzwischen fast schon als vorsichtige Schätzung, während andere von Kurszielen von 15.000 Dollar gesprochen haben. Heute notiert ETH gerade einmal bei 2.700 Dollar und ist damit auch vom Jahreshoch von 4.100 Dollar meilenweit entfernt. Der Analyst Michael van de Poppe, der auf X hohes Ansehen genießt, geht davon aus, dass es nächste Woche zu einem massiven Anstieg des gesamten Ethereum-Ökoystems kommt.

Massive weekly candle for the entire market.



I'm expecting to see a strong surge in the $ETH ecosystem & #Altcoins coming weeks.



Higher timeframe support test showing strong buying power. pic.twitter.com/b6sFdtd6iq — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 10, 2024

Bisher war die ETF-Einführung vom Verkaufsdruck, der durch Grayscale ausgelöst wurde, überschattet. Grayscale hat ETH für Milliarden von Dollar verkauft, nachdem der Grayscale Ethereum Trust in einen ETF umgewandelt wurde. Dasselbe Bild hat es auch schon bei Bitcoin gegeben, nachdem die Bitcoin ETFs zugelassen wurden.

Angst sinkt

Erst am Montag ist der Fear and Greed Index, ein wichtiger Indikator um die Marktstimmung einzuschätzen, in den extremen Angstbereich gerutscht. Während Anfänger dazu neigen, zu verkaufen, wenn Angst herrscht, und wenn die Gier Überhand nimmt, zu kaufen, empfehlen erfahrene Investoren natürlich genau das Gegenteil.

Ethereum Fear and Greed Index is 38 ~ Neutral

Current price: $2,705 pic.twitter.com/iWgCeX6agq — Ethereum Fear and Greed Index (@EthereumFear) August 11, 2024

Der Fear and Greed Index bewegt sich nun mit einem Wert von 38 wieder auf einen neutralen Bereich zu. Demnach könnte auch jetzt noch eine gute Gelegenheit sein, um in ETH zu investieren, während man vorsichtig sein sollte, wenn wieder mehr Gier am Markt herrscht.

Auch andere Coins könnten profitieren

Michael van de Poppe geht nicht nur davon aus, dass Ethereum in der kommenden Woche einen Anstieg erlebt, vielmehr erwartet er eine Rallye für das gesamte Ökosystem. Das bedeutet, dass auch Token wie UNI (Uniswap) oder AAVE zu den großen Gewinnern gehören könnten. Auch Meme Coins, die auf Ethereum basieren, könnten profitieren. PEPE, FLOKI und Co. würden bei steigenden ETH-Kursen wohl ebenfalls einen Schub bekommen. Vor allem aber der neue Pepe Unchaiend ($PEPU) könnte durch die Decke gehen, da er eine Erweiterung für Ethereum mit sich bringt.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained kommt mit eigener Layer 2 für Ethereum

Pepe Unchained ($PEPU) könnte einer der bedeutendsten Coins in diesem Jahr werden. Das neue Projekt setzt nicht nur auf den Erfolg von PEPE, sondern hat eine ganze Menge mehr als ein reiner Meme Coin zu bieten. Die Entwickler arbeiten an einer Layer 2 Chain für Ethereum. Das bedeutet, dass das Ethereum-Ökoystem um eine weitere Blockchain erweitert wird, ähnlich wie das schon mit der Base Chain der Fall ist.

(Pepe Unchained Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, was bedeutet, dass Anleger von Anfang an dabei sein können, wenn ein neuer Coin mit eigener Blockchain auf den Markt kommt. Auf der PEPU-Chain sollen Transaktionen 100 x schneller und günstiger als mit Ethereum abgewickelt werden, sodass schon bald zahlreiche Entwickler ihre Projekte auf der neuen Layer 2 launchen könnten. Kommt es dazu, würde der $PEPU-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen wohl schnell durch die Decke gehen und viele andere Token aus dem Ethereum-Ökosystem outperformen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.