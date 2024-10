Ethereum News: Vorsicht! Wale verlassen das sinkende Schiff

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit einer deutlichen Korrekturbewegung von rund 8,5 Prozent in den letzten sieben Tagen konnte Ethereum noch nicht über 2.500 US-Dollar ausbrechen. Zwar gab es zuletzt vom Verlaufstief eine kleinere Gegenbewegung. Doch übergeordnet setzt sich die Schwäche bei ETH fort, insbesondere im Handelspaar gegen Bitcoin. Year-to-Date konnte Ethereum um rund 6,5 Prozent steigen, während Bitcoin fast 50 Prozent Jahresgewinne verzeichnet. Nun gibt es also ein weiters bearishes Signal der Ethereum-Wale – sollten Anleger schnell ihre ETH verkaufen?

Ethereum-Wale verkaufen ETH: Was jetzt?

Die Anzahl der Ethereum-Wale – hier die Wallet-Adressen, die mehr als 10.000 ETH halten – ist seit Juli um über 7 Prozent gesunken. Dies deutet darauf hin, dass große Investoren, ihre Bestände an Ethereum reduzieren. Wenn Wale ihre Positionen abbauen, zeigt dies eine vorsichtigere Marktstimmung, da diese Akteure oft über tiefere Marktkenntnisse verfügen.

Wale zeigen sich also aktuell wenig bullisch. Dies dürfte eben auch der schwachen Entwicklung bei Ethereum geschuldet sein. Denn mit Ausnahme von XRP wäre in 2024 jeder andere Top-10-Coin eine bessere Alternative gewesen.

Experte: Bullische Ethereum Prognose für 2024

Ethereum is an internet-native/onchain economy.



ETH is the only decentralized, credibly neutral, censorship-resistant, and self-sovereign money within this economy.



Der hiesige Analyst und Ethereum-Entwickler bleibt derweil fundamental bullisch für Ethereum als führende Layer-1-Blockchain, da er es als die zentrale Grundlage einer internet-nativen und on-chain-Wirtschaft sieht. Ethereum biete demnach Eigenschaften, die es einzigartig machen. So sei Ethereum dezentralisiert, glaubwürdig neutral, zensurresistent und selbstsouverän. Diese Merkmale seien entscheidend für eine robuste und vertrauenswürdige digitale Wirtschaft, in der keine zentrale Instanz die Kontrolle hat. Zudem hat Ethereum als einflussreichste Blockchain und First-Mover diverse Vorteile.

Der potenzielle Markt für diese internetbasierte Wirtschaft umfasse nach dem Experten die gesamte Menschheit und sogar alle Maschinen, die zunehmend in automatisierten Prozessen interagieren. Diese schiere Größe und der wachsende Bedarf an dezentralen Finanzlösungen bedeuten, dass Ethereum weiterhin eine zentrale Rolle spielen könnte. Das langfristige Wachstumspotenzial von Ethereum sei enorm und fundamental gestützt. Schwache Marktphase könnten bei fundamentaler Überzeugung für einen antizyklischen Einstieg genutzt werden.

Ethereum Alternative: Layer-2 Pepe Unchained über 17,75 Mio. $

Pepe Unchained ist derweil ein neues Krypto-Projekt, das geschickt zwei wachsende Trends der Blockchain-Technologie vereint: die steigende Popularität von Layer-2-Lösungen und die anhaltende Begeisterung für Meme-Coins. Durch diese Kombination konnte das Projekt im Oktober 2024 bereits mehr als 17,75 Millionen US-Dollar in einem Vorverkauf einnehmen, was es zu einem der erfolgreichsten Presales in diesem Zeitraum macht. Via Layer-2 soll Ethereum skaliert werden – bei Pepe Unchained entsteht nun eine spezialisierte L2 für Meme-Coins.

Das Projekt nutzt also Layer-2-Technologie auf Ethereum, um die Skalierbarkeitsprobleme der Haupt-Blockchain zu adressieren. Die Layer-2-Lösung ermöglicht schnellere und kostengünstigere Transaktionen. Dies soll einige der größten Schwächen des Ethereum-Netzwerks, wie hohe Gas-Gebühren und langsame Verarbeitungszeiten, beseitigen.

Ein Hauptmerkmal von Pepe Unchained ist die Vision, ein umfassendes Ökosystem rund um den nativen Token PEPU aufzubauen. Geplant ist eine dezentrale Börse (DEX), die den Handel effizienter und transparenter gestalten soll, sowie ein Blockchain-Explorer zur Überwachung der Transaktionen. Außerdem bietet das Projekt Staking-Möglichkeiten, bei denen PEPU-Inhaber ihre Token einsetzen können.

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam ein Programm namens „Pepe Frens with Benefits“ ins Leben gerufen. Dieses soll Entwickler motivieren, innovative dezentrale Applikationen, NFTs und DeFi-Projekte auf der Layer-2-Blockchain zu realisieren. Ein wachsendes Ökosystem auf der L2 soll dann die Nachfrage nach PEPU anfachen.

Investoren können PEPU einfach über die offizielle Webseite erwerben, indem sie ihre Wallets mit der Plattform verbinden und Token wie ETH, USDT oder BNB gegen PEPU eintauschen. In rund 24 Stunden wird der Preis für PEPU wieder angehoben. Damit bietet Pepe Unchained im Oktober 2024 durch die Verbindung von technologischem Fortschritt und dem Hype um Meme-Coins ein spannendes Potenzial für Anleger und Entwickler gleichermaßen.

